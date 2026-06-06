Una gala llena de talento

No sé si conocen ustedes el libro "Who's Who" (Quién es quién), publicado anualmente desde 1935, y que sirve como un directorio para identificar a las élites, personalidades y personas de mayor relevancia pública, cultural o empresarial de una zona. Hasta en la serie Downton Abbey hablan sobre la importancia de salir nombrado en él.

Sin duda el "Who's Who" valenciano al completo estaba anoche presente en la gala de los XV Premios Tendencias 2026, incluyendo como bien dice Begoña Clérigues a la nobleza, la alta burguesía y esas personas diferentes que tiene la capacidad de aglutinar Ángela Pla, y donde de forma inusual, los protagonistas no fueron los allí presentes, sino el fuerte viento que sopló durante toda la velada a los pies del Palau de Les Arts, precioso enclave donde transcurrió la velada.

Magistral estuvo para mí la conductora del evento, Carmen Alcayde, quien supo dar la vuelta a la situación con su habitual rapidez mental y enorme simpatía, haciendo que los allí presentes sonriéramos con su capacidad de convertir un problema en algo intrascendente. No iba a ser desde luego el viento un problema esa noche.

Cada año los premios quieren reconocer la excelencia en los ámbitos de la moda, la belleza, el diseño, la cultura y la comunicación y este año además la gala sirvió como marco de presentación de la edición número 50 de la revista, publicación promotora de estos galardones.

Los catorce galardonados de esta edición fueron Mariló Montero, Valeria Mazza, Ynés Suelves, Miquel Navarro, Tristán Domecq, Maria José Sánchez, Kind Surf con la modelo Almudena Fernández al frente, Tendenzzia, Judit Valiente, Laboratorios Forenqui, Enue, Miguel Llopis, María García de Jaime y mis amados Trufas Martinez (que pusieron además el delicioso postre de la noche), que representan algunas de las trayectorias más relevantes del panorama valenciano y nacional.

Durante la velada, la revista Tendencias volvió a reivindicar el papel de València como territorio de creatividad, innovación y talento, poniendo en valor a profesionales, empresas y proyectos que destacan dentro y fuera de nuestras fronteras.

Nada más llegar, me encantó la decoración con globos en naranjas y plata de Luz Beatriz Navarro de Confetti Party Boutique, que casaban a la perfección con el impresionante Mercedes naranja de Mercedes-Benz Valdisa. Copa en mano en la entrada estaban Coté Soler, Natalia Jiménez, David Philips, Santiago Borrás, Martina de Estevan, Teresa Almerich, Carlos Pascual, Elena Ravello, María Cosín, Mario Mariner, Ignacio Fossati, Caro Alonso, Abraham Sebastián, el fotógrafo Juan Carlos Vega o Rafa Moreno y Pepito Alandes.

La cena estuvo deliciosa y durante su transcurso se entregaron los premios, donde pudimos ver también a Natichu Alcántara, María Suelves, Mónica Duart, David Gil, María Imízcoz, Melodie Peñalver, Juan Lagardera, José Antonio Orts, Eva Marcellán, Carla Roldán, Natalia Osona Juan Carlos Caballero, Maria José Ferrer Sansegundo, Mayka Raga, Tatiana Roig, Omar Ortiz, el joyero Vicente Gracia, Teresa Ballester, Laura Moreno, Paz Olmos, María José Garcia con su marido Enrique Duart y su hija Toti Duart con su marido Juancho.

Mi madre, Laura Fitera y yo, tuvimos el inmenso honor de subir a entregar el premio a Miguel Llopis (Premio Tendencias a la Proyección Internacional de la Moda) vestidas además de forma espectacular por él. Cuánto orgullo sentimos y qué premio más merecido. Quisieron acompañarle en un momento tan especial Rafa Girbés, Hernán Meléndez, David Philips, Ana Zahrawi, Santiago Ballester, Anna Dmitrenko, Imma Botella, Patricia Barona y Jorge Blanquer Serna.

Por cierto, que Jorge estuvo días antes en la presentación del libro “Las Nuevas Organizaciones: cómo evolucionar sin romper lo que funciona”, obra de Sergio Soria, que reunió a directivos y empresarios del ámbito de la empresa y que combinó reflexión, conversación y networking alrededor de uno de los grandes debates actuales: cómo deben evolucionar las empresas en un entorno marcado por la velocidad del cambio, la tecnología y las nuevas relaciones entre personas y trabajo. La presentación fue conducida por Lourdes Cano y estuvieron participando Víctor Amarnani, Yolanda Tomas o José Manuel Soler.

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