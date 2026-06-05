La Feria de Julio más valenciana

La próxima edición de la Feria de Julio de Valencia se presenta como la más valenciana de los últimos tiempos. Todo apunta a que este año buscará combinar juventud, proyección y figuras de la tierra para ofrecer un ciclo de marcado carácter valenciano.

De esta forma, se responde a una de las peticiones que el mismo president de la Diputación, Vicent Mompó, exigió a los empresarios del coso de la calle Xàtiva para que contaran con más toreros de la tierra en los carteles tras prorrogar su gestión un año más.

Retraso en la confección

La empresa gestora del coso de la calle Xàtiva, Espacios Nautalia 360⁠, dará a conocer oficialmente los carteles el próximo martes en un acto previsto en el mismo ruedo de la calle Xàtiva a partir de las 20 horas que ha despertado una gran expectación entre los aficionados ya que este año se ha retrasado la confección de la feria en, al menos, dos semanas porque las combinaciones debían ser presentadas ante la institución provincial con una antelación mínima de 60 días a su celebración.

Precisamente, la misma empresa tuvo que solicitar dos prórrogas para la presentación de los carteles, peticiones que fueron estudiadas por la Diputación y finalmente aprobadas al considerar justificadas las razones expuestas.

Por este motivo, según ha traslado la Unión Taurina de Abonados y Aficionados de Valencia (UTAV) a sus integrantes, la institución provincial no procederá a la aplicación de la sanción prevista reglamentariamente, que conlleva una penalización de 600 euros diarios por cada día de retraso.

La configuración del ciclo de San Jaime supone una clara apuesta por el talento de la tierra y por la presencia de nombres estrechamente vinculados a la afición valenciana.

La identidad de la feria

Como un salvavidas, la empresa ha querido reforzar la identidad de una Feria de Julio que el año pasado no se realizó tras las obras que tuvieron el coso de la calle Xàtiva cerrado durante ocho meses para acometer unos trabajos que modernizaron por completo la iluminación.

Entre los protagonistas del serial, tal y como ha venido adelantando semanas atrás Levante-EMV, destacan los valencianos Román Collado y Samuel Navalón, quienes representan el relevo y el presente de la tauromaquia en Valencia.

Junto a ellos estará también el joven torero de Algemesí, Nek Romero, uno de los nombres que más ilusión despertó a los aficionados en su etapa de novillero y que tomó la alternativa en el 9 d’Octubre en la histórica despedida de Enrique Ponce.

La ceremonia de alternativa de Nek Romero con Ponce de padrino / F. Calabuig

La última vez que toreó Nek fue en el festival de Algemesí el año pasado para recaudar fondos para la dana y en una plaza que montó él mismo con sus propias manos tras tener que volver a trabajardespués de verse fuera de las ferias: "Ha sido un proceso de sufrimiento y maduración fuerte con el que he pasado de la negatividad a la positividad. Solo he toreado una corrida de toros (Bocairent) y dos festivales, el de Requena y en la plaza de toros de Algemesí. Ha sido difícil porque, sinceramente, no sé cuándo voy a poder ponerme el vestido de luce", destacaba a finales del 2025 en una entrevista con Levante-EMV, antes de torear en su pueblo.

José María Manzanares completa la presencia de toreros valencianos en la Feria de Julio.

Ausencias valencianas

Entre las ausencias valencianas, destaca Miguel Giménez, quien lleva tres años en Perú y que ya ha toreado seis corridas este año: "La preparación el conocimiento y la madurez se reflejan en la plaza día a día. Mi sueño sigue siendo torear en Valencia", señala. "Si no llevo mal la cuenta, son 108 corridas de toros hasta el momento y voy sumando más este año... espero que esta preparación tenga su fruto en València".

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La presentación oficial del próximo martes despejará las últimas incógnitas sobre unos carteles que ya han comenzado a generar ilusión entre la afición y que aspiran a devolver a la Feria de Julio el protagonismo que históricamente tuvo.