Fiesta suplemento 'abril' 2026 en Madrid , en imágenes

De izquierda a derecha, Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Ainhoa Moll, adjunta a Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica; Sonsoles Ónega, periodista y escritora; la escritora María Dueñas; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica, y Álex Sàlmon, director del suplemento 'abril'. / José Luis Roca

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Cultura

Fiesta suplemento 'abril' 2026 en Madrid , en imágenes

25 Fotos

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La escritora Elizabeth López Caballero; Idoia Moll, directora de Alba Editorial; el escritor José Luis Correa; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Ainhoa Moll, adjunta a Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica; Gemma Martínez, directora de ‘El Periódico’; Álex Sàlmon, director del suplemento ‘abril’, y Armando Huerta, director de ‘El Periódico de España’.

José Luis Roca

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La escritora Elizabeth López Caballero; Idoia Moll, directora de Alba Editorial; el escritor José Luis Correa; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Ainhoa Moll, adjunta a Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica; Gemma Martínez, directora de ‘El Periódico’; Álex Sàlmon, director del suplemento ‘abril’, y Armando Huerta, director de ‘El Periódico de España’.

Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; el escritor Fernando Aramburu; Juan Cerezo, director editorial de Tusquets Editores, y Álex Sàlmon, director del suplemento ‘abril’

Xavier Amado

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Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; el escritor Fernando Aramburu; Juan Cerezo, director editorial de Tusquets Editores, y Álex Sàlmon, director del suplemento ‘abril’

El escritor Fernando Aramburu en la fiesta del suplemento de ‘abril’ en Madrid.

Xavier Amado

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El escritor Fernando Aramburu en la fiesta del suplemento de ‘abril’ en Madrid.

Álex Sàlmon, director del suplemento ‘abril’; Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica, y Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica.

Xavier Amado

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Álex Sàlmon, director del suplemento ‘abril’; Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica, y Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica.

Ainhoa Moll, adjunta a Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, y Gemma Martínez, directora de 'El Periódico’

José Luis Roca

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Ainhoa Moll, adjunta a Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, y Gemma Martínez, directora de 'El Periódico’

Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, y Eva Orúe, directora de la Feria del Libro de Madrid

Xavier Amado

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Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, y Eva Orúe, directora de la Feria del Libro de Madrid

La periodista Ruth Méndez junto al escritor José C. Vales, y Carlos del Amor, periodista y escritor

José Luis Roca

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La periodista Ruth Méndez junto al escritor José C. Vales, y Carlos del Amor, periodista y escritor

La periodista y escritora Irene Lozano junto a Armando Huerta, director de ‘El Periódico de España’

José Luis Roca

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La periodista y escritora Irene Lozano junto a Armando Huerta, director de ‘El Periódico de España’

Idoia Moll, directora de Alba Editorial, junto a David Martínez y el escritor Luis Magrinyà

José Luis Roca

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Idoia Moll, directora de Alba Editorial, junto a David Martínez y el escritor Luis Magrinyà

El periodista y escritor Manuel Calderón junto a Ana Merino, escritora y directora de la Cátedra Planeta de Literatura y Sociedad.

José Luis Roca

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El periodista y escritor Manuel Calderón junto a Ana Merino, escritora y directora de la Cátedra Planeta de Literatura y Sociedad.

El escritor José Luis Correa junto a Idoia Moll, directora de Alba Editorial

José Luis Roca

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El escritor José Luis Correa junto a Idoia Moll, directora de Alba Editorial

Elsa Veiga, responsable de Audiolibros de Penguin Random House, junto al escritor José C. Vales

José Luis Roca

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Elsa Veiga, responsable de Audiolibros de Penguin Random House, junto al escritor José C. Vales

Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Alicia Gil, directora de Eventos de El Español, y Fernando Rueda, escritor y periodista

José Luis Roca

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Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Alicia Gil, directora de Eventos de El Español, y Fernando Rueda, escritor y periodista

La escritora y periodista, Marta del Riego, y Violeta Serrano, colaboradora del suplemento ‘abril’ de Prensa Ibérica.

Xavier Amado

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La escritora y periodista, Marta del Riego, y Violeta Serrano, colaboradora del suplemento ‘abril’ de Prensa Ibérica.

El escritor José Luis Correa junto a Antonio Puente, colaborador del suplemento ‘abril’, y Santiago J. Henríquez, escritor y colaborador de Cultura de Prensa Ibérica

Xavier Amado

1525

El escritor José Luis Correa junto a Antonio Puente, colaborador del suplemento ‘abril’, y Santiago J. Henríquez, escritor y colaborador de Cultura de Prensa Ibérica

Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Álex Sàlmon, director del suplemento ‘abril’, y el periodista y escritor, Carlos del Amor

Xavier Amado

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Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Álex Sàlmon, director del suplemento ‘abril’, y el periodista y escritor, Carlos del Amor

José María Sanz, conocido por su nombre artístico ‘Loquillo’; Álex Sàlmon, director del suplemento ‘abril’, e Inés Martín Rodrigo, escritora y periodista

Xavier Amado

1725

José María Sanz, conocido por su nombre artístico ‘Loquillo’; Álex Sàlmon, director del suplemento ‘abril’, e Inés Martín Rodrigo, escritora y periodista

Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Gemma Martínez, directora de ‘El Periódico’; Álex Sàlmon, director del suplemento ‘abril’; Carlos del Amor, periodista y escritor, y Armando Huerta, director de ‘El Periódico de España’

Xavier Amado

1825

Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Gemma Martínez, directora de ‘El Periódico’; Álex Sàlmon, director del suplemento ‘abril’; Carlos del Amor, periodista y escritor, y Armando Huerta, director de ‘El Periódico de España’

Jesús Javier Prado, gerente de ‘El Periódico de España’, junto a Alicia Gil, directora de Eventos de El Español, y Fernando Rueda, escritor y periodista

Xavier Amado

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Jesús Javier Prado, gerente de ‘El Periódico de España’, junto a Alicia Gil, directora de Eventos de El Español, y Fernando Rueda, escritor y periodista

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