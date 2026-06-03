Festival de les Arts 2026 en València: horarios, entradas, plano y medidas contra el ruido

El Festival de les Arts 2026 se celebrará, salvo que el último control técnico del montaje lo impida, los próximos viernes 5 y sábado 6 de junio en su ubicación habitual: la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. La edición de este año llega con una programación de dos jornadas, cuatro escenarios y un horario más ajustado que en años anteriores: el recinto abrirá a las 16.00 horas, las actuaciones darán comienzo a las 18.00 horas y terminarán a la 1.00 de la madrugada.

La cita, sin embargo, no será una edición más. El festival queda marcado por la sentencia que dio la razón a vecinos del entorno por las molestias de ruido de grandes eventos celebrados en la Ciudad de las Artes. El fallo condenó al Ayuntamiento de València a indemnizar con 138.000 euros a 46 vecinos y ordenó adoptar medidas para evitar nuevas vulneraciones de derechos fundamentales por contaminación acústica.

Desde entonces, Les Arts ha trabajado en un plan acústico para poder mantenerse en la Ciutat. La documentación fue presentada ante CACSA y está siendo verificada técnicamente para comprobar que el montaje se ajusta a la normativa de ruido. El Ayuntamiento, además, requirió a CACSA documentación técnica acreditativa del cumplimiento de la ordenanza acústica y comunicó a Inspección, Policía Local y servicios municipales que deberán hacer seguimiento y control de la actividad.

Fernando Bustamante

¿Se va a celebrar seguro el Festival de les Arts 2026?

La organización ha confirmado públicamente que el festival se celebrará en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pero conviene matizar que todavía queda el último trámite técnico antes de la apertura: la comprobación del montaje y la certificación correspondiente. Así pues, el Festival de les Arts mantiene su celebración en la Ciutat de les Arts pendiente del visto bueno final del montaje.

Una vez arrancado el festival, la Policía y los servicios técnicos estarán atentos al cumplimiento de la normativa acústica. El informe municipal ha pedido que se presente el certificado acústico antes del inicio de la actividad y que se acredite que la potencia sonora no transmite a viviendas o locales próximos niveles superiores a los permitidos por la normativa.

Previsión del tiempo para el viernes en València

De momento, la Agencia Española de Meteorología (Aemet) da hasta un 60 por ciento de posibildad de precipitaciones el viernes, pero antes de las doce del mediodía. Cuando dé comienzo el Festival de les Arts esta posibilidad apenas es, de momento, del 5 %, y para la jornada del sábado la probabilidad es nula. Las temperaturas, además, serán más bajas que en días anteriores.

Horarios del Festival de les Arts 2026

El recinto abrirá tanto el viernes como el sábado a las 16.00 horas. Las actuaciones comenzarán a las 18.00 horas y terminarán a la 1.00 horas, con Siloé cerrando la jornada del viernes y Two Door Cinema Club la del sábado en el Escenario El Águila.

