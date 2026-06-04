Del nuevo Festival de les Arts a la adaptación actual de Romeo y Julieta: qué hacer en València del 5 al 11 de junio

El calor de verano se acerca con el avance de Junio, dejando paso a las terrazas al sol, los planes cerca de la playa y las noches de conciertos y festivales a la intemperie. València sigue con su vida cultural adaptada a la época del año más calurosa ofreciendo una gran variedad de planes culturales en los que el sol y el calor no supone ningún problema una vez rodeado de música, museos y artes escénicas que cada semana recopila Levante-EMV.

Los mejores planes con música

Festival de les Arts. 5 y 6 de junio. Ciudad de las Artes y las Ciencias. Siloé, Iñigo Quintero, Leire Martínez, La La Love You, Pignoise o Álvaro De Luna serán algunas de las voces más reconocibles que pasarán entre el viernes 5 y el sábado 6 por la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El festival, que este año ha adoptado nuevas medidas para la convivencia de la música y la sociedad, gozará de escenarios como L'hivernacle, que mezclará la naturaleza con la música, o El Águila, por el que pasarán algunos de los artistas más famosos del festival

Tributo 'Simple Minds'. 5 de junio. Sala Moon. La música que enamoró a una generación entera a finales de los 80 vuelve a València de manos del grupo tributo 'City Of Light'. La Sala Moon traerá de vuelta a la memoria el que fue uno de los conciertos más exitosos de la banda escocesa. Exposiciones de carteles, merchandising y muchas otras sorpresas estarán presentes durante el concierto tributo para que los más fanáticos puedan recordar a la banda de 'synth-pop' creadora de éxitos como 'Don't You (Forget About Me)' o 'Promised You a Miracle'.

Hoke. 6 de junio. Nits de Vivers. El rapero valenciano cerrará la etapa de 'Nits de Vivers' al más puro estilo hip-hop. El rapero vuelve a hacer un concierto en València después de llenar la plaza de toros el pasado 5 de abril de 2025. Canciones de su disco 'Tres Creus', como 'ABC' con Quevedo, 'Triple Six' o 'Infrarrojo / Ultravioleta' no faltarán, así como algunos temas más antiguos como 'Five O', 'Olympique' o 'BBO', que pondrán a cabecear y a saltar a todos los asistentes.

Así respiran los teatros

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

Teatro Olympia

Mamma mia!: Hasta el 28 de junio. Uno de los musicales internacionales más populares ya está brillando en València con 23 grandes éxitos de ABBA -desde 'Dancing Queen' a 'Gimme Gimme Gimme', 'Chiquitita' o 'The Winner Takes It All', entre otros- como sonido emblemático. Un homenaje a las madres y a sus hijas, al amor y a los viejos amigos. Ha sido galardonada como Mejor Coreografía por los Premios Teatro Musical.

Teatro Talia

Los hijos adolescentes: Viernes 5 de junio. Un padre que no entiende a sus cuatro hijos adolescentes, que usan de forma frecuente las expresiones "No me rayes bro" o "que cringe", se enfrenta a las modernidades típicas de la edad de sus hijos, a los que su crianza resulta más complicada de lo que era cuando eran niños. Un espectáculo cómico a manos de Andrés Torres, apto para familias que busquen reirse de las situaciones más típicas del día a día cuando convivir con adolescentes se convierte en un aprendizaje constante de nuevos idiomas y en una odisea por entender el comportamiento cambiante de un adolescente.

Érase una vez los 80. Sábado 6 de junio. Jorge Santini volverá a atrás en el tiempo hasta los años 80 para recordar "cómo se vivía en familia, los juegos, la televisión, la tecnología, la comunión, el cole y la primera novieta o noviete". Un monólogo lleno de risas, emociones y nostalgia en el que aquellos que añoran el pasado podrán volver momentáneamente a la época de la superpop, los juegos en la calle y de expresiones como "Digamelon".

Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

Sala Russafa

Stellae: Del 4 al 7 de junio. Una familia, una mudanza, el sueño loco de un padre y una falta de comunicación familiar. De eso trata Stellae, una obra que reflexiona sobre la prioridad de unas cosas frente a otras, el paso del tiempo que parece detenido dentra de la casa y la importancia de encontrar un hueco dentro de la sociedad, aunque sea a través de un teléfono móvil. "La llegada de la familia y el devenir de los doce meses que pasará en el pueblo está marcado por la recta final de la estrella Betelgeuse de la constelación de Orión. Quizá sin ser conscientes de ello, los personajes sufrirán una evolución similar a la de ese cuerpo celeste", reza la sinopsis.

