La novela ‘Mamá está dormida’, de Máximo Huerta, dará el salto a la pantalla

La productora Onza ha cerrado la adquisición de los derechos audiovisuales de Mamá está dormida, la última novela del escritor y periodista valenciano Máximo Huerta, publicada por Editorial Planeta a comienzos de año. La productora incorpora así a su cartera una obra que se ha consolidado como uno de los títulos destacados de la narrativa reciente en España.

Desde su llegada a las librerías, la novela ha contado con una notable respuesta por parte del público y se ha mantenido durante semanas entre los quince libros de narrativa más vendidos del país, lo que refuerza su potencial como historia destinada a conectar también con los espectadores.

Una historia sobre la memoria, los secretos familiares y el viaje

Mamá está dormida parte de una revelación inesperada. Su protagonista, un hombre de 53 años convencido hasta entonces de ser hijo único, ve tambalearse su pasado cuando su madre, afectada por los primeros síntomas de deterioro cognitivo, le lanza una pregunta desconcertante: “Y tu hermano, ¿dónde está?”.

A partir de ahí, madre e hijo emprenden un viaje en autocaravana hacia Vera de Bidasoa, un pueblo de montaña vinculado al pasado de ella y a su etapa en la Sección Femenina. Lo que comienza como una búsqueda para averiguar si esa frase responde a una confusión de la memoria o a un secreto oculto durante décadas acaba convirtiéndose en un recorrido emocional por los vínculos familiares, los silencios heredados y la fragilidad de los recuerdos.

La novela combina el drama íntimo con elementos de misterio y adopta la forma de una road movie literaria, un formato que facilita su traslado al lenguaje audiovisual.

Máximo Huerta ha mostrado su entusiasmo ante la posibilidad de ver la historia convertida en película. El autor asegura que le ilusiona profundamente que Mamá está dormida pueda llegar al cine y que sus personajes, la autocaravana, la carretera y el misterio que sostiene la trama encuentren una nueva vida en la pantalla. Para Huerta, la obra habla del viaje, de la memoria y de la relación entre madres e hijos, pero también de todo aquello que muchas veces solo se expresa cuando los personajes se ponen en movimiento.

Onza refuerza su apuesta por el largometraje

La operación se enmarca en la estrategia de Onza de ampliar su presencia en la producción cinematográfica. Con esta adquisición, la compañía refuerza su línea de largometrajes para salas, después del rodaje de Entre Viñas, uno de sus proyectos más recientes.

Kuba Tarasiewicz, director de Contenidos de Ficción de Onza, subraya el atractivo audiovisual de la novela y destaca que se trata de una historia con una potente mezcla de drama íntimo, misterio y comedia. Además, apunta que aborda una realidad que afecta a miles de personas y que no suele ocupar demasiado espacio en la ficción audiovisual. Según Tarasiewicz, con una adaptación adecuada, Mamá está dormida cuenta con los elementos necesarios para emocionar y atraer al público.

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La adquisición de estos derechos llega en una nueva etapa para Onza, después de que en 2025 la compañía fuera comprada por el fondo de capital Culture Cap7, gestionado por Alfonso del Rio, Miguel Rodríguez y Patricia Spa.