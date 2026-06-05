El Museo de Bellas Artes de València enriquece su colección con tres obras donadas de Ricardo Manzanet

El Museo de Bellas Artes de València (MuBAV) aumenta los fondos de su colección de pintura con la donación de tres obras del artista Ricardo Manzanet Millán (1853-1939), pintor destacado del panorama valenciano de finales del siglo XIX y del primer tercio del XX.

Se trata de ‘Tormenta en el Cantábrico’, óleo sobre lienzo (60,4 x 100 centímetros), realizada hacia 1890; ‘Calvario de Albalat dels Tarongers’, óleo sobre lienzo (64,5 x 79,3 centímetros), pintada en torno a 1910; y ‘Violetas con pensamientos’, óleo sobre tabla (32,4 x 43,2 centímetros), de hacia 1920. Todas ellas representativas de los principales géneros que el artista desarrolló a lo largo de su trayectoria profesional.

Las obras han sido donadas a la Generalitat para el Museo de Bellas Artes de València, en nombre de Ricardo Caruana Catalán, procedentes de la colección de María Pilar Catalán Manzanet, biznieto y nieta del pintor respectivamente.

Con esta donación, se enriquece la colección de pintura valenciana de finales del siglo XIX y primera mitad del XX con la obra de un pintor que no se encontraba representado en los fondos del MuBAV.

Ricardo Manzanet

Nacido en València, Ricardo Manzanet Millán basó gran parte de su producción pictórica en paisajes, principalmente marinas con tempestades y vistas costeras del norte de España, y también fue reconocido por sus composiciones de temática floral.

Inició los estudios de Medicina, que pronto abandonó por su verdadera vocación, la pintura, asistiendo a los talleres de Gonzalo Salvá Simbor y del paisajista José Vilar Torres.

Su trayectoria artística se desarrolló entre Barcelona (1870-1894), donde llevó a término gran parte de su formación académica con pintores como Ramon Martí Alsina o Modest Urgell, y además alcanzó los primeros logros como artista, y su ciudad natal, València, donde empezó a formarse y donde regresó en la última parte de su producción pictórica (1894-1939).

En València entró en contacto con el círculo más representativo de la pintura de la época, permitiéndole establecer también contactos con la alta sociedad y la intelectualidad valenciana del momento, como Vicente Blasco Ibáñez, escritor con el que Manzanet tuvo un estrecho contacto al ubicar este la editorial del diario ‘El Pueblo’ en un local del pintor en la actual calle de Don Juan de Austria.

Participó en numerosas exposiciones y certámenes, tanto nacionales como internacionales, como es el caso de la Exposición Universal de Barcelona de 1888, la Exposición de Chicago de 1893 o la del Cuarto Centenario de Puerto Rico de ese mismo año.

Manzanet Violetas con pensamientos, de Ricardo Manzanet. / L-EMV

Ampliación

Si algo ha caracterizado las compras del Museo de Bellas Artes de València en los últimos meses es la ampliación, a través de numerosas adquisiciones en las casas de subastas, de su colección de obras correspondientes a los siglos XIX y XX. Solo entre 2025 y lo que llevamos de 2026, la pinacoteca se ha hecho con cuadros de José de Madrazo, Julio González, José Gutiérrez Solana, Ignacio Zuloaga, Francisco Iturrino, Carlos Vázquez, Tito Cittadini, Ramón Casas, Daniel Vázquez Díaz y, dentro del ámbito valenciano, Juana Francés, Joaquín Agrasot o Miguel Parra. Una amplia variedad de piezas que, dentro de pocas semanas, los visitantes que acudan al antiguo convento de San Pío V podrán disfrutar ya como elementos del espacio expositivo que forma el interior del edificio Pérez Castiel.

Noticias relacionadas

Será una "reordenación" que dará aún más visibilidad a una pintura que ha ganado peso -con una inversión que ronda el millón de euros en los últimos cinco años, destacando compras como "Carnaval de Las Ventas" de Gutiérrez Solana (160.000 euros) y "La señora de Atucha" de Zuloaga (145.000 euros)- en el corazón de un museo que ya contaba anteriormente con extensas colecciones -de las mejores de España- en lo que se refiere a piezas medievales, renacentistas, barrocas o clásicas. Una apuesta por los siglos más recientes que, además, ha continuado en las últimas semanas.