Khaled y Judith: Del 11 al 14 de junio. XV Festival de Talleres de Teatro Clásico vuelve con una adaptación de Romeo y Julieta. La versión dce Chema Cardeña adaptará la trágica historia de amor escrita por William Shakespeare a la actualidad con una historia basada en Palestina en la que el amor, la muerte y la diferencia entre Israel y Palestina brillarán en una obra en la que la crítica social será la protagonista.

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

Centre del Carme

Breve historia de una pasión: Hasta el 27 de septiembre. Rembrandt, Matisse, Manet o Pascin formarán parte de una colección que cuenta con más de 1800 obras de arte entre las que se encuentran piezas de cerámica, esculturas, cuadros y fotografías. Una mezcla de "lo antiguo con lo contemporáneo" y "lo próximo con grandes firmas internacionales" que se muestran en una exposición con más de un centenar de obras "que recrean el carácter abigarrado y ecléctico" de la colección 'Avelino Marín'.

Teatro Magnético'. Hasta el 13 de septiembre. El artista mexicano Pablo Helguera llega al Centre del Carme con su 'Teatro Magnético', una exposición que toma como punto de partida el fenómeno histórico del magnetismo animal —una teoría propuesta en el siglo XVIII por Franz Anton Mesmer— para "explorar una pregunta profundamente contemporánea: ¿por qué seguimos siendo atraídos por sistemas que prometen explicar el mundo de manera total, simple y convincente?".

Hasta el 13 de septiembre. El artista mexicano Pablo Helguera llega al Centre del Carme con su 'Teatro Magnético', una exposición que toma como punto de partida el fenómeno histórico del magnetismo animal —una teoría propuesta en el siglo XVIII por Franz Anton Mesmer— para "explorar una pregunta profundamente contemporánea: ¿por qué seguimos siendo atraídos por sistemas que prometen explicar el mundo de manera total, simple y convincente?". Genealogies del Territori. Hasta el 1 de julio. Barro, seco y cuarteado, como el que miles de voluntarios ayudaron a retirar de la 'zona cero' tras la dana del 29 de octubre. Una red colorida evocando quizás esos restos que el agua dejó tras su paso. O, simplemente, la catástrofe natural -y su posterior reconstrucción física, pero también social- contada desde esa perspectiva que solo las alturas pueden narrar. Estas, junto a otras obras firmadas por 60 artistas cuyos lugares de trabajo se encontraban en los municipios golpeados por la tragedia, son las protagonistas de 'Genealogies del Territori', la macroexposición del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) que utiliza el desastre y la herida del 29-O como una oportunidad artística de esperanza y de futuro.

'María Carbonell. The Subversive Stitch'. Hasta el 18 de junio. De lo doméstico a la resistencia. De lo íntimo a lo reivindicativo. De la importancia de la lucha de las sufragistas británicas a inicios del siglo XX a la de los movimientos del femenismo contemporáneo, desde el #MeToo a colectivos como Las Tesis, Pussy Riot o Femen. Y todo ello con el bordado y el arte textil como "puente". Esos son los puntales bajo los que abre sus puertas en el Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC) la exposición 'The Subversive Stich' de la artista murciana Maria Carbonell, quién ha utilizado los tejidos, símbolos o colores que legaron esas marchas en Reino Unido para establecer una "conexión" con el presente mediante una serie de estandartes modernos. Los mismos que muestran como los "movimientos sociales no son estáticos, sino que van fluyendo" y que hay que "hacer una revisión al pasado para aprender".

'Yolanda Benalba. Jauría'. Hasta el 21 de junio. Tras una década trabajando con colectivos feminizados y sexodisidentes en México, la artista valenciana Yolanda Benalba presenta su primera exposición individual en España.

Ateneo Mercantil

Frida Kahlo by Woman Experiences: A partir del 9 de junio. La historia de Frida Kahlo llega a València con una exposición a través de su universo interpretado desde un lenguaje moderno y actual. "Un recorrido teatralizado por actores y actrices" en el que la colección de cartas manuscritas será la joya de la corona que será acompañada por una serie de joyas de la época y a las fotografías de su padre, Guillermo Kahlo, realizadas a su propia hija. Una experiencia que también contará con un documental audiovisual que sirve para conocer más a fondo los pensamientos y la vida de la artista mexicana.

