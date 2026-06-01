El 'Tour Intergaláctico' de La La Love You aterriza en el Roig Arena

El grupo madrileño La La Love You se estrenará en la sala Auditorio Roig Arena el 16 de enero de 2027, con un concierto que forma parte de su 'Tour Intergaláctico', que recorrerá España, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Inspirado en el imaginario 'sci fi', el universo del cómic y la cultura pop más colorista y desenfadada, el “Tour Intergaláctico” nace como una experiencia pensada para ir más allá del concierto convencional. La banda apuesta por una nueva propuesta visual y escénica que acompañará esta etapa creativa, llevando al directo toda la energía, el humor y la personalidad que han convertido a La La Love You en uno de los fenómenos más destacados del pop punk nacional.

La gira toma el relevo de su exitoso 'LalaTour', con el que consiguieron colgar el cartel de sold out en el 80% de las fechas, confirmando el crecimiento de su comunidad de seguidores dentro y fuera de España.

En esta nueva gira, La La Love You presentará en directo las canciones de su próximo trabajo discográfico junto a los grandes himnos que han marcado su carrera, en una serie de conciertos que prometen convertirse en una auténtica celebración colectiva.

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