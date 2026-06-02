El Festival Iturbi celebra la excelencia pianística con Aimard, Avdeeva y las hermanas Labèque

El Palau de la Música se convierte, desde el 16 hasta el 30 de junio, en punto de encuentro para los amantes de la música y del piano con el Festival Iturbi y una programación que reúne excelencia artística, talento emergente y figuras de referencia del panorama pianístico internacional.

La programación se abrirá el próximo 16 de junio (19:30 h) con un concierto dedicado al centenario del compositor húngaro György Kurtág. "El pianista francés Pierre-Laurent Aimard, uno de los intérpretes de referencia de su obra y estrecho colaborador artístico del compositor, protagonizará el recital inaugural con un sugerente diálogo entre el radical Beethoven y el soñador reflexivo Kurtág", ha explicado la directora del Festival, Ana Guijarro. El 23 de junio a las 19:30 horas actuará el pianista francés Olivier Gardon, galardonado en prestigiosos concursos como el Marguerite Long y el Reina Elisabeth; y el día 27 (19:00 h) será el turno de Yulianna Avdeeva (ganadora del Concurso Chopin), con un programa dedicado a Frédéric Chopin y Władysław Szpilman, cuya biografía inspiró la célebre película El pianista de Roman Polanski". Asimismo, ha comentado que las reconocidas hermanas Katia y Marielle Labèque celebrarán junto al público valenciano sus 55 años de trayectoria artística con un concierto el 28 de junio (19:00 h).

IV Festival de piano Iturbi / Raquel Abulaila

En cuanto a la representación española, Ana Guijarro ha apuntado que estará protagonizada por tres pianistas de distintas generaciones, reconocidos internacionalmente. Josep Colom actuará con el 2º concierto de Brahms el 26 de junio (19:30 h) junto a la Orquesta de València, bajo la dirección de Pablo Rus Broseta; el valenciano Josu de Solaun actuará el 18 de junio (19:30 h) con un programa de homenaje a José Iturbi, que incluirá el estreno de su obra 21 Tientos para piano. Cerrará esta presencia nacional el joven Martín García, ganador del tercer premio en el concurso internacional Chopin, quien el 30 de junio (19:30 h) propondrá un diálogo musical entre las obras de Chopin y Liszt.

La música de cámara tendrá también un espacio destacado con la actuación del Trío Z.E.N. el 17 de junio (19:30 h), agrupación integrada por la pianista Zee Zee, la violinista Esther Yoo y el violonchelista Narek Hakhnazaryan. "El conjunto interpretará obras de Shostakóvich, Rachmaninov y Babajanian", apunta la directora del festival.

Finalistas de la última edición del Premio Iturbi

El Ciclo de Recitales ofrecerá la oportunidad de escuchar a los finalistas de la última edición del Premio Iturbi. "Esta iniciativa refuerza el vínculo entre Premio y Festival, unidos bajo el nombre de José Iturbi y comprometidos con la difusión de su legado más allá de nuestras fronteras", apunta Guijarro. Así, Ruggiero Fiorella ofrecerá un recital en Chelva el 18 de septiembre (19:30 h en el Espacio Multiusos); el 19 de septiembre en el Centre Cultural La Beneficència de València (19:00 horas); y el 20 de septiembre en Sollana (Centre Cultural a las 19:00 h). Por su parte, Uladzislau Khandohi actuará en Ayora el 24 de septiembre (Auditorio Municipal Mencía de Mendoza a las 20:00 h); el 25 de septiembre en la Iglesia de Guadassuar (21:00 h); y el 26 de septiembre en el Centre Cultural La Beneficència de València (19:00 h).

El responsable de Cultura de la Diputació Paco Teruel resaltó el "alto nivel" de los intérpretes del festival, que combina "experiencia, prestigio internacional y juventud emergente". Asimismo, Teruel ha adelantado que en esta cuarta edición "participan figuras consagradas como Pierre-Laurent Aimard y Josep Colom, así como pianistas de sólida proyección como Yulianna Avdeeva, y Josu de Solaun, además de Olivier Gardon, experto en música francesa, y contará también con la energía del dúo Labèque y con Martín García García, que representa la nueva generación".

El diputado Paco Teruel ha hecho hincapié en el "carácter vertebrador" del Festival de Piano Iturbi y de su Ciclo de Recitales, una iniciativa que "extenderá la música de piano a distintos municipios de la provincia, concretamente a Chelva, Sollana, Ayora y Guadassuar, además del Centre Cultural La Beneficència de València". En estos espacios actuarán los finalistas de la última edición del Concurso Internacional de Piano José Iturbi. "Trabajamos para que la música de cámara y el virtuosismo del piano no solo se preserven, sino que lleguen a cada rincón de nuestra provincia, impulsando los nuevos talentos y fomentando y enriqueciendo nuestra identidad", ha finalizado Teruel.