Turandot regresa y triunfa sin complejos

Dice el adagio que “todo tiempo pasado fue mejor”. De ahí que este regreso de Turandot al Palau de Les Arts haya estado mercado por las recordadas funciones dirigidas en su día por Zubin y Mehta y Lorin Maazel, con los acostumbrados y suntuosos repartos de Helga Schmidt. “No será como aquellas Turandot que tú y yo recordamos”, le susurró un amigo melómano al crítico el miércoles, poco antes de la función. Pero la realidad es que el estreno de esta renovada Turandot, dirigido musicalmente por Mark Elder y escénicamente por Alex Ollé, poco o nada tiene que envidiar a aquellas memorables funciones de Mehta (2008 y 2014) y Maazel (2009).

Como ellos, su sucesor Mark Elder respira y transpira ópera, tradición y curtido oficio. El veterano maestro británico (1947) se recrea en tiempos anchurosos y maleables, que invitan a que la melodía pucciniana y sus opulentas orquestaciones cobren sentido, expresión y grandeza, particularmente en el sonido de una orquesta -la de la Comunitat Valenciana, titular de Les Arts- que, en sus manos maestras, sigue tan formidable, virtuosa y pucciniana como entonces.

En este sentido, esta y aquellas Turandot se distinguen por el fabuloso protagonismo del foso, con episodios espectaculares e impactantes, particularmente en los dos primeros actos. Como manda partitura y estética, timbales y percusión -con tantos elementos tomados de la música china- cumplieron valioso cometido en el festín de colores, timbre y matices que vuelca Puccini en su radiante y sugestiva paleta orquestal.

Turandot en les Arts / Ponce

Escénicamente, frente a la consabida estética de restorán chino de la vieja producción del cineasta Chen Kaige, ahora Turandot vuelve con el lenguaje, más moderno y neutro, de Alex Ollé, quien se sustenta en una simétrica y neutra escenografía, casi en blanco, gris y negro, de Alfons Flores. Una enorme plataforma que desciende desde las alturas, y un entramado de escaleras en el que se ubica coro y escolanía, configuran la base escenográfica donde transcurre la cuidada y bien movida acción escénica. Impacta la primera aparición de Turandot, ubicada sobre la plataforma, en las alturas del escenario. Dominándolo todo. “Regia”, como dirían en Argentina.

La iluminación, de sugestivo refinamiento, firmada porUrs Schönebaum, realza y da fuerza a la gris escena, con siluetas y claroscuros que aportan plasticidad, espacio y atmósferas. El vestuario, de Lluc Castells, contrasta la suntuosidad tradicional -Turandot, el Emperador- con personajes que más parecen pordioseros -Timur, Liù, las tres máscaras, el propio Calaf-. Efectivo y brillante movimiento de masas, casi a lo Zeffirelli.

Como punto y detalle para la polémica, el hecho de que Ollé se invente el suicidio de Turandot al final de la ópera. A lo Liù. Pero, bien visto, no es ninguna tontería ni capricho. Para mantener su virtud y dignidad, la Princesa, de manos de Ollé y antes que deshielarse, opta por quitarse del medio antes que sucumbir en brazos de Calaf el acertador. Genio y figura. ¡Suicidio!, sí, como Gioconda, Tosca, Butterfly, Manon Lescaut, Norma, Abigaille, Aida y tantísimas otras.

El reparto, armado por Jesús Iglesias, lo firmaría encantada “Doña Helga”. Para la “Princesa de Hielo” se ha optado, en lugar de por una soprano, por una mezzosoprano de tanta sustancia vocal y artística como la bielorrusaEkaterina Semenchuk (Minsk, 1976), quien ya había triunfado en Les Arts tanto en recitales como en ópera (Lady Macbeth, Azucena, Preziosilla, Marta…). Fue la suya una Turandot creíble y convincente dramática y musicalmente. De afilados agudos y graves con cuerpo y bien apoyados. Salió bien airosa de su gran y temida aria del segundo acto -“In questa reggia”-, y apuntó tintes líricos y hasta emotivos en “Del primo pianto”.

A su lado -¡o enfrente!- tuvo al Calaf colosal del veterano Gregory Kunde, quien a sus 72 años mantiene el vigor vocal y arrojo que han marcado su larga y variada carrera. Su brillante longevidad vocal quizá solo sea comparable a la de tenores como Lauri Volpi o Alfredo Kraus, quien mantuvo su impecable líneas de canto hasta su muerte, con 71 años, uno menos de los que ahora tiene Kunde. Toda su actuación fue un dechado del mejor canto, y cuando llegó el momento cumbre de “Nesum dorma” subió al infinito la temperatura emocional y vocal de esta gran noche de ópera con un canto noble, entregado, firme y espléndidamente proyectado.

Triunfó también, y en toda regla, la soprano boliviano-albanesa Carolina López Moreno (1991). Su Liù, consistente y bien delineada línea de canto, se cargó de súplica, ternura y cálido esmero en un “Signore ascolta” que despertó la primera gran ovación de la noche, y enriqueció de tintes dramáticos en “Tu che di gel sei cinta”. Excepcional sin pero posible el Timur del bajo chino Liang Li, cuyo canto ya había sido aplaudido en Les Arts con papeles como Marke (Tristan e Isolde, con Mehta), Ferrando (Il Trovatore, también con Mehta), o en el Requiem de Verdi, con Calo Rizzi. Estuvo formidable en el concertante "Ah! Per l'ultima volta!" del primer acto y marcó de dolor y culpa la dramática escena de la muerte de Liù.

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Estupendas las tres Máscaras, bien encarnadas y cantadas por el barítono Jan Antem (Ping), y los tenores Mikeldi Atxalandabaso (Pong) y el cordobés Pablo García López (Pang), quien ya intervino y convenció en las funciones dirigidas por Mehta en 2014. A tono con el sobresaliente nivel vocal de la función el tenor Josep Fadó como Emperador Altoum y desventurado Príncipe de Persia. Estupendos toda la noche los chavales de la Escolanía de la Mare de Déu dels Desemparats y las voces del Cor de la Generalitat en un título de tanta presencia coral. Al final, tras dos horas y media de representación, el abarrotado Palau de Les Arts premió a todos con una interminable y bien ganada ovación cargada de bravos y entusiasmo. ¡No era para menos ante tan victorioso regreso y cierre de temporada!