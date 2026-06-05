El festival de les Arts retira los horarios del sábado de las redes

El Festival de les Arts ha retirado este viernes de sus redes sociales los horarios de los conciertos previstos para la jornada del sábado, generando incertidumbre entre los asistentes. La organización ha eliminado la programación correspondiente al segundo día del evento, que debía celebrarse mañana, sin ofrecer por el momento una explicación oficial sobre los motivos de esta decisión.

La decisión se produce tras la polémica y las quejas de los asistentes en el primer día del festival. Cortes constantes de sonido y la baja potencia en los escenarios hicieron que la tarde en les Arts se llenase de quejas, gritos y silbidos entre los festivaleros.

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La ausencia de los horarios ha sido detectada por varios usuarios en redes sociales, quienes han alertado de que el cartel del sábado ya no aparece disponible en los canales habituales del festival. Este movimiento ha provocado dudas entre el público sobre posibles cambios o incidencias en la programación de la segunda jornada.