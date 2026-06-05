La inspiración definitiva para crear estilismos cómodos y en tendencia para la temporada de festivales

La temporada de festivales comienza cada año con el Festival de Les Arts. La cita musical arranca esta tarde y terminará pasada la media noche del sábado y con ella se abre un calendario de eventos al aire libre que desafían el calor mediterráneo; a finales del mes de junio llegará el Bigsound y, entre medias, una decena de conciertos por toda la ciudad. El reto es, sin duda, crear estilismos versátiles capaces de resistir horas de música, calor y desplazamientos sin perder personalidad.

Indudablemente, las tendencias de esta temporada marcan las propuestas de las firmas de moda. Si hay una que dominará los festivales de este verano son los casquetes de crochet que no dejan de aparecer por todas las redes sociales, además de los tonos amarillo y mantequilla y el rosa empolvado.

Todo como herencia de la estética boho-chic de principios de la década del 2000 y, como entonces, el crochet en todas sus formas combina con prendas ligeras y frescas. Los tops halter estampados, las minifaldas blancas de inspiración ibicenca o los vestidos de punto abierto son la opción ideal para tener un 'look' relajado que encaja perfectamente para asistir a un festival junto al mar.

De ahí que haya firmas españolas cuyas propuestas encajan perfectamente en esas necesidades. Par y Escala, KrakOnline y Sure Jewels forman un buen equipo a la hora de escoger todas las combinaciones, sumado a la ciencia valenciana de Agrado Cosmetic y Body Natur, que garantizan una buena protección solar para las horas de sol y una piel perfecta y brillante para la noche.

El blanco nunca falla

Vestidos en diferentes tejidos, sobre todo lino, de la firma Par y Escala como opciones para vestir en festivales. / Par y Escala

Las prendas blancas vuelven cada verano y los festivales no son una excepción. Vestidos cortos, minifaldas bordadas o conjuntos de inspiración lencera ofrecen una imagen fresca y luminosa que funciona especialmente bien en escenarios diurnos, sobre todo porque el calor se lleva mejor.

Diferentes collares de la firma valenciana Sure Jewels / Sure Jewels

Además, el blanco permite jugar con los complementos y aquí la joyería dorada de la firma valenciana Sure Jewels cobra protagonismo: pendientes de aro, collares delicados con pequeños motivos solares o anillos minimalistas elevan el estilismo sin recargarlo. La tendencia actual apuesta precisamente por la acumulación sutil de joyas finas en lugar de piezas excesivamente llamativas, solo permitidas si la base es sencilla.

El reinado del cuello halter

Los tops halter llevan varias temporadas consolidándose como una de las piezas imprescindibles del armario estival y en estos contextos festivaleros funcionan especialmente bien: liberan hombros, aportan frescura y permiten moverse con comodidad en los conciertos.

Cuellos halter, pantalones 'boxers' y blanco ibicenco combinan con los 'casquetes' de crochet de Par y Escala. / Cartulina

Las propuestas de Par y Escala muestran varias interpretaciones, como la versión estampada al negro total que aporta sofisticación y recuerdan, de nuevo, a la estética noventera. Combinados con pantalones fluidos, minifaldas o shorts de rejilla consiguen un equilibrio perfecto entre comodidad y estilo.

La apuesta segura del negro

Aunque los festivales suelen asociarse a colores claros, el negro sigue siendo uno de los tonos favoritos para los conciertos nocturnos por la versatilidad que aporta al margen del estilo musical del festival. Los clásicos vestidos cortos conviven con tops satinados y minimalistas, teniendo en cuenta que el negro permite introducir elementos sin sobrecargar como pueden ser collares o pendientes llamativos, así como combinarlo con el calzado que se desee.

Cuellos halter, falda-pantalón y crochet en prendas y gorros de Par y Escala. / Cartulina

Calzado cómodo: la tendencia más importante

Ninguna tendencia importa si los pies no sobreviven a diez horas de festival, de la mañana a la noche. Por eso es importante dedicar tiempo a elegir bien qué ponernos en los pies. El requisito casi indispensable es que el zapato sea cerrado, desde una zapatilla a una bailarina, pero que no haya riesgo de pérdida cuando estemos en mitad de un concierto.

En eso, KrakOnline son especialistas por la amplia oferta de diseños y marcas que ofrecen. Las deportivas de estética técnica continúan siendo una de las grandes tendencias del momento que todo apunta que se quedará como un básico. Marcas y diseñadores llevan varias temporadas reivindicando las llamadas 'dad sneakers', que han pasado de las pistas deportivas a los festivales. Son una opción especialmente recomendable para grandes recintos donde se caminan varios kilómetros durante la jornada, como sucede por ejemplo en el Primavera Sound de Barcelona o en el BBK de Bilbao.

Asics, cuñas de esparto, botas y bailarinas: diferentes opciones para diferentes festivales. / KrakOnline

Las sandalias planas, por su parte, funcionan mejor en eventos urbanos o junto a la playa, donde aportan frescura sin sacrificar comodidad, como es el caso e Les Arts o el Bigsound.

La bohemia que aporta la joyería

Diferentes pendientes de la marca valenciana Sure Jewels. / Sure Jewels

Los accesorios marcan la diferencia entre un conjunto básico y un estilismo festivalero y en la selección de Sure Jewels encaja con una de las tendencias más visibles de la temporada: las referencias naturales como piedras o elementos decorativos. Pendientes con piedras de color, collares con pequeños soles, perlas irregulares y piezas de aspecto artesanal evocan la estética mediterránea y bohemia que domina buena parte de las colecciones de verano. La recomendación es combinar varias piezas ligeras en lugar de recurrir a un único accesorio protagonista.

Protección solar y efecto 'glow'

Protección solar de Agrado indispensable para cualquier festival. / Agrado

Si hay un complemento imprescindible en cualquier festival, no es una prenda ni una joya: es el protector solar. Al igual que la comodidad en el calzado, es imprescindible contar con estos productos para pasar el día bajo el sol. Ahí, la marca valenciana Agrado tiene diferentes opciones, como es el stick que permite reaplicar fácilmente en nariz, labios o pómulos sin necesidad de extender producto con las manos, mientras que las fórmulas deportivas resultan especialmente útiles para jornadas de calor intenso porque resisten al sudor.

Noticias relacionadas

Lociones 'glow' de Body Natur para brillar en cualquier festival. / Body Natur

Junto a la protección, el fenómeno 'glow' continúa marcando tendencia. Los exfoliantes y lociones con partículas brillantes de Body Natur aportan luminosidad a piernas, hombros y clavículas, una de las fórmulas favoritas para conseguir ese efecto de piel radiante que domina las redes sociales cada verano gracias a festivales como el Coachella.