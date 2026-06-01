Les Arts abre su campaña de abonos con una ambiciosa temporada internacional

El Palau de les Arts Reina Sofía se encuentra inmerso en su campaña de abonos a la temporada 2026-2027, la forma más fácil y cómoda para disfrutar de una ambiciosa propuesta artística que reúne las producciones de ópera más espectaculares, las voces más aclamadas del panorama internacional, los grandes directores de orquesta y las compañías de danza del momento.

El abono de Les Arts es la mejor garantía para no dejar escapar las citas artísticas ineludibles que albergará la ciudad de València después del verano. Desde su butaca favorita, al abonado de Les Arts le espera un apasionante recorrido de diez meses para reflexionar sobre los conflictos del poder, la geopolítica y las tensiones sociales a través de obras de referencia, desde el Barroco de Händel hasta la contemporaneidad de John Adams.

La temporada operística arrancará el 2 de octubre con una nueva producción de Carmen, de Bizet, dirigida escénicamente por Ted Huffman, uno de los nombres más relevantes de la escena europea y que logró para el teatro valenciano su primera nominación a un Opera Award por su sublime L’incoronazione di Poppea. La emergente mezzosoprano Vasilisa Berzhanskaya encarnará a la célebre cigarrera en una lectura contemporánea, bajo la dirección de Michele Spotti.

El Barroco tendrá un lugar destacado con Riccardo Primo, fascinante ópera de Händel qué Les Arts Florissants recupera en versión concierto bajo la dirección de Paul Agnew y con el emergente contratenor Hugh Cutting en el papel principal.

Wagner, Verdi y contemporaneidad

Uno de los grandes hitos llegará en diciembre con Lohengrin, que marca el regreso de Les Arts a la nueva producción de grandes montajes wagnerianos. Damiano Michieletto firma una impactante lectura psicológica del clásico de Wagner, mientras Sir Mark Elder dirigirá uno de sus títulos predilectos con un elenco encabezado por David Butt Philip, Wolfgang Koch y Ricarda Merbeth.

'Lohengrin' marca el regreso de Les Arts a la nueva producción de grandes montajes wagnerianos. / Fabrizio Sansoni

Mozart reclama su presencia en enero con La clemenza di Tito, en una nueva visión de l’enfant terrible de la escena europea, Rafael R. Villalobos, que reflexiona sobre la fragilidad del poder y los límites de la clemencia política en el universo cinematográfico de la Cinecittà de los 40. Stefano Montanari dirige un reparto que encabeza Antonio Poli.

El universo verdiano regresará en marzo con Simon Boccanegra, en la primera nueva puesta en escena de Àlex Ollé para Les Arts con una devastadora mirada sobre las sociedades fracturadas e instituciones agotadas. Sir Mark Elder toma las riendas musicales de un reparto excepcional con George Petean, Eleonora Buratto, Francesco Meli, Jongmin Park y Gevorg Hakobyan.

La contemporaneidad llegará de la mano de Nixon in China, la obra maestra de John Adams que combina política, medios de comunicación y espectáculo en un brillante análisis sobre el poder. Valentina Carrasco firma esta nueva producción, dirigida musicalmente por Cornelius Meister y protagonizada por Thomas Hampson, que hace su esperado debut en Les Arts con el papel de Nixon.

La contemporaneidad llegará de la mano de Nixon in China, la obra maestra de John Adams. / Vincent Pontet

La temporada lírica concluirá con Adriana Lecouvreur, de Cilea, bajo la elegante mirada escénica de Vincent Boussard y con la siempre emocionante Ermonela Jaho como gran protagonista. La acompañan Charles Castronovo, Roberto Frontali y Clémentine Margaine, con dirección musical de Maurizio Benini.

La programación se completa con La verbena de la Paloma, primera incursión de Les Arts en el género chico, dirigida por José Miguel Pérez-Sierra y recreada escénicamente por Nuria Castejón como homenaje al desaparecido Teatro Apolo.

El despliegue artístico de la temporada tiene su correspondencia en el capítulo sinfónico, donde Les Arts y la Orquestra de la Comunitat Valenciana vuelven a reunir a algunas de las batutas más prestigiosas. Bajo la tutela de Sir Mark Elder, la OCV trabajará esta temporada con Mikko Franck, Sir John Eliot Gardiner, Thomas Hengelbrock, Philippe Jordan, Antonello Manacorda, y Vasily Petrenko.

El repertorio incluirá grandes páginas sinfónicas de Strauss, Mozart, Mahler, Chaikovski, Schumann, Shostakóvich y Sibelius, consolidando además el abono sinfónico renovable, estrenado con gran éxito la pasada temporada.

Viernes de Danza

La danza ocupa un lugar esencial con la consolidación de los Viernes de Danza. Entre los espectáculos incluidos en abono destacan el regreso del gran repertorio clásico con El lago de los cisnes, interpretado por el Aalto Ballet de Essen junto a la Orquestra de la Comunitat Valenciana en el foso, así como la nueva creación de Marcos Morau y La Veronal, La mort i la primavera, una de las propuestas más esperadas.

Algunas de las voces más admiradas del momento se darán cita en el abono de Les Arts que incluye exquisitas veladas de Lied con Camilla Nylund, Georg Zeppenfeld, Sabine Devieilhe, Lawrence Brownlee y Andrè Schuen. Mientras que Les Arts és Grans Veus traerá a València nombres imprescindibles del panorama internacional, con conciertos protagonizados por el contratenor Franco Fagioli, una soirée wagneriana con Lise Davidsen junto a Christopher Maltman y la Orquestra de la Comunitat Valenciana, formación que también acompañará a Lisette Oropesa en su velada belcantista.