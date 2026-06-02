Los MAX reconocen el arte de València

Xavo Giménez, Blanca Añón y Raquel Molano han sido los tres valencianos galardonados en los premios MAX. Los premios a 'Mejor adaptación o versión de obra teatral', 'Mejor diseño de espacio escénico y videoescena' y 'Mejor composición musical', respectivamente, han reconocido el mértio de los artistas valencianos dentro de la escena nacional.

De los valencianos nominados, Sol Picó, nominada a 'Mejor espectáculo de danza', 'Mejor diseño de producción privada' y 'Mejor elenco de danza' por su trabajo en el proyecto 'Carrer 024, ha sido la única de la representación valenciana que se ha quedado sin premio, pese a partir como una de las favoritas para, al menos, llevarse un premio de los tres a los que se encontraba nominada.

Sol Picó, nominada a 'Mejor espectáculo de danza', 'Mejor diseño de producción privada' y 'Mejor elenco de danza' / Outumuro

Los premios valencianos

El actor, Xavo Giménez, se ha llevado el premio a 'Mejor adaptación o versión de obra teatral' por la obra 'Yo Soy 451', una adaptación del libro 'Fahrenheit 451' de Ray Bradbury. La obra es un monólogo distópico, con el mismo argumento que la novela original. Un bombero que, en vez de eliminar los incendios, los realiza quemando libros. Una ironía más distópica si cabe al dedicarle el premio a los maestros de la escuela pública que siguen sus protestas en busca de un aumento de calidad.

Xavi Giménez tras recoger el premio MAX a 'Mejor adaptación o versión de obra teatral' / Jero Morales

Raquel Molano, por su parte, ha recogido el premio a 'Mejor composición musical' por su obra 'Fuenteovejuna', que también partía como una de las favoritas de la noche. El premio lo ha compartido con Pablo Peña y Darío Del Moral. La actriz y música valenciana ha recogido el premio acompañada de los dos músicos sevillanos entre agradecimientos y sorpresa por el reconocimiento que sigue teniendo una obra "de hace cuatro siglos".

Por último, Blanca Añón recogió el premio a 'Mejor diseño de espacio escénico' con la obra 'Orlando', que también ganó el premio a mejor diseño de vestuario. La escenógrafa valenciana subió al escenario a recoger el premio que le correspondía con la camiseta verde que está utilizando el profesorado en su reivindicación de los derechos de los profesores y alumnos. También mandó un mensaje a la SGAE, reclamando por los derechos de autoría de las artes escénicas, ya que sin ellas "solo veríamos lecturas dramatizadas con música".

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La gala, celebrada en Mérida, no sonrió de la misma manera a la bailarina y coreógrafa valenciana Sol Picó, que se fue sin ningún premio pese a estar nominada en tres categorías diferentes. La gala también homenajeó al célebre cantante Robe Iniesta, fallecido en diciembre de 2025.