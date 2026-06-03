Cinema Jove reconoce al director Félix Sabroso con la Luna de València y a la actriz Priscilla Delgado con 'Un futuro de cine'

Una nueva edición de Cinema Jove calienta motores para desplegar su oferta cinematográfica en València y lo hace dando a conocer los dos máximos reconocimientos que otorga cada año. El premio Luna de València, que premia la trayectoria de directores y directoras de cine, recae este año en el director y creador Félix Sabroso, que también ha desarrollado su carrera en guion y realización y que representa "a la perfección" la convivencia armónica de géneros y de medios, según señala la organización.

Mientras, el galardón 'Un futuro de cine' que premia a talentos emergentes de la interpretación va esta edición para la actriz Priscilla Delgado. Durante el anuncio, la directora de Cinema Jove, María Albiñana, ha destacado "su capacidad para profundizar en los personajes y dotarlos de una identidad propia, lo que la convierten en una de las jóvenes promesas del audiovisual actual". Además, ha asegurado que desde el festival "no solo apoyamos su talento, sino también su crecimiento, su formación y su proyección internacional, con la convicción de que seguirá dejando huella más allá de nuestras fronteras".

El festival, organizado por la Conselleria de Cultura e impulsado por el Institut Valencià de Cultura, ha destacado que en la carrera de Sabroso transita entre la comedia y el drama más desgarrador. En palabras de Albiñana, "esa cintura artística, así como su voz propia y su estilo inconfundible, lo han convertido en un cineasta de referencia en España, plenamente alineado con el espíritu del festival y en un referente para las cuatro secciones oficiales".

Alianza con la Academia de Cine

La tercera novedad que se ha presentado este miércoles es la alianza que se ha creado con el Campus de Verano de la Academia de Cine, una iniciativa que desde 2023 se celebra en València organizada en colaboración con Netflix y con el apoyo del Ayuntamiento de València. Al coincidir en fechas con Cinema Jove, ambos espacios suman sinergias a través de una proyección especial y de la grabación de un podcast.

Así, el lunes 22 de junio, se llevará a cabo la proyección especial en la Filmoteca de ‘Yo no moriré de amor’, el debut en la dirección de Marta Matute, que, junto al director de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, compartirá un coloquio al término de la proyección.

Este especial, presentado por Jorge Gonzalo (ODA) y Jesús Blanquiño (Podium Podcast), abordará la representación de los cuerpos no normativos en las narrativas de la ficción actual, lo que consolidará a Cinema Jove y al Campus de Verano de la Academia de Cine como espacios para el debate y la construcción del futuro de nuestra industria.