La doble vocación de 60 médicos valencianos que concilian guardias con tocar en una orquesta

Cuando terminan de pasar consulta o salen de guardia, 60 médicos y médicas valencianos comienzan con otra jornada -casi- laboral, pero bien distinta. Una especialidad, en este caso artística, que desarrollan al margen de la sanitaria cambiando los diagnósticos médicos por partituras musicales. Así funciona la Orquesta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de València (ICOMV), una formación de primer nivel que este sábado 6 de junio actuarán en el Palau de la Música con un concierto benéfico a favor de Casa Caridad.

La agrupación nació hace ahora dos años pero se ha convertido en una de las iniciativas culturales más singulares del ámbito sanitario valenciano, impulsada por el cardiólogo Salvador Cardona, que entonces era residente en el Hospital Clínico. Quiso saber entonces cuántos facultativos seguían manteniendo viva su pasión por la música y contactó con todos los hospitales dando a conocer esta iniciativa. Dos años después, la orquesta está al completo.

Lo explica la doctora y vicepresidenta de la orquesta Ana Crespo Català, que trabaja en el Hospital de Dénia como médica en la especialidad de Digestivo, aunque dentro de la agrupación toca la flauta. En la banda, los miembros van desde estudiantes de Medicina hasta doctores jubilados, pasando por residentes y especialistas en activo. El 95 % de ellos son doctores y el resto, profesionales de la sanidad venidos de todos los hospitales de la provincia, como La Fe, el Hospital Clínico, el Hospital de Requena o el Peset.

Nueve de los músicos-médicos que integran la Orquesta del Colegio de Médicos de València / L-EMV

La agenda de la orquesta no ha dejado de llenarse de conciertos. El último fue en Donosti y todos tienen carácter benéfico porque esto lo hacen, en el sentido literal, por amor al arte. Como la propia Crespo reconoce, "para mí es un momento de desconexión, de disfrutar de volver a tocar". De ahí que saquen horas y organicen turnos y horarios de cualquier parte para poder juntarse y ensayar, con la complejidad que supone cuadrar los horarios de 60 médicos: "Nuestro director se vuelve loco para cuadrar todos nuestros horarios", bromea Crespo.

La orquesta en el salón de Plenos del Ayuntamiento de San Sebastian junto con el coro de Kantakidetza. / L-EMV

El Colegio de Médicos les presta las instalaciones para que puedan ensayar los miércoles por la tarde, pero estas últimas semanas han ampliado los días de preparación porque "el concierto del Palau es uno de los más importantes que hemos hecho hasta ahora". En los últimos meses, han actuado en el Centre Cultural La Beneficència de València, en Mislata y recientemente, el de Donosti, pudieron tocar junto al coro de médicos del sistema sanitario vasco.

Sin embargo, el concierto de este sábado tendrá un atractivo añadido, porque contarán con la participación del pianista Andrés Expósito como solista. El concierto está dedicado al repertorio romántico con obras de Edvarv Grieg y su 'Concierto para piano' así como la Novena Sinfonía de Antonin Dvořák, también conocida como 'Del nuevo mundo', dirigido por Eros Quesada, en un recital que tendrá una hora y media de duración.

Para Crespo, la historia de la orquesta es también la de muchos músicos que un día tuvieron que aparcar su vocación artística para centrarse plenamente en la Medicina. En su caso, comenzó en la banda de Albalat dels Sorells y cursó los estudios profesionales en el Conservatorio de Torrent, antes de que las exigencias académicas y laborales que le trajo después su carrera le alejaran de los escenarios. En la Orquesta del ICOMV encontró una manera de poder conciliar esas dos vocaciones.

"Hay gente que llevaba muchísimos años sin tocar. Ha sido muy bonito reencontrarnos con nuestro pasado musical porque la mayoría venimos de bandas de música de pueblos o de barrios y después una formación superior que nos ha costado compaginar con nuestro trabajo", explica. Además de bandas más pequeñas, la orquesta cuenta con varios integrantes de cuerda que provienen de esa formación específica de conservatorios y bandas sinfónicas para ahora coincidir todos en la misma.

Red musical... y laboral

Más allá de la música, la agrupación se ha convertido en un espacio de encuentro entre profesionales que difícilmente coincidirían en su trabajo diario, ya que cada uno forma parte de un hospital y de una especialidad diferentes. "Hay muchísimos pediatras y psiquiatras, también médicos de familia. Yo soy digestiva y probablemente nunca habría conocido a muchos de ellos de otra manera. La orquesta sirve para desconectar pero también para crear vínculos entre compañeros", señala la vicepresidenta.

El director Eros Quesada y el pianista Andrés Expósito, ambos participantes en el concierto de este sábado en el Palau de la Música. / L-EMV

Ese componente social explica buena parte del éxito de una iniciativa que ya es una de las actividades culturales con mayor seguimiento dentro del Colegio de Médicos, que tiene otras como teatro o coro, pero la orquesta es la que mayor número de espectadores atrae.

Su singularidad también la distingue dentro del panorama nacional es que se trata de la segunda orquesta de médicos de España solo por detrás de la de Barcelona, que tiene más miembros pero menos médicos licenciados en sus integrantes.

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El viernes volverán a demostrar el talento musical sobre el escenario del Palau. Sesenta médicos interpretando algunas de las grandes obras del repertorio sinfónico con un objetivo que trasciende lo artístico: convertir la música en una herramienta de solidaridad.