El Palau de Les Arts se transforma en un club del Berlín de entreguerras para acoger 'Cabaret'

El Palau de Les Arts demuestra su versatilidad con cada nuevo espectáculo que acoge en sus salas. Así, el próximo va a ser 'Cabaret', la revolucionaria apuesta inmersiva dirigida por Federico Bellone. Una superproducción a la altura de Broadway y el West End que se representará del 2 al 19 de julio en València.

En esta nueva versión, el público interactúa con los actores y vive el Kit Kat Klub desde que ponen un pie en Les Arts. Entrando en un mundo que les transportará al Berlín de los años 20 y una propuesta escenográfica totalmente rompedora gracias al diseño del departamento creativo de Letsgo, capitaneado por Felype de Lima, que se han encargado de poner a parte del público en el escenario y eliminando por completo la cuarta pared.

Figuras de primer orden protagonizan el musical, que actualmente conquista crítica y público en Madrid: Laia Prats (Sally Bowles), Víctor Palmero (Maestro de Ceremonias), José Pastor (Clifford), Ricky Merino (Ernst Ludwig), Tony River (Herr Schultz) y Patricia Clark (Fraulein Schneider),

El actor Víctor Palmero durante la presentación de 'Cabaret. El musical en el Kit Kat Club' en el Palau de Les Arts esta mañana. / Mikel Ponce

En palabras del director del musical, Federico Bellone, esta versión de Cabaret persigue tres objetivos: provocar nuevas sensaciones en la audiencia, romper los límites tradicionales entre artistas y espectadores y sorprender tanto a quienes descubren la historia por primera vez como a quienes conocen cada canción de memoria. Además, es cuidadosamente respetuosa con la obra original y llega a lugares donde la producción anterior no ha podido llegar, sin dejars atrás a los seguidores de Cabaret de todos estos años.

El equipo artístico, con Felype de Lima también en vestuario, se completa con las grandes figuras que están detrás de la gran producción de 'El Fantasma de la Ópera'. Estos son Julio Awad, que asume la dirección musical, Romeo Urbano, director residente, el diseñador de iluminación Valerio Tiberi, Poti Martin, a cargo del diseño de sonido y Gillian Bruce, como coreógrafa.

Presentación de 'Cabaret. El musical en el Kit Kat Club' en el Palau de Les Arts esta mañana. / Mikel Ponce

Con libreto original de Joe Masteroff, música de John Kander y letras de Fred Ebb, 'Cabaret. El musical' está basado en la obra de teatro 'I Am a Camera deJohn Van Druten', que a su vez es una adaptación de la novela Goodbye to Berlin de Christopher Isherwood.

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¿De qué va Cabaret?

Ambientado en el Berlín de 1929, cuando el nazismo comenzaba a tomar fuerza, el argumento del musical gira en torno al decadente Kit Kat Klub y a la relación de su estrella principal, la cantante inglesa Sally Bowles, con el escritor estadounidense Cliff Bradshaw, quien llega a la ciudad en busca de inspiración para su novela. Otra de las tramas de la obra se centra en el romance otoñal entre Fräulein Schneider, una mujer alemana que regenta la pensión donde se alojan Cliff y Sally, y Herr Schultz, un viudo judío propietario de una frutería, todos ellos observados por los ojos del maestro de ceremonias del Kit Kat Klub. El cabaret sirve como metáfora de los terribles cambios políticos que tuvieron lugar en los últimos días de la República de Weimar.