El Festival de Les Arts ya tiene horarios: consulta el line up del viernes y sábado

El Festival de Les Arts acaba de publicar, a cuatro días de su celebración y tras semanas de polémica, los horarios definitivos de su line up. Hay medio centenar de artistas confirmados que esperaban saber qué iba a pasar con la cita musical tras la sentencia vecinal que obligaba a estos eventos a cumplir con los 85 decibelios que marca la normativa acústica de València.

El festival ha hecho públicas esas medidas que amortigüen el sonido que se emitirá desde los escenarios y que generará el propio público asistente. Entre ellas, se van a reorientar esos escenarios para evitar molestias a los vecinos, así como poner dobles pantallas y barreras acústicas que encierren el sonido e intenten evitar que el límite de decibelios en las viviendas cercanas no pase de 45 dbA en las viviendas cercanas. Además, habrá escenarios cubiertos que limitan el sonido que sale al exterior, todo para evitar superar los 85 decibelios que marca la ordenanza acústica municipal.

Un artista menos por escenario

Además, el cambio más sustancial es la modificación del horario de cierre, que se adelanta: las puertas se abrirán a las 16 horas (como en ediciones anteriorers), pero las actuaciones terminarán a la 1 de la mañana, una hora antes de lo habitual.

Entre ellas, ese medio centenar de artistas se repartirán entre cuatro escenarios: El Águila, Mediolanum, Hivernacle by Ballantine's y Les Arts Club by Red Bull. Tal como ha podido comprobar este periódico, en cada escenario actuará este año un artista menos que en 2025.

Los cabeza de cartel son Siloé el viernes y Two Door Cinema Club el sábado. Ambos darán comienzo a su actuaciones a las 23.40 horas y terminarán a la una de la madrugada, un tramo horario en el que el límite de sonido no ha de sobrepasar de los 80 decibelios. Los primeros conciertos se celebrarán a las 18 horas y son Karavana y Julieta en el escanario Mediolanum, seguidos por Éxtasis y Samantha Palos en el escenario Hivernacle (situado junto a l'Hemisfèric) a las 18:30 horas. A partir de las 19 horas actuarán Leire Martínez el viernes y Belén Aguilera el sábado, ambas en el escenario principal, por donde pasarán Elle DJ, La La Love You y Elle DJ de nuevo el viernes y Obtuso, Dorian y Obtuso de nuevo el sábado.

Horarios del Festival de Les Arts 2026. / IG

La organización ha garantizado que habrá una "monitorización acústica en tiempo real" y una "supervisión técnica durante toda la celebración".

Sin impedimento legal

Al mismo tiempo de que el Festival de les Arts informaba esta tarde de las medidas que ha adoptado para poder celebrar el evento, Cacsa, la empresa pública de la Generalitat que gestiona la Ciutat de les Arts y concede las autorizaciones para las actividades que se celebren allí, ha confirmado que el promotor ha presentado su plan acústico, como es preceptivo, y que dicho plan contempla medidas orientadas al cumplimiento de la normativa aplicable.

"La celebración del festival quedará determinada, como siempre, por la certificación correspondiente de la OCA, que debe emitirse antes del inicio de la actividad", ha recordado Cacsa en un comunicado

"Por parte de Cacsa -ha subrayado la sociedad-, acreditada la adopción de las medidas orientadas a garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de contaminación acústica, no existe impedimento legal para la celebración del evento, teniendo siempre en cuenta que el obligado al cumplimiento de las condiciones acústicas y técnicas exigibles es el promotor".

Cabe recordar que es la Generalitat, a través de Cacsa, la que concede los permisos para celebrar el festival, pero que será el ayuntamiento la administración que vigile el cumplimiento de las medidas acústicas y la que tendrá que tomar medidas si no se da este cumplimiento.

Incertidumbre

De esta forma, el Festival de les Arts abrirá este viernes una de sus ediciones más condicionadas desde su nacimiento. La cita, prevista para los días 5 y 6 de junio en la Ciutat de les Arts i les Ciències, mantiene finalmente su ubicación habitual después de semanas de incertidumbre provocadas por la sentencia judicial que ha obligado al Ayuntamiento de València a adoptar medidas frente al ruido generado por festivales, conciertos y otros eventos celebrados en este entorno.

La resolución ha alterado el calendario musical valenciano y ha obligado a replantear el uso de uno de los espacios más reconocibles de la ciudad para grandes eventos al aire libre. En el caso de Les Arts, la organización ha defendido hasta el final su voluntad de celebrar el festival en el recinto habitual, mientras el Ayuntamiento revisaba la documentación acústica remitida por Cacsa y por la promotora.

La falta de certezas también se ha trasladado al público. Durante los últimos días, numerosos asistentes han expresado su malestar por la ausencia de una confirmación clara sobre la sede definitiva, los horarios y las condiciones en las que se desarrollaría el festival. A pocos días de la cita, las dudas ya no se limitaban a si Les Arts se celebraría, sino a cómo lo haría: con qué volumen, con qué posibles ajustes de programación y con qué garantías para quienes compraron su abono meses antes.

Esa inquietud ha tenido reflejo en la compraventa de entradas. En plataformas de reventa y en las propias redes sociales del festival se han ofrecido abonos, en algunos casos por debajo del precio de compra. Más allá del volumen real de esas operaciones, la aparición de este mercado secundario refleja el clima de desconfianza generado por unas semanas en las que la organización mantuvo su intención de celebrar el festival, pero sin despejar hasta el tramo final todas las incógnitas que preocupaban a parte del público.

El Festival de les Arts inicia montaje en la Ciutat de les Arts y Ciències de València / Miguel Angel Montesinos

Limitación de sonido

Les Arts llega así a sus dos jornadas como el único gran festival afectado por este escenario judicial que mantiene su ubicación en la Ciutat de les Arts i les Ciències. Otros eventos musicales han optado por trasladarse a otros recintos ante las nuevas exigencias acústicas y la inseguridad sobre la viabilidad técnica de celebrar conciertos de gran formato en este enclave.

El cartel del viernes estará encabezado por Siloé, La La Love You, Pignoise, Leire Martínez, Elyella, Karavana, Depol, Carlangas, Michael Foster, Vangoura y Éxtasis. El sábado será el turno de Two Door Cinema Club, Dorian, Carlos Sadness, Álvaro de Luna, Belén Aguilera, Íñigo Quintero, Julieta, Triángulo de Amor Bizarro, Violeta y Sienna.

La principal novedad de esta edición estará en el control del sonido. El plan acústico presentado para el festival fija niveles máximos de emisión más restrictivos que los habituales en este tipo de eventos: 85 decibelios en horario diurno y 80 decibelios a partir del periodo nocturno, medidos desde los puntos de control técnico previstos para los escenarios. La medida sitúa el festival por debajo del límite de 90 decibelios previsto en la ordenanza municipal para el foco emisor.

El documento contempla además la instalación de limitadores acústicos con discriminación horaria, uno por escenario, de modo que el volumen permitido variará según la franja del día. Esa circunstancia convierte los horarios de actuación en un elemento especialmente sensible, ya que determinarán qué conciertos se desarrollan antes y después del cambio de umbral nocturno.

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Los técnicos municipales han señalado que, con la configuración máxima de emisión prevista y las medidas correctoras planteadas, el plan prevé dar cumplimiento a la normativa acústica. No obstante, también advierten de la dificultad de aplicar esos niveles en un festival de estas características y recuerdan que el propio público asistente debe considerarse igualmente un foco emisor de ruido.