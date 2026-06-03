La soprano Angel Blue cierra el ciclo 'Lied' de Les Arts con obras de Fauré, Rajmáninov y Strauss
La cantante estadounidense comenzó su carrera en València y es reconocida como una de las grandes estrellas de la lírica, público y crítica. Su actuación mezclará jazz, teatro musical y espirituales afroamericanos
La soprano estadounidense Angel Blue propone un recorrido desde el Lied tardorromántico pasando por el jazz, la música contemporánea y los espirituales afroamericanos en su esperado recital de este domingo, 7 de junio, en la Sala Principal, a las 19.00 horas, con el que culmina la séptima edición del ciclo ‘Les Arts és Lied’.
Angel Blue, que comenzó su carrera en València como integrante de las primeras promociones del Centre de Perfeccionament de Les Arts y que llegó a cantar Micaëla en ‘Carmen’ con Zubin Mehta, es actualmente una de las sopranos favoritas de los ‘Big Five’, los cinco grandes teatros de ópera del mundo (Nueva York, Milán, Londres, Viena y París).
Quince años después de su última actuación en la Sala Principal, la cantante de Los Ángeles, acompañada al piano por Bryan Wagorn, propone un programa con el que descubrir todos los atributos que la han encumbrado como una de las grandes estrellas de la lírica actual: la belleza de su voz, su versatilidad y técnica exquisita, además de una sensibilidad conmovedora que traspasa el escenario.
La soprano dedicará la primera parte de la velada a compositores imprescindibles del repertorio tardorromántico: Gabriel Fauré y Serguéi Rajmáninov, en la que no faltará una pequeña antología de Richard Strauss con piezas tan significativas como ‘Morgen!’ y ‘Allerseelen’.
Tras el descanso, la intérprete californiana se adentrará en sus raíces e identidad musical, con guiños al jazz y al teatro musical con ‘I Wonder What Became of Me’, de Harold Arlen, ‘Our Love is Here to Stay’, de George Gershwin, y ‘Youkali’, de Kurt Weill, al lirismo de las canciones de Lee Hoiby para concluir con la emoción y expresividad de algunos de los clásicos espirituales afroamericanos.
Les Arts recuerda que las entradas para el recital de Angel Blue se pueden adquirir a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea de venta 961975900 y su página web.
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