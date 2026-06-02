Malú presentará su álbum 'Quince' en València el 31 de octubre

Malú vuelve a València. El próximo 31 de octubre la cantante llegará al Palau de les Arts para presentar su decimoquinto álbum de estudio, 'Quince'. El concierto será parte del E!Fest Valencia, que reunirá a algunos de los nombres más destacados del panorama musical actual, siendo Malú la más destacada del cartel.

En septiembre de 2025 ya estuvo en València, en el concierto de apertura del Roig Arena homenajeando a Nino Bravo, pero no pisa la ciudad en solitario desde abril de 2024, que también estuvo en el Palau de les Arts presentando su anterior disco 'Aprendiz', concierto para el que vendió todas las entradas del recinto.

El comienzo de una nueva etapa

"Quince" supone uno de los proyectos más personales de la trayectoria de Malú. Un trabajo que nace desde la madurez artística y vital y que encuentra su punto de partida en la reconciliación con la joven que comenzó su carrera cuando apenas tenía quince años. La publicación reciente de las nuevas canciones supone la exploración de la identidad, el amor propio, la aceptación y la libertad de poder mostrarse sin miedo a nada, tal y como es. Una mirada honesta hacia su propia historia que convierte este disco en uno de los trabajos más significativos de su catálogo.

“Ahora sí. Ahora soy yo la que quiere estar aquí. Ahora soy fuerte de verdad. Sin miedos. Sin vergüenza. Sin complejos. Con tranquilidad. Esta soy yo. Queriéndome”, resume la cantante sobre el momento personal que atraviesa y que ha servido de inspiración para el álbum.

Concierto de Malu en el Estadio ciudad de Valencia / Germán Caballero

Un repertorio entre los nuevos temas y los grandes clásicos

La cita en el Palau de les Arts permitirá al público valenciano escuchar por primera vez en directo muchas de las canciones que forman parte de "Quince", además de reencontrarse con algunos de los temas que han acompañado a varias generaciones de seguidores durante más de dos décadas de carrera.

Con una voz y una trayectoria inconfundible que la sitúan entre las artistas más relevantes de la música española, Malú afronta esta gira desde un lugar diferente: el de una intérprete que mira al pasado con agradecimiento y al futuro con renovada ilusión.

Malú en el Roig Arena durante el concierto inaugural del recinto / Jorge Gil - Europa Press

La incorporación de Malú al cartel de E!Fest Valencia refuerza la apuesta del ciclo con propuestas de primer nivel, con conciertos del más alto nivel que ofrecen un nuevo disco, en espacios emblemáticos de la ciudad. El concierto del 31 de octubre será una oportunidad única para disfrutar de una de las voces más reconocibles del pop español en un formato especialmente pensado para la cercanía y la emoción que caracterizan sus directos. Las entradas ya estás disponibles a través de la página web del festival.