Viernes 5 de junio

Karavana — 18:00-18:50 — Escenario Mediolanum

Éxtasis — 18:30-19:10 — Hivernacle by Ballantine’s

Leire Martínez — 18:50-20:00 — Escenario El Águila

Vangoura — 19:35-20:20 — Hivernacle by Ballantine’s

ELY DJ — 20:00-21:05 — Escenario El Águila

Pignoise — 20:00-21:05 — Escenario Mediolanum

Ester Samaniego — 20:00-21:40 — Les Arts Club by Red Bull

Michael Foster — 20:50-21:55 — Hivernacle by Ballantine’s

La La Love You — 21:05-22:25 — Escenario El Águila

Angelinanyuli — 21:40-23:20 — Les Arts Club by Red Bull

ELY DJ — 22:25-23:40 — Escenario El Águila

Elyella — 22:25-23:40 — Escenario Mediolanum

Depol — 22:25-23:25 — Hivernacle by Ballantine’s

Ariezzz — 23:20-01:00 — Les Arts Club by Red Bull

Siloé — 23:40-01:00 — Escenario El Águila

Carlangas — 23:55-01:00 — Hivernacle by Ballantine’s

horarios viernes / L-EMV

Sábado 6 de junio

Julieta — 18:00-18:50 — Escenario Mediolanum

Samantha Palos — 18:30-19:10 — Hivernacle by Ballantine’s

Belén Aguilera — 18:50-20:00 — Escenario El Águila

Violeta — 20:00-20:45 — Hivernacle by Ballantine’s

Obtuso — 20:00-21:10 — Escenario El Águila

Carlos Sadness — 20:00-21:10 — Escenario Mediolanum

Souleast — 20:00-21:40 — Les Arts Club by Red Bull

Íñigo Quintero — 20:50-21:55 — Hivernacle by Ballantine’s

Dorian — 21:10-22:30 — Escenario El Águila

YX3 — 21:40-23:20 — Les Arts Club by Red Bull

Triángulo de Amor Bizarro — 22:25-23:25 — Hivernacle by Ballantine’s

Obtuso — 22:30-23:40 — Escenario El Águila

Álvaro de Luna — 22:30-23:40 — Escenario Mediolanum

Andrés Llatas — 23:20-01:00 — Les Arts Club by Red Bull

Two Door Cinema Club — 23:40-01:00 — Escenario El Águila

Sienna — 23:55-01:00 — Hivernacle by Ballantine’s

horarios sábado / L-EMV

Cómo moverse por el recinto

La entrada general se sitúa en la zona próxima al Jardín del Turia, tramo XV, mientras que la entrada VIP queda más al sur, junto a la entrada del Museo de las Ciencias. La salida principal se ubica en la parte norte del recinto, cerca del Puente de l’Assut d’Or.

Los cuatro espacios de conciertos quedan repartidos así: el Escenario Banco Mediolanum en la parte norte-central bajo l’Assut d’Or; el Les Arts Club by Red Bull en la zona central junto al museo; el Escenario El Águila, el principal, ocupa toda la parte central del recinto y el Hivernacle de les Arts by Ballantine’s en el extremo sur, sobre la piscina de l’Hemisfèric. El recinto cuenta con zonas de bebidas, baños, consignas, hostelería, servicios médicos, punto violeta/arcoíris, recarga de pulseras, punto de información y objetos perdidos, Les Arts Kids, terraza Banco Mediolanum, Oasis by Red Bull y la zona VIP del escenario El Águila, que este año cuenta con una estructura de dos pisos llamada The Lounge.

Plano del Festival de les Arts. / L-EMV

Decibelios: qué límites tendrá el festival

La principal novedad de esta edición está en el control acústico. El plan comunicado por el festival prevé emitir por debajo de la normativa, con limitadores de sonido en cada escenario y niveles diferenciados entre horario diurno y nocturno.

Según el informe municipal, los limitadores estarán en las mesas de control técnico de cada escenario y se fijan niveles de control de 85 dBA en horario diurno y 80 dBA en horario nocturno, con mediciones a distintas distancias según el escenario: 50 metros en el principal, 30 metros en el segundo y 25 metros en el tercero.

Además, la organización ha anunciado nuevas barreras acústicas, doble apantallamiento en el escenario principal, reorientación de escenarios, nueva distribución sonora, monitorización acústica en tiempo real y supervisión técnica permanente.

Montaje del escenario principal del Festival de les Arts. / Fernando Bustamante

Medidas para evitar el ruido

Cierre adelantado a la 1.00 horas. El festival acaba antes que en ediciones anteriores, una de las principales decisiones para reducir el impacto nocturno.

El festival acaba antes que en ediciones anteriores, una de las principales decisiones para reducir el impacto nocturno. Limitadores acústicos por escenario. Cada escenario tendrá control sonoro propio, con discriminación horaria entre día y noche.

Cada escenario tendrá control sonoro propio, con discriminación horaria entre día y noche. Doble apantallamiento en el escenario principal. Es una de las medidas más relevantes porque El Águila concentra los conciertos principales.

Es una de las medidas más relevantes porque El Águila concentra los conciertos principales. Reorientación de escenarios y nueva distribución sonora. El objetivo es mejorar la escucha dentro del recinto y reducir la propagación hacia zonas residenciales.

El objetivo es mejorar la escucha dentro del recinto y reducir la propagación hacia zonas residenciales. Monitorización en tiempo real. Permitirá ajustar niveles si se detectan desviaciones durante el evento.

¿Quedan entradas para el Festival de les Arts 2026?

Sí. A diferencia de otros años, en los que el festival colgó el cartel de completo con más rapidez, todavía aparecen entradas o abonos disponibles en el canal de venta. Eso sí, en la web del propio festival figura que el 99 % de los abonos ya se han vendido y que el 1 % que queda están a 90 euros. También quedan entradas para el viernes a 65 euros y para el sábado a 55. Los abono VIP ya se han agotado.

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En resumen

El Festival de les Arts 2026 afronta así una edición decisiva: mantiene su ubicación más reconocible, la Ciutat de les Arts i les Ciències, pero lo hace bajo una vigilancia acústica inédita y con la obligación de demostrar que la música en directo puede convivir con el descanso vecinal. El viernes, con la revisión final del montaje, se despejará el último trámite antes de que el recinto abra sus puertas a una programación que volverá a llenar de conciertos el entorno de Calatrava durante dos días.