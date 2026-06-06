Catalá, sobre las quejas por la limitación de sonido en Les Arts: "Hay que cumplir unas condiciones acústicas"

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha pronunciado sobre las quejas del público por la limitación del sonido en el Festival de Les Arts, y ha señalado que "evidentemente hay que cumplir unas condiciones acústicas". "Lo único que advertimos es que, después de la sentencia había que cumplir unas condiciones acústicas. Y esas condiciones acústicas hacen que su cumplimiento sea complejo", ha comentado.

De esta manera se ha pronunciado la primera edil después de que asistentes al Festival de Les Arts se quejaran ayer viernes por la limitación del sonidoque el certamen ha adoptado tras la sentencia judicial que da la razón a los vecinos en el litigio por los ruidos de los certámenes que se desarrollaban en el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Catalá ha remarcado que desde el Ayuntamiento de València "hay una estrategia muy clara": "Hicimos la Valencia Music City y nosotros vamos a seguir apostando por la música y por los espacios musicales y, evidentemente, por la música al aire libre y por tener ese gran talento musical que siempre ha sido característico de la ciudad".

No obstante, sobre le resolución del pasado mes de marzo que ordenó al Ayuntamiento de la capital adoptar las medidas necesarias para evitar que el ruido de discotecas o los conciertos que se celebran en CACSA vulneren su derecho fundamental a la intimidad y la integridad moral, ha manifestado que "desde ese momento, hemos estado trabajando y prácticamente todos los eventos musicales los hemos ido desplazando de forma que no hacemos todo en un sitio, sino que la ciudad tiene un equilibrio".

"Después de la sentencia había que cumplir unas condiciones acústicas"

"Creo que hemos hecho un reparto muy equilibrado y de los seis festivales musicales que estaban programados, al final solo se hace en ese espacio el de Les Arts", ha declarado. Y ha incidido en que "desde el primer momneto" fue "muy clara". "Nosotros no firmamos con los promotores la programación de Les Arts. Les Arts es una gestión de CACSA, que es una gestión de la Generalitat. Nosotros no autorizamos y, por tanto, no revocamos ni tampoco firmamos con los promotores. Lo único que advertimos es que después de la sentencia fue que había que cumplir unas condiciones acústicas".

En este punto, ha recordado que ella misma advirtió "desde hace mucho tiempo" sobre ello. "Si se tenía que celebrar en ese espacio, el cumplimiento de esa sentencia y de esa ordenanza iba a hacer que cambiara un poco la situación". Por tanto, ha recalcado, hay que dirigirse "a los que impulsaron y a los que mantuvieron el festival allí para poder saber por qué en esas condiciones han querido desarrollarlo".

"En cualquier caso, es evidente que yo llevo advirtiendo desde el 25 de marzo que nosotros tenemos una sentencia desgraciadamente que cumplir y que no tenemos otra que intentar cumplirla como nos ha mandado un juez", ha insistido, para concluir que "a partir de ahí han sido CACSA y los promotores los que, a pesar de esa situación, han decidido mantener el festival en ese emplazamiento".

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