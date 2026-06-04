Carmen Ortí presume de presupuestos para Cultura: crecen los fondos de todas las instituciones culturales excepto el CCCC

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha comparecido esta mañana en la comisión de Presupuestos de las Corts para exponer los números de su departamento tras haber presentado el Consell las cuentas para 2026. En su intervención, Ortí ha hecho una radiografía a los 7.749 millones de euros con los que cuenta en este ejercicio su conselleria, de los que 190,6 millones van directamente a la secretaría autonómica de Cultura.

Ortí ha asegurado que se refuerzan las partidas para las principales instituciones culturales valencianas, que ven incrementado su presupuesto ligeramente, con cifras algo superiores al año anterior. Así, el principal beneficiado es el Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) que experimenta "el mayor crecimiento presupuestario" para atender las necesidades de restauración derivadas de la dana: un 23,56% más hasta 5,88 millones.

Ese ha sido uno de los proyectos estrella que ha subrayado la consellera al anunciar una nueva convocatoria de seis millones para restaurar inmuebles BIC (bien de interés cultural) y BRL (bien de relevancia local) afectados por la dana, junto a más de 8,6 millones para recuperar bienes dañados en esta catástrofe.

Además, la consellera ha destacado que los Presupuestos recogen una subida anual del 7,12% para el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), hasta un total de 12,92 millones de euros; del 2,36% para el Palau de les Arts, hasta 32,62 millones, y del 1,03% para el Museo de Bellas Artes de València (MuBAV) hasta 8,39 millones.

Se elevan también tanto los fondos para la Fundació Palau de Les Arts (+2,36% hasta 32,6 millones) como para el Institut Valencià de Cultura (+1,76% hasta 48,04 millones).

Carmen Ortí durante su comparecencia en las Corts esta mañana en la comisión de Presupuestos. / Manuel Bruque

Sin embargo, en cuanto al Consorci de Museus, donde se engloba la actividad del Centre del Carme (CCCC), el presupuesto desciende respecto al ejercicio anterior al contar con 6,65 millones, lo que supone una bajada anual del 2,48%.

Sorolla y Plan Restaura

Entre los compromisos que contempla el presupuesto, la consellera ha resaltado el acuerdo firmado por la Generalitat con la Hispanic Society of America para traer a la Comunitat Valenciana la obra de Sorolla, por la que pagará 1,15 millones de euros al año a la fundación americana.

Además, la dirección general de Patrimonio Cultural cuenta con una dotación de 71,18 millones, de los que casi 20 millones van para el plan Restaura como "eje de la política patrimonial valenciana".

Se contemplan mejoras en el Monasterio de Santa María de la Valldigna, la Cartuja de Valldecrist, las masías de Morella y, en especial, en el Complejo Monumental de Sagunt. también se destinan nueve millones para rehabilitación patrimonial mediante convocatorias competitivas.

El PSPV lo tilda de "condena a la industria cultural"

Entre los grupos parlamentarios, el diputado del PSPV José Luis Lorenz ha advertido a Ortí que estas cuentas "condenan a la industria cultural valenciana", lo que ve como una "falta de respeto" para el sector, y ha sostenido que los recortes son fruto de una "decisión ideológica de Vox". "Y el PP: sí, bwana", ha añadido.

Por su parte, Verònica Ruiz (Compromís) ha reprochado a Ortí que tenga a los sectores culturales "en pie de guerra", algo que ha achacado a "una gestión caótica de una pandilla de incompetentes".

También ha criticado que "regale cinco millones a dedo a una película de Disney" que se rueda en la Ciudad de la Luz de Alicante, mientras "recorta" en el sector audiovisual valenciano.

Por su parte, la diputada del PP Beatriz Gascón ha resaltado que los presupuestos permiten abrir una "nueva etapa", convertir a la Comunitat Valenciana en "referente nacional e internacional" en este ámbito y acercar la cultura "a todos los municipios, no solo a las grandes capitales", al tiempo que ha destacado las "inversiones reales" y el incremento del plan Restaura.

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En sus réplicas, la mayoría centradas en materia de educación, Ortí ha asegurado que la Conselleria mantiene un "diálogo constante" con los sectores culturales, al tiempo que ha negado que haya "recortes en espacios culturales". Además, ha contrapuesto la inversión del actual Consell con la del anterior gobierno del Botànic, que según ella "presupuestaba y no ejecutaba".