IVAM

'Apoteosis Now'. Cristina De Middel. Hasta el 12 de octubre. La fotógrafa valenciana presenta en el IVAM sus fotografías en forma de "Catarata". Las imágenes, cargadas con intuiciones, mitos, incertidumbres, visiones y tabús, plantea un mundo posthistórico en una exposición que no tiene ni principio ni final. La exposición tiene la intención de demostrar que "las imágenes no solo pueden servir para someternos, sino también para ofrecernos instrumentos capaces de liberarnos"

'Tania Candiani. Radix'. Hasta el 6 de septiembre. El proyecto de la artista imagina un bioma ficticio habitado por entidades que oscilan entre lo científico y lo especulativo, entre lo observable y lo imaginado. "Se presenta como una instalación inmersiva concebida como un ecosistema híbrido, donde conviven plantas vivas, esculturas de vidrio soplado, organismos suspendidos, un raizotrón, proyecciones audiovisuales en diálogo cruzado y una composición sonora octofónica que envuelve el espacio".

'La mujer en la obra de Julio González'. Hasta el 28 de febrero de 2027. El tema de la mujer domina por completo la obra de Julio González. Esta selección sin precedentes de la colección del IVAM sobre el tema lo confirma. Retratos familiares o de mujeres de la vida moderna, desnudos académicos o abstractos, figuras reales o idealizadas, alegorías históricas y políticas: todos forman parte de su evolución estilística de las formas plenas a las vacías, de la figuración a la abstracción. Sus esculturas también están cargadas de significado. Reflejan la emancipación de las mujeres contemporáneas, su tránsito de la esfera privada a la pública, del silencio a la palabra.

'Territorios en tránsito / Solo dúo : Anna Talens & Mar Guerrero'. Hasta el 28 de junio. Esta exposición propone pensar el mar no como un límite, sino como territorio: un cuerpo vivo, cambiante, donde la cartografía se disuelve y las fronteras no se trazan con líneas fijas, sino con corrientes, mareas y temporalidades. Más que horizonte líquido, el mar aparece como una geografía inestable, un espacio que no se pisa pero que sostiene la movilidad de cuerpos, memorias y materiales.

'El aura de una saga moderna: Ignacio, José y Marisa Pinazo'. Hasta el 7 de febrero de 2027. El gran maestro Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916) tuvo dos hijos que se dedicaron al arte, José e Ignacio Pinazo Martínez, el primero pintor y el segundo escultor, aunque también practicó la pintura y fue cantante. Aunque Ignacio Pinazo Martínez es un gran escultor, se ha optado ahora por mostrar la obra de Marisa Pinazo Mitjans (1912-1990), hija de José Pinazo Martínez (1879-1933), ya que es ella quien da continuidad al arte de la pintura dentro de la tercera generación.

Hasta el 7 de febrero de 2027. El gran maestro Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916) tuvo dos hijos que se dedicaron al arte, José e Ignacio Pinazo Martínez, el primero pintor y el segundo escultor, aunque también practicó la pintura y fue cantante. Aunque Ignacio Pinazo Martínez es un gran escultor, se ha optado ahora por mostrar la obra de Marisa Pinazo Mitjans (1912-1990), hija de José Pinazo Martínez (1879-1933), ya que es ella quien da continuidad al arte de la pintura dentro de la tercera generación. ‘A media lumbre’. Hasta el 14 de junio. La exposición reúne propuestas que, desde las prácticas artísticas contemporáneas, abren espacios hacia materiales que, hasta tiempos recientes, han permanecido jerarquizados dentro de perímetros subalternos: cerámica, barro, lana, textiles, bordados, esparto, palma, mimbre y otras fibras naturales.

Centro de Arte Hortensia Herrero

Anselm Kiefer. Hasta el 25 de octubre. Una fusión de arte, literatura, pintura y escultura del pintor alemán Anselm Kiefer que trata de expresar los eventos históricos más relevantes y complejos contemporáneos y algunos de los mitos ancestrales más antiguos, como la vida, la muerte o el espacio exterior. Una mezcla de historia, actualidad, disciplinas artísticas y materiales que ocupa seis salas del Centro de Arte.

Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 'González Martí'

'La festa grossa. El corpus en el museo'. Hasta el 6 de septimebre. Más de 100 obras presididas por un gran friso de azulejos que cuenta la historia de la evolución del Corpus Christi desde sus inicios hace 700 años hasta el día de hoy. Indumentarias, instrumentos musicales, imágenes, cuadros y documentación oficial acompañan al friso como algunas de las piezas que se podrán ver para comprender la festividad religiosa del Corpus, que celebra su 700 aniversario.

