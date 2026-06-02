María José Marco inaugura 'RHIZA', una exposición sobre la naturaleza y la identidad

La artista María José Marco inaugura este miércoles en el espacio CLC Arte la exposición ‘RHIZA’, una propuesta que sitúa la naturaleza, el origen y lo oculto en el centro de una reflexión sobre la identidad, la memoria y las formas de habitar el mundo. La muestra toma como punto de partida el término griego rhiza —raíz, rizoma o expansión subterránea— para construir una metáfora visual sobre aquello que sostiene la vida aunque permanezca fuera de la mirada.

Lejos de una aproximación paisajística tradicional, la exposición plantea una lectura contemporánea de lo vegetal como estructura emocional, corporal y existencial. En las obras de Marco, las raíces, las ramificaciones y los sistemas orgánicos no funcionan como simples motivos decorativos, sino como elementos centrales que reorganizan la imagen y desplazan la atención hacia todo aquello que permanece bajo la superficie.

A través de una cuidada selección de piezas, ‘RHIZA’ propone un recorrido por formas que evocan tejidos internos, territorios en transformación y arquitecturas naturales en constante expansión. La muestra convierte el espacio expositivo en un ecosistema vivo, donde la materia parece crecer, erosionarse, quebrarse o regenerarse ante la mirada del espectador.

Según explica Carla Alabau, directora de CLC Arte, el concepto de la exposición “funciona aquí como metáfora de aquello que sostiene la vida aunque permanezca oculto”. En este sentido, añade, “en la obra de María José Marco, las raíces no son únicamente elementos biológicos: son huellas emocionales, vínculos afectivos, mapas de memoria y sistemas de supervivencia que se extienden y se bifurcan revelando la complejidad de nuestra identidad”.

"Rhiza" de María José Marco. / L-EMV

La exposición aborda así la tensión entre el arraigo y el desplazamiento, entre la permanencia y la transformación. Las estructuras orgánicas que protagonizan las obras aparecen como formas dinámicas, en búsqueda constante de alimento o atravesando obstáculos físicos. Esa poética visual permite a la artista hablar de la vulnerabilidad, pero también de la capacidad de resistencia del ser humano.

La propia María José Marco plantea su investigación plástica como una invitación a “pensar el acto de habitar —un cuerpo, una memoria, un lugar— como un proceso continuo de transformación”. Bajo esa premisa, la muestra formula una pregunta esencial: “¿Qué nos sostiene cuando todo parece desplazarse?”.

Con ‘RHIZA’, Marco elimina los elementos accesorios para concentrar la mirada en lo esencial. Sus obras establecen una relación directa entre materia, emoción y memoria, y convierten la raíz en una imagen de aquello que permanece invisible pero condiciona nuestra forma de existir.

La muestra puede leerse como una cartografía sensible de los vínculos soterrados que articulan la vida cotidiana: afectos, recuerdos, heridas, pertenencias y mecanismos de supervivencia. En lugar de buscar únicamente la contemplación estética, la exposición invita al espectador a reconsiderar las formas en que habita, siente y construye sus relaciones más íntimas.

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Al situar la raíz en el centro del discurso artístico, María José Marco propone una mirada sobre aquello que sostiene la identidad desde lo subterráneo. ‘RHIZA’ recuerda que lo que permanece oculto no es secundario, sino precisamente aquello que determina nuestra manera de estar en el mundo.