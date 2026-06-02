La Diputación de València culmina su ‘revolución cultural’ con Miquel Nadal como director de la editorial Alfons el Magnànim

La Diputación de Valencia formalizará en unos días el nombramiento de Miquel Nadal como nuevo director de la editorial pública Alfons el Magnànim. Era un secreto a voces que el hasta hace un par de semanas director general de Cultura de la Generalitat era el favorito para el puesto, y el informe de la diputación que debía escoger entre los aspirantes así lo ha concluido.

Según adelanta Eldiario.es y ha confirmado este periódico, han sido tres los candidatos a la plaza. Junto a Nadal se ha presentado también Vicent Flor, que precisamente dirigió esta institución durante ocho años, coincidiendo con los mandatos del PSPV. También ha optado un funcionario del Ayuntamiento de Valencia.

Al ser un cargo de libre designación y ocupado por comisión de servicios, bastaba un informe de idoneidad para escoger entre los aspirantes, donde se fijan los criterios determinantes. Como no hay superiores jerárquicos en Cultura por encima de la Institució Alfons el Magnànim, el proceso lo ha pilotado directamente el área de Recursos Humanos, dirigido por la vicepresidenta Remedios Mazzolari.

El informe lo firma la jefa de Personal, María Escamilla, y propone el nombramiento de Miquel Nadal “por acreditar mayor experiencia en la dirección y coordinación en puestos de alta responsabilidad que puedan estar vinculados a la planificación estratégica, la asistencia técnica a municipios o la gestión de recursos humanos, económicos y materiales, así como en puestos de alta responsabilidad jurídica y de supervisión de programas, subvenciones, convenios y actividades culturales”.

De Nadal se valora su perfil académico más jurídico, “idóneo para el desempeño de funciones tales como la elaboración de las bases de subvenciones y premios del IAM y organización de sus convocatorias”, así como la elaboración de los informes técnicos, siendo su perfil jurídico así como su experiencia como Director General de Cultura igualmente adecuado para el desempeño de la dirección y supervisión de la gestión económica y administrativa del IAM, en coordinación con la Sección de Administración de Museos, Gestión Cultural y Municipalismo, atendiendo la elaboración de la propuesta de Presupuesto Anual del Instituto y su ejecución, así como la de propuestas de convenios, contratos y otros de análoga naturaleza".

"Se aprecia, por tanto, que este candidato presenta un perfil idóneo en la gestión jurídico- administrativa de este tipo de entidades culturales, además de haber desarrollado puestos directivos en el sector de la Administración en áreas de Cultura, ajustándose al perfil buscado en cuanto a la experiencia desde ambos puntos de vista, además de haber realizado publicaciones culturales", concluye.

Nuevo proyecto político

El documento para perfilar el mejor candidato tiene en cuenta la “intención del equipo de gobierno de “redireccionar” la gestión cultural orientándola hacia una visión municipalista, de colaboración estrecha y gestión por y para los municipios de la provincia, en el marco de una visión estratégica de la Diputación como el Ayuntamiento de Ayuntamientos”. Por tanto, “el perfil buscado no se ciñe exclusivamente a alguien especializado sustancialmente en el ámbito de la gestión cultural”, sino que se primará al “candidato que se ajuste a esta nueva visión de la Diputación”.

Se trata, añade, de un nuevo enfoque que requiere del puesto no solo un perfil gerencial sino también de dirección y supervisión del entorno jurídico administrativo que rodea a la actividad de un museo gestionado por una Administración Pública, cuya complejidad exige disponer de directivos con acreditadas capacidades competenciales en ese aspecto, concluye el informe.

El proceso no ha estado exento de polémica. Primero, por la candidatura de Vicent Flor, que fue apartado por el equipo de gobierno, primero de la dirección del Magnànim y, hace unas semanas, de su plaza de conservador en el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM). El informe valora la experiencia acreditada de Flor en gestión cultural, pero no tanto en el nivel administrativo, “de dirección pública profesional”. Habrá que ver si el aspirante recurre la decisión.

Cambio de proyecto

El relevo en el Magnànim forma parte del giro total que ha querido imprimir el gobierno del PP y Ens Uneix a las instituciones culturales de la diputación. Además de los cambios en las direcciones de estas dos entidades de referencia (solo l’Etno continúa como estaba, con Joan Seguí de director), se ha reestructurado toda el área desde el punto de vista administrativo y el presidente Vicent Mompó ha fichado a la exsecretaria autonómica de Cultura del Consell, Pilar Tébar, que ha tomado el mando de la política cultural de la institución desde el área de Presidencia, y de la mano del diputado del ramo, Paco Teruel. El gobierno sostiene que se quería dar un nuevo impulso a un área en la que no se había intervenido. La oposición habla directamente de purgas ideológicas.

Con el nombramiento de Miquel Nadal como nuevo director de la Institució Alfons el Magnànim, la Diputación de Valencia culmina uno de los movimientos más relevantes de la reorganización emprendida en su área de Cultura. El hasta hace unas semanas director general de Cultura de la Generalitat Valenciana dejó el cargo autonómico ya con la idea de ponerse al frente de la editorial pública provincial. Este movimiento se ha alargado para Nadal más de lo esperado, demora en la que sin duda ha tenido mucho que ver la resolución de otro proceso clave: la elección de David Gimilio como nuevo director del MuVIM.

Escritor y jurista, incorporado a la Generalitat por Carlos Mazón, Nadal accedió al cargo de director de Cultura de la Generalitat en julio de 2024 tras la reestructuración del gobierno valenciano derivada de la salida de Vox del Consell. Durante este periodo trabajó primero con el conseller José Antonio Rovira y çon la entonces secretaria de Cultura y actual asesora en la diputación, Pilar Tébar.

Vacante en el Magnànim

La salida de Nadal de la Generalitat se produjo en paralelo al proceso de provisión de la dirección del Magnànim, una institución que llevaba cerca de un año sin una dirección estable después de la renuncia, en julio de 2024, de Josep Enric Estrela por motivos personales.

La elección de Nadal para el Magnànim coincide con la resolución del concurso para dirigir el MuVIM, donde la Diputación ha optado finalmente por David Gimilio frente a otros candidatos como el catedrático Rafael Gil Salinas y el propio Vicent Flor.

La resolución, sin embargo, ha generado controversia y el propio Rafael Gil ha recurrido la decisión. Dentro del equipo de gobierno provincial presidido por Vicent Mompó tampoco ha habido entre PP y sus socios de Ens Uneix unanimidad sobre el procedimiento seguido, especialmente por la ausencia de una comisión de expertos culturales que evaluara las candidaturas.

La elección de Nadal para el Magnànim dibuja una lógica diferente a la seguida en el MuVIM, aunque con un elemento común: la búsqueda de perfiles considerados especialmente adecuados para la naturaleza de cada institución.

Nacido en València en 1962, Nadal combina experiencia en la administración pública con una trayectoria consolidada como escritor y ensayista. En 2021 obtuvo el Premi Lletraferit por la novela Càndid, una obra que recorre la historia reciente de la ciudad de València a través de distintas generaciones. También es autor de Document 88, una reflexión sobre el valencianismo político y cultural.

Noticias relacionadas

Su paso por la Dirección General de Cultura le ha permitido adquirir una visión amplia de las políticas culturales autonómicas, mientras que su vinculación al mundo editorial y literario encaja con la misión del Magnànim, la institución pública que más libros y revistas publica actualmente en la Comunitat Valenciana.