Fundación Bancaja

'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló'. Hasta el 6 de septiembre. Picasso, Kandinsky, Juan Gris, Georges Braque, Sean Scully, Giorgio de Chirico, Cristina Iglesias, Eduardo Chillida, Joan Miró, Miquel Barceló, Manolo Valdés, Carmen Calvo, Soledad Sevilla, Miquel Navarro, José María Yturralde, Carlos Alcolea, Urbano Lugrís, Antón Lamazares, Manolo Millares, Francisco Leiro o Menchu Lamas son algunos de los 60 artistas que estarán presentes en una de las muestras más ambiciosas de la Fundación Bancaja. De la mano de ABANCA, la institución valenciana presenta la exposición 'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló', que reune una variedad de las obras de arte contemporáneas de ambas instituciones. La muestra, comisariada por Fernando Castro Flórez, planteará un diálogo entre ambas colecciones en un recorrido por la evolución del arte durante los siglos XX y XXI.

'Tàpies. Última década (2002-2012)'. Hasta el 30 de agosto. La muestra monográfica de Antoni Tàpies, uno de los grandes artistas españoles de la segunda mitad del siglo XX y hasta su muerte en 2012, profundizará en la última etapa de su trayectoria artística con obras especialmente representativas que revelan su esencia como artista. Su obra se incluye en numerosas colecciones públicas y privadas como la Tate Gallery en el Reino Unido, el MOMA en New York, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna en Roma, el Musée de Arte Moderne y el Centro Georges Pompidou en Paris, el Stedelijk Museum de Amsterdam, el Museo de Arte Contemporáneo de Los Angeles, entre otros.

'Calo Carratalá. Todo lugar es provisional'. Hasta el 7 de junio. Una exposición que revisa la singular expresión del entorno natural de Calo Carratalá (Torrent, 1959) tras toda una trayectoria de más de 30 años trabajando en el ámbito del paisaje, que le ha convertido "en uno de los creadores actuales de referencia en el paisajismo contemporáneo español".

CaixaForum

'Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas'. Hasta el 12 de octubre. La exposición en el Caixaforum, trazada en colaboración con el Victoria and Albert Museum, permite apreciar como la obra del Lewis Carroll y su Alicia se ha convertido en un fenómeno que ha alcanzado e impactado no solo en las pantallas, sino también en ámbitos como la gastronomía, la música, la moda o la fotografía, entre otros. Creatividad y curiosidad que queda reflejada a través de los 255 objetos y obras de arte.

'Música y matemáticas, un viaje sonoro del caos al cosmos'. Hasta el 23 de agosto. Esta exposición brinda un viaje sonoro que, partiendo del silencio absoluto, indaga la sonoridad de la naturaleza: la música de la materia y las matemáticas que rigen los patrones musicales.

L'ETNO

'L'or roig. La ruta del safrà'. Hasta el 27 de septiembre. Esta exposición temporal explora la historia de esta especia y exhibe 'tesoros' como los cuadernos de viaje y las latas personalizadas que transportaban este azafrán desde Novelda o València a territorios como India, China o Japón. Además, la muestra también reivindica el papel de la mujer recolectora o la vinculación de este condimento con la ciencia o la espiritualidad.

'Catálogo de Vallas. Escif'. Hasta el 4 de octubre. Reflexionar sobre las fronteras como un espacio de conflicto -físico y simbólico-, pero también como un enclave de encuentro. Con esa misión el Museo Valenciano de Etnología, L'ETNO, tiene en marcha 'Catálogo de vallas' de Escif, un artista especialista en arte urbano. Comisariada por el antropólogo y profesor de Estética de la Universitat de València, Hasan López, y por el mismo artista- esta muestra invita a reflexionar sobre "como el miedo se desplaza del plan físico al simbólico, y de como el arte puede convertirse en un lugar para reconocer, tensar y redefinir los límites de nuestra identidad".

'La Mar Épica'. Hasta el 13 de septiembre. Monstruos marinos, la magia oculta debajo del mar. La exposición presenta una serie de imágenes realizadas por el pionero de la fotografía submarina Jesús Navarro. Las imágenes, tomadas entre 1959 y 1969, muestran algunas de las primeras fotografías submarinas de la historia que presentan " un universo acuático —tan fascinante como hostil— de sal, arena, hierro, madera y sangre"

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