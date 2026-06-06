Críticas al Festival de Les Arts porque el cabeza de cartel había dejado de anunciar su concierto días antes

La cancelación del Festival de Les Arts en su segunda jornada ha sorprendido a muchos a las puertas del recinto. Entre la sorpresa y la resignación, los asistentes han recibido la noticia, aunque conocían las limitaciones de ruido que había para la celebración del festival. Algunos ya habían advertido desde hacía una semana que el cabeza de cartel, el grupo irlandés Two Door Cinema Club, había dejado de anunciar el concierto en su página web.

El portal del grupo de indie-rock presentaba en su portal el listado de conciertos que conformaban su gira por Europa, Asia y Estados Unidos, entre los cuales se encontraba una parada en las 'Noches del Botánico' de Madrid un solo día después del concierto previsto en el Festival de Les Arts. Sin embargo, la cita en València, donde la banda había sido ungida como cabeza de cartel, no aparecía por ninguna parte.

Así lo hicieron notar usuarios en las redes sociales ya desde hace una semana. "Two Door Cinema Club no tiene su bolo en vuestro festi anunciado en la web, sin embargo al día siguiente va a Noches del Botánico en Madrid y sí lo tiene, así como varios festivales en España. ¿Casualidad? ¿Cancelación?", se preguntaba en su momento este usuario.

No eran los únicos. Otro usuario insistía en que "ya no" aparecía el concierto en su página web. "Se ha cancelado la actuación?", se preguntaba. El Festival respondió explicando que no había "ningún problema con ningún artista de cartel" mientras los usuarios exigían que aclarasen los horarios a tan solo una semana.

Sin embargo, la organización no tenía constancia de este hecho y han transmitido a Levante-EMV que el grupo estaba en València ciudad, por lo que si el evento hubiera celebrado su segunda jornada sí que habrían estado disponibles para actuar.

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Festival suspendido

Este sábado, la Ciudad de las Artes y las Ciencias ha comunicado a la organización del Festival de Les Arts la suspensión del evento después de incumplir las limitaciones de ruido el día anterior. En la resolución, el organismo público recuerda que el festival había aceptado la suspensión en el caso de "presunto incumplimiento de la normativa vigente en materia de ruido, contaminación acústica o protección de la salud pública, así como cuando exista resolución administrativa o judicial, firme o ejecutiva, que determine la superación de los niveles sonoros autorizados".