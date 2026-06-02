La diputación culmina el relevo en Cultura con tres recursos a los nombramientos del MuVIM y el Magnànim

La Diputación de Valencia encara el cierre de su reorganización cultural con dos nombramientos ya resueltos, pero todavía rodeados de controversia. La elección de Miquel Nadal como nuevo director de la Institució Alfons el Magnànim y la de David Gimilio al frente del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) han abierto un frente administrativo y político que amenaza con prolongar la renovación impulsada por el gobierno provincial de PP y Ens Uneix.

La corporación provincial quiere formalizar en los próximos días el nombramiento de Nadal como responsable de la editorial pública Alfons el Magnànim. Escritor y jurista, Nadal viene de ser director general de Cultura de la Generalitat y su salida del Consell se produjo en paralelo al proceso para cubrir la dirección del Magnànim, institución que llevaba cerca de un año sin una dirección estable tras la renuncia de Josep Enric Estrela en julio de 2024 por motivos personales.

Nadal era uno de los tres aspirantes al puesto, junto al sociólogo Vicent Flor, que dirigió la institución durante ocho años, y un funcionario del Ayuntamiento de Valencia. El informe de idoneidad elaborado por Recursos Humanos se ha decantado por él al considerar que su perfil se ajusta mejor a la nueva orientación que el gobierno provincial quiere imprimir a la institución.

Pilar Tebar y Miquel Nadal. / Levante-EMV

Libre designación

Ese nombramiento coincide con la reciente elección de David Gimilio como director del MuVIM, otro de los procesos clave de la remodelación cultural. En este caso, el catedrático Rafael Gil Salinas, que también aspiraba a la dirección del museo provincial, ya ha presentado recurso de alzada contra el informe que considera idónea la candidatura de Gimilio. Por su parte, el entorno más próximo de Flor asegura que este también recurrirá tanto la resolución del Magnànim como la del MuVIM, ya que también concurrió como candidato en este último proceso.

La Diputación defiende ambos procedimientos desde la lógica de la libre designación. Al tratarse de puestos cubiertos en comisión de servicios, la institución sostiene que no es necesario aplicar un concurso de méritos ordinario ni establecer una comparación reglada entre todos los aspirantes, sino motivar suficientemente la idoneidad de la persona elegida. La corporación se ampara para ello en la doctrina reciente del Tribunal Supremo sobre nombramientos discrecionales, que no exige una comparación exhaustiva de méritos, sino una justificación que descarte la irrazonabilidad o la arbitrariedad.

Por ello, el informe del Magnànim, firmado por la jefa de Personal, María Escamilla, propone a Nadal por su experiencia en puestos de alta responsabilidad, su perfil jurídico-administrativo y su paso por la Generalitat. El documento destaca su adecuación para funciones relacionadas con subvenciones, premios, convocatorias, informes técnicos, presupuestos, convenios y contratos, así como para la dirección y supervisión administrativa de una entidad cultural pública.

"Redireccionar" la cultura

La elección se enmarca en el giro que el gobierno provincial quiere dar a sus instituciones culturales. El informe señala la intención de “redireccionar” la gestión cultural hacia una visión más municipalista, con mayor colaboración con los ayuntamientos de la provincia, por lo que el perfil buscado no se limita a la especialización cultural, sino que incorpora capacidades de gestión administrativa, dirección pública y supervisión jurídica.

En cuanto al proceso de dirección del MuVIM, el recurso de Rafael Gil contra el nombramiento de Gimilio sostiene que la valoración incurre en falta de motivación suficiente y ausencia de criterios objetivos, al no identificar a las personas que integraron la comisión de valoración, si la hubo, ni detallar los baremos o rúbricas aplicados. También cuestiona lo que considera una valoración curricular asimétrica y defiende que su trayectoria académica, docente, investigadora, museística y expositiva no fue ponderada de forma adecuada.

Ante ello, Gil pide que no se tenga en cuenta el informe de idoneidad, que se identifiquen los criterios aplicados y que se realice una nueva valoración objetiva, motivada y ajustada a los principios de mérito, capacidad, igualdad y transparencia.

Entrevista a David Gimilio. Conservador del Museo San Pio V.. David Gimilio. Conservador del Museo San Pio V. BBAA / DANIEL TORTAJADA / LEV_016

El papel de Pilar Tébar

Esa impugnación se cruza con una discusión que también se ha producido dentro del propio gobierno provincial. La resolución del proceso del MuVIM, como ya publicó este diario, ha generado controversia entre los socios de gobierno, donde aparentemente existía consenso entre PP y Ens Uneix sobre la idoneidad de Rafael Gil. Desde el entorno de los de Ontinyent se traslada que una dirección de tanta trascendencia, especialmente ante el giro municipalista que se quiere dar al museo, requería una valoración cultural más específica que la realizada desde Recursos Humanos.

En ese punto, la posición trasladada por Ens Uneix conecta con la necesidad planteada por Gil en su recurso de saber quién valora, con qué criterios y desde qué conocimiento técnico. Los socios del PP no discuten tanto la conveniencia de renovar el proyecto cultural como el método seguido para resolver un puesto que consideran estratégico. Si no era posible una designación directa, sostienen, debería haberse articulado un órgano de valoración con conocimiento en la materia, una suerte de tribunal cultural que evaluara las candidaturas.

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La renovación del MuVIM y del Magnànim forma parte de una reordenación más amplia del área de Cultura. Solo l’Etno, dirigido por Joan Seguí, se mantiene al margen de los principales relevos impulsados hasta ahora. En esa nueva arquitectura cultural ha ganado peso Pilar Tébar, exsecretaria autonómica de Cultura y actual asesora cultural del PP en la Diputación. Su papel resulta relevante por su experiencia reciente en la Generalitat y por su relación con algunos de los perfiles ahora situados en puestos clave: es una persona cercana a Gimilio y Nadal estuvo bajo su ámbito de responsabilidad cuando ella era secretaria autonómica de Cultura.