Los grandes festivales valencianos recibirán 4,05 millones de euros de ayudas públicas en 2026

La Generalitat reducirá en 2026 las ayudas directas a los festivales de música, aunque el reparto previsto en el proyecto de presupuestos sigue regando con miles de euros a los grandes eventos, los principales beneficiarios de estas partidas públicas. De aprobarse las cuentas autonómicas, los empresarios del sector recibirán a través de Turisme Comunitat Valenciana un total de 4,9 millones de euros, frente a los 5,5 millones consignados en 2025, el ejercicio en el que el anterior gobierno de Carlos Mazón decidió dar un impulso presupuestario inédito a la industria valenciana de los festivales.

La mayor parte de ese dinero volverá a concentrarse en Profest, la Asociación de Promotores de Grandes Festivales de Música de la Comunitat Valenciana, que no debe confundirse con Promfest, la Associació de Promotors de Festivals de la Comunitat Valenciana. La primera agrupa a los grandes macrofestivales del territorio; la segunda reúne a festivales de pequeño y mediano tamaño. Esa diferencia es clave para entender el reparto de las ayudas: mientras Profest recibirá 4,05 millones de euros, Promfest contará con 820.000 euros entre las distintas líneas previstas.

Profest está integrada por el Festival de les Arts, FIB Arenal Sound, Low Festival, Medusa Festival y Rototom Sunsplash. Los tres primeros forman parte de The Music Republic, la promotora valenciana dirigida por los hermanos David y Toño Sánchez, que este fin de semana lleva a cabo el Festival de les Arts. Estos grandes eventos son los que saldrán más beneficiados del esquema presupuestario diseñado por Turisme.

El grueso de la ayuda llegará a través de la línea destinada al llamado “festival inteligente”, creada para mejorar la competitividad de estos eventos mediante tecnologías de la información, herramientas de gestión innovadoras y medidas de calidad, sostenibilidad y accesibilidad. En 2026, esta partida contará con 3,7 millones de euros, de los cuales 3,15 millones irán a parar a Profest. Los festivales pequeños y medianos representados por Promfest recibirán, por la misma vía, 620.000 euros.

En 2024, esta línea apenas contaba con 150.000 euros. Fue en los presupuestos de 2025 cuando el Consell elevó la dotación hasta los 4,2 millones de euros con el objetivo declarado de impulsar la industria valenciana de los festivales.

Además de los 3,15 millones vinculados este año al modelo de festival inteligente, los seis macrofestivales contarán con otra ayuda directa de 900.000 euros para actuaciones de promoción y difusión turística bajo la marca Mediterranew Fest. Esta línea también baja respecto a 2025, cuando alcanzó el millón de euros. Promfest, por su parte, también contará con una concesión directa para acciones destinadas al fomento del producto turístico de la Comunitat Valenciana, aunque en su caso la cuantía será de 200.000 euros, igualmente 100.000 menos que en el ejercicio anterior. Esta asociación reúne a una quincena de eventos musicales de pequeño y mediano tamaño.

El mapa de ayudas se completa con otras dos líneas vinculadas a la música en directo. MusicaProCV, asociación de promotores de conciertos, recibirá 90.000 euros, diez mil menos que en 2025, para la promoción del turismo musical. Y Fotur, la federación de ocio y turismo en la que también se integran iniciativas relacionadas con la música en directo, contará con 450.000 euros para campañas de marketing. Esta última es la única partida de Turisme dedicada a la promoción musical que aumenta respecto al ejercicio anterior.

Turisme mantiene además una línea de 1,5 millones de euros para el “fomento de la industria musical de la Comunitat Valenciana”, que se repartirá por concurrencia competitiva entre empresas valencianas del sector. También aquí hay recorte: en 2025, la inversión prevista para esta misma finalidad era de 2,5 millones.

Una de las claves políticas del reparto es que estas ayudas no proceden de Cultura, sino de Turisme. La música en directo se financia así principalmente como producto turístico y no como política cultural. La Generalitat no presenta estas partidas solo como apoyo a la creación, la programación artística o el tejido musical, sino como inversión en promoción, atracción de visitantes, posicionamiento de marca y retorno económico.

Por su parte, la conselleria de Cultura destina a través del Institut Valencià de Cultura 2,32 millones de euros -la mitad de lo que Turismo concede a los festivales- para el "fomento de actividades musicales", unas ayudas que se entregan a través de concurrencia competitiva para producción musical, programación de música en vivo, cursos, giras, salas o festivales. Estas ayudas eran el pasado año de 1,71 millones de euros.

El planteamiento conecta con los datos difundidos en enero sobre el peso económico de la industria musical valenciana. Un informe elaborado por el IVIE subrayaba que la Comunitat Valenciana se ha consolidado como una referencia estatal en macrofestivales, mientras el circuito tradicional de conciertos en salas y recintos de aforo medio ha perdido peso. Según ese estudio, en 2024 se celebraron 6.081 conciertos fuera del circuito de macrofestivales, un 47,9 % menos que en 2005. La asistencia a este tipo de conciertos ha caído un 21,6 % en dos décadas, hasta situarse en torno a 1,5 millones de espectadores. La recaudación, sin embargo, ha crecido hasta los 22,6 millones de euros, impulsada por el aumento de precios y por la venta de experiencias asociadas, como zonas VIP o servicios añadidos.

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Los macrofestivales, por su parte, reunieron en 2024 en la Comunitat Valenciana a 1,56 millones de asistentes, el 19,4 % del total nacional, y generaron 85,8 millones de euros de recaudación, el 21,6 % de la taquilla estatal de este tipo de eventos. Sumando conciertos y macrofestivales, la música en directo alcanzó una recaudación total de 108,5 millones de euros, lo que representa el 15,1 % del conjunto nacional.