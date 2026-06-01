El libro que imagina las historias de amor en los márgenes de la V-30

María Rodilla imaginó el libro que acaba de publicar como lo hicimos todos los valencianos alguna vez. Recorriendo la carretera V-30 de norte a sur, cada día, por sus márgenes o a través de sus puentes, una se preguntaba quién sería toda esa gente que se declaraba su amor a lo grande, en el gigante cauce que bordea València y la separa de su área metropolitana. En esas paredes colosales de hormigón, por donde se camina con dificultad pero que permite dibujar con una brocha y un bote de pintura. En esos viajes interminables en coche para cualquier niño o niña nació lo que hoy es 'TKM. 17 relatos de amor', una serie de fotografías a los grafitis que llenan el cauce de amor y la historia romántica -completamente ficcionada- detrás.

El libro, autoeditado por su estudio creativo, Ollo Estudio, prepara la segunda edición porque la primera, modesta y precavida, se agotó por el interés que generó en el entorno cultural. Se presentó en Bartleby, uno de los puntos de distribución junto a la librería Nöstlinger y por venta online. Las reacciones al libro han sido, inevitablemente, el reconocimiento del público a su trabajo: "Yo también lo pensaba cuando pasaba por allí" fue la frase más repetida desde que Rodilla publicó en sus redes sociales este proyecto. Hasta una de las personas cuyo nombre está inscrito en el cemento le escribió para hacerle saber que ella formaba parte de este lugar.

"Era un pensamiento recurrente para mí, pensar en quién estaría detrás de esos nombres, de esas declaraciones de amor. ¿Seguirían juntos? ¿Habrían roto? ¿Habría infidelidades por medio?", explica Rodilla a este diario. Fueron preguntas que siempre tuvo en la cabeza y les dio respuesta inventándolas ella misma en este libro. Son 17 relatos de 17 declaraciones de amor que le han inspirado a crear una historia detrás de Paula y Adrián, Sergio y Osiris, Alicia y Samuel... y así durante los más de dos kilómetros que tiene el Plan Sur.

"El proyecto comenzó hace ocho años, cuando me metí en el río con el fotógrafo David Serrano a buscar las pintadas; ni siquiera íbamos bien preparados, las hicimos con los móviles de entonces, pero hicimos muchísimas fotos de las que seleccioné las que más me gustaban para desarrollar la historia de detrás", explica. Así, cada fotografía va acompañada del texto que le sugería a la creativa, basándose en las fechas de las inscripciones: la más antigua figura como de 1959, "pero no encaja con la construcción de esta infraestructura, así que imaginé que debía ser el día que se conocieron o que se casaron".

Se refiere, en concreto, a la pintada "Susana te quiero. Manolo. 6-1-59", que persiste al paso del tiempo y a las crecidas del cauce, como la última dana de 2024 que rebasó todos los registros. Con este escrito imaginó una historia en presente, donde Manolo recordaba lo que vivió con Susana; no en todos los relatos hablan de las pintadas, pero algunos sí que se entrelazan entre ellos.

'TKM. 17 relatos de amor', el libro de María Rodilla sobre las pintadas de amor en el Plan Sur de València. / Ollo Studios

Uno de los favoritos de Rodilla es 'Tu hermano y tu colega' por ser diferente al resto. "Ya estaba cansada de hablar de parejas, intenté hablar de otra cosa, ¡pero volví a caer!", bromea. En el caso de la pintada de 'Sergio y Osiris 19-8-00 T.Q.M', la escritora ha abordado el relato desde la toxicidad que puede producirse dentro de una relación siendo adolescentes, teniendo en cuenta, además, que esta relación tuvo lugar en el año 2000, "con códigos que hoy nos parecen obsoletos, pero que en aquel momento, con esa pasión de una relación incipiente, podrían darse perfectamente".

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La relación de María Rodilla con el Plan Sur es antigua, pero persiste -como en el resto de la sociedad- tan intensamente como sobreviven todas las declaraciones de amor que allí se pintan. Para la autora, los muros de hormigón del nuevo cauce del Túria son patrimonio local, "tanto o más como lo es la Plaza del Ayuntamiento; es un lugar común a todos, que todos ubicamos y situamos, que nos genera una emoción porque forma parte de la cultura popular", señala.