Bad Bunny elige 'Un beso y una flor' de Nino Bravo para sonar en el Metropolitano
La banda de Los Sobrinos, que acompañan al puertorriqueño, interpretaron la canción del valenciano tras el arranque del concierto en su sexta noche en España
De toda la emoción que rodea a los conciertos que Bad Bunny está dando en España, ayer hubo un momento todavía más especial. Como ha venido haciendo cada noche, el artista puertorriqueño hace algunos descansos después de interpretar varias canciones: introduce nuevos temas, habla con el público o invita a otro artista para tener varios momentos de descanso a lo largo de las casi tres horas que dura su show.
En el concierto del 3 de junio, Benito Martínez Ocasio arrancó con la set list oficial. Primero, 'La mudanza', que sienta las bases de su espectáculo. Después continua con una versión caribeña de 'Callaíta' para seguir con 'Pitorro de coco' y 'Weltita'. El artista hace entonces un 'break' en el espectáculo y le pasa todo el protagonismo a la banda que le acompaña al inicio y cierre del concierto, Los Sobrinos, la orquesta que le acompaña formada por 16 jóvenes músicos puertorriqueños donde abundan los metales, la percusión y las cuerdas tradicionales del Caribe.
Anoche, uno de los intérpretes que tocan el 'Cuatro puertorriqueño' -un instrumento local parecido al Tres que emite un sonido característico de la música boricua- dio un paso adelante en el escenario rompiendo la formación que custodia a Bad Bunny. Comenzó a tocar entonces los acordes de 'Un beso y una flor', tan identificables que el estadio Estadio Riyadh Air Metropolitano no tardó en comenzar a cantar al unísono.
La elección del tema se suma a otras canciones que son casi himnos dentro de la cultura española, ya que el martes hizo lo mismo con 'Corazón partío' de Alejandro Sanz. Haber elegido al artista valenciano y esta canción tan significativa y con gran carga simbólica hizo que el público se emocionara y que el estadio entero acompañara, con su voz, al 'Cuatro puertorriqueño'.
En una gira construida alrededor de la identidad puertorriqueña y todas su señas más características, Bad Bunny encontró anoche un inesperado puente con España a través de la voz valenciana por antonomasia. Durante unos minutos, el reguetón, el dembow y la salsa dieron paso a una canción que, más de medio siglo después, es todavía capaz de poner a cantar a todo un estadio.
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