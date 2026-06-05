El coste de trasladar los Sorolla desde Nueva York en avión superará los 400.000 euros

El traslado a València de las más de 200 obras de Joaquín Sorolla propiedad de la Hispanic Society de Nueva York costará más de 400.000 euros. El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, entidad pública encargada de gestionar la exposición que la Generalitat quiere inaugurar en la última semana de noviembre en el Museo de la Ciudad, prepara la licitación del contrato para traer a España la colección de la institución estadounidense.

El contrato para asumir la primera gran operación logística del proyecto tendrá un presupuesto de unos 425.000 euros, IVA incluido, e incluirá no solo los vuelos, sino también el embalaje especializado de las piezas, la seguridad, los trámites aduaneros, la manipulación en España, el desembalaje, el transporte por carretera y el almacenamiento de las cajas durante el periodo expositivo.

Tres fletes del mismo valor

Las obras viajarán desde Nueva York en tres fletes distintos. La Generalitat y la Hispanic Society han previsto dividir el traslado en tres envíos de valor equivalente, una medida habitual en este tipo de operaciones para evitar que una parte desproporcionada del conjunto patrimonial quede concentrada en un único trayecto. La previsión con la que trabaja la administración autonómica es que las piezas estén ya en València antes de octubre, aunque la exposición no abrirá sus puertas hasta la última semana de noviembre de 2026, según ha podido saber también Levante-EMV.

El calendario encaja con los tiempos de preparación que exige un movimiento internacional de obras de arte de esta envergadura. La coordinación del transporte deberá comenzar con meses de antelación y las piezas tendrán que estar depositadas en el Museo de la Ciudad con margen suficiente antes de la inauguración, tanto para permitir el desembalaje y la revisión del estado de conservación como para ejecutar el montaje expositivo diseñado para la muestra.

Guilleume Kientz en 2022 ante uno de los paneles de Visión de España en la Hispanic Society. / L-EMV

Un traslado "medicalizado"

Según fuentes especializadas consultadas por este periódico, la operación se asemeja, en la práctica, a un traslado “medicalizado” de obras de arte. Las piezas no pueden viajar como una carga convencional, sino en condiciones controladas y con empresas especializadas en patrimonio. Las obras deberán ser embaladas en origen y se guardarán en cajas que garanticen su estabilidad, rigidez, estanqueidad, aislamiento térmico y amortiguación frente a golpes y vibraciones, además de ir identificadas y protegidas con precintos o sellos de seguridad.

El transporte aéreo también estará sujeto a restricciones específicas. Según las fuentes consultadas, se deben usar rutas lo más directas posible y evitar escalas, salvo que estén justificadas por razones logísticas. Si hubiera una parada intermedia, la prioridad será que sea técnica, sin cambio de avión ni de compañía. En cualquier caso, la carga no podrá ser manipulada ni despaletizada durante la escala y deberá contar con seguridad adicional en pista. Las cajas de las obras no podrán viajar como mercancía ordinaria ni quedar bajo otros bultos y las obras deberán colocarse en posición vertical y en la dirección del vuelo, salvo autorización expresa.

La complejidad del traslado no terminará al aterrizar en España. El último tramo hasta el Museo de la Ciudad se realizará por carretera con vehículos de transporte especializado. Además, el Museo de la Ciudad está ubicado en pleno centro histórico de València, en una zona con limitaciones para vehículos pesados, lo que obliga a ajustar el tipo de camión y los medios de descarga. La manipulación dentro del edificio exigirá medios mecánicos adaptados y protección del suelo en las zonas de paso, especialmente en el patio, el vestíbulo y las salas.

Valencia. VLC. Firma del acuerdo entre la Generalitat y The Hispanic Society of América. Palacio de la Generalitat / Miguel Ángel Montesinos / LEV

El papel de los "correos"

Otro de los elementos singulares será el papel de los correos. En el lenguaje museístico, estos técnicos son los responsables de supervisar el traslado, apertura de cajas, desembalaje y entrega de las piezas. En el caso de los envíos procedentes de Nueva York, cada uno de los tres fletes irá acompañado por un correo.

La exposición en el Museo de la Ciudad tendrá carácter provisional, a la espera de que el Palacio de las Comunicaciones esté listo para recibir de forma estable la colección de la Hispanic Society. La Generalitat eligió este destino temporal por los retrasos acumulados en la adaptación del antiguo edificio de Correos, en la plaza del Ayuntamiento, llamado a convertirse en la sede definitiva del proyecto Sorolla. El acuerdo con la institución neoyorquina prevé una cesión inicial de cuatro años, prorrogable, con la aspiración de establecer una colaboración prolongada durante al menos quince años.

La llegada de las obras activará, además, otra de las obligaciones económicas asumidas por la Generalitat. Según lo previsto, cuando estén en València las primeras piezas -entre ellas, “Sol de tarde” y los bocetos de “Visión de España”- la administración autonómica empezará a abonar a la Hispanic Society el canon anual de 1,15 millones de euros pactado en el acuerdo firmado el pasado verano.

Patio interior del Museo de la Ciudad / Fernando Bustamante

Obras en Marqués de Campo

Mientras tanto, el Museo de la Ciudad se prepara para acoger la muestra. El edificio, instalado desde 1989 en el Palacio del Marqués de Campo y declarado Bien de Interés Cultural, ha acometido actuaciones de conservación, mantenimiento y restauración, con especial atención a la Sala La Serre, uno de sus espacios más singulares. La intervención municipal, con una inversión de 350.841,07 euros, incluye trabajos en la sala, la fachada, el patio interior, las cubiertas, carpinterías y elementos ornamentales.

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Tal como avanzó este periódico, el diseño expositivo y gráfico de la muestra correrá a cargo del arquitecto y museógrafo Francisco Bocanegra, elegido por el Consorci de Museus para ordenar el desembarco valenciano de los fondos de la Hispanic Society. Bocanegra también asumirá el diseño de la futura instalación cuando las obras se trasladen al Palacio de las Comunicaciones, una vez concluyan las obras de rehabilitación del edificio.