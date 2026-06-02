València acogerá la exposición inmersiva Los últimos días de Pompeya tras su éxito internacional

En otoño Bombas Gens Centre d’Arts Digitals retomará su programación con la exposición inmersiva Los últimos días de Pompeya, una producción que llegará por primera vez a València y propone un viaje a la ciudad romana destruida por la erupción del Vesubio en el año 79 d.C. A través de más de 2.000 metros cuadrados de instalaciones, el recorrido combinará proyecciones inmersivas en 360 grados, experiencias de realidad virtual, espacios interactivos y reproducciones y objetos históricos para recrear la vida cotidiana en Pompeya y el impacto de la erupción.

Estrenada en Madrid en 2023, Los últimos días de Pompeya ha recorrido ciudades como Viena, Berlín, Beijing, Londres, Bruselas o Barcelona y ha superado el millón de visitantes. La producción recibió además el reconocimiento a la Mejor Exposición sobre Historia en el territorio nacional en los Premios +Historia de la revista Historia National Geographic, concedidos por votación de sus lectores.

'Los últimos días de Pompeya" se podrá ver en Bombas Gens / Bombas Gens

Apuesta

El anuncio refuerza la estrategia de Bombas Gens como espacio de referencia en cultura digital y experiencias inmersivas. Desde su transformación en centro especializado en artes digitales en 2024, el recinto de Marxalenes ha recibido más de 415.000 visitantes y ha producido o acogido cuatro grandes exposiciones: Dalí Cibernético, Tutankamon, la exposición inmersiva, La Ruta. Modernidad, cultura y descontrol y La leyenda del Titanic. La exposición definitiva. Esta última, actualmente en cartel hasta agosto, está cerca de alcanzar los 60.000 visitantes en apenas tres meses, un dato que el centro interpreta como muestra del creciente interés del público por las experiencias inmersivas de gran formato, capaces de combinar divulgación histórica, emoción y tecnología.

“La llegada de Los últimos días de Pompeya supone un nuevo paso adelante en la consolidación de Bombas Gens como centro de referencia de la cultura digital en València”, ha señalado Jordi Sellas, director artístico de Bombas Gens Centre d’Arts Digitals y director de Layers of Reality. Sellas ha destacado que la exposición permitirá acercar a la ciudad una de las producciones inmersivas más relevantes del panorama internacional.

Bombas Gens traerá a València la exposición inmersiva 'Los últimos días de Pompeya' / Bombas Gens

Por su parte, Mónica Pérez Blanquer, directora de Bombas Gens Centre d’Arts Digitals, ha subrayado que el éxito de La leyenda del Titanic confirma la respuesta del público ante propuestas “capaces de sorprender”. Según Pérez Blanquer, el objetivo del centro va más allá de programar grandes exposiciones y pasa por consolidar Bombas Gens como “un espacio cultural vivo, conectado con la ciudad, con el talento local y con las grandes tendencias internacionales de la creación digital”.

Les Nits de Bombas Gens

Como parte de esa línea de trabajo, Bombas Gens prepara para este verano el lanzamiento de Les Nits de Bombas Gens, una propuesta de visitas al atardecer y en horario nocturno que combinará el recorrido por La leyenda del Titanic. La exposición definitiva con el entorno histórico y los jardines del centro.

Además, el espacio cultural mantiene su colaboración con festivales e instituciones valencianas. En los últimos meses ha reforzado su relación con el Festival 10 Sentidos, que celebró su decimoquinto aniversario con varias propuestas en Bombas Gens. También continúa impulsando la creación digital contemporánea a través de iniciativas como las Media Server Sessions, cuya segunda edición arranca la próxima semana.

La programación de esta nueva edición incluirá obras de Archivo Cero, Pablo Iglesias y Óscar Fernández —opiodelmono x oniriart—, Vitamin Studio y Laureano Solis, con pases previstos los días 11, 18 y 25 de junio y 1 de julio. Las sesiones estarán acompañadas por música del Festival Volumens y Antonio J. Albertos —H4l9001—. El programa se completará con el TouchDesigner Meetup Valencia, encuentro dirigido a artistas, desarrolladores e investigadores especializados en creación audiovisual en tiempo real.