Mompó se alinea con los festivales: "Admiramos los eventos que vemos en otros países y nos preguntamos por qué allí sí y aquí no"

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha roto filas y se ha posicionado del lado de los festivales que se celebran en la Ciutat de les Arts i les Ciències. Contra la posición de la alcaldesa de València, María José Catalá, que abogó por que no se celebrara ningun evento musical allí tras la sentencia judicial que dio la razón a los vecinos del entorno por el elevado ruido que generan, Mompó se desmarca y se alinea con el Festival de Les Arts, el único de las cuatro citas musicales que ha decidido quedarse en el recinto.

Mientras dos de ellos se trasladaron al Estadi Ciutat de València y el Bigsound anunció que se movería a Torrent, el Festival de Les Arts ha mantenido el pulso hasta el final y ha optado por mantener su ubicación original pese a las advertencias del ayuntamiento de que se medirán los parámetros acústicos para cumplir con la normativa municipal. Para ello ha tomado algunas medidas correctoras con el fin de amortiguar el impacto acústico y Mompó les ha mostrado todo su apoyo con una visita al montaje del festival, con cuatro escenarios y varias zonas de ocio.

"Muchas veces admiramos los grandes eventos musicales que vemos en otros países y nos preguntamos por qué allí sí y aquí no. La respuesta es sencilla: allí también hay gente que apuesta, arriesga, invierte y se deja la piel para que ocurran las cosas. Por eso, quiero reconocer el trabajo de la organización del Festival de Les Arts", escribió anoche en la red social X.

Con el texto, varias fotografías visitando las diferentes instalaciones junto a los promotores. "Hemos podido comprobar de primera mano el sobreesfuerzo técnico y económico, la capacidad de adaptación y el trabajo de un equipo que, lejos de buscar excusas, ha decidido afrontar las dificultades y preparar una edición que volverá a situar a València en el circuito de los grandes festivales europeos", ha escrito en el mismo post.

En las imágenes, el presidente de la diputación aparece con los responsables de The Music Republic, la promotora liderada por los hermanos Toño y David Sánchez que organiza este festival y otros que tienen lugar en la Comunitat Valenciana como el FIB, el Arenal Sound o los mismos Love the 90s y I Love Reggaeton. The Music Republic fue también la empresa a la que el anterior presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, adjudicó por más de 3 millones de euros la organización del festival Som de la Terreta para conmemorar el 9 d'Octubre. Además, forman parte de la asociación Profest de grandes festivales a los que el proyecto de presupuestos 2026 concede 4 millones en diferentes ayudas.

Mompó ha afirmado que "lejos de buscar excusas" se ha decidido afrontar las dificultades, cuestionando la resolución judicial que, si bien no prohíbe la celebración de macroeventos, sí que estipula que no se pueden superar los 80 decibelios, una cifra muy inferior a lo que se proyecta en un festival de música.