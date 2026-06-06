El público del Festival de Les Arts busca plan alternativo tras su cancelación: "Damos pena, ¿no?"

Camisas floridas a media asta. Las bermudas, las gafas de sol y el brillibrilli buscan plan alternativo. Los aleadaños de la Ciuadad de las Artes y las Ciencias de València eran este sábado un escenario solo habitado por los turistas y grupos de asistentes decepcionados por el Festival de Les Arts, que se han quedado sin conciertos en su segunda jornada. La cancelación del evento justo cuando iba a abrir sus puertas ha pillado a muchos preparándose para entrar al recinto, en pleno 'hype' -expectación, en la jerga juvenil- y con las botellas a media consumir.

El panorama era desolador. Un puñado de muchachas se han quedado a las puertas esperando explicaciones, otros miraban el escenario principal desde lo lejos sin saber a dónde ir mientras los más tranquilones seguían de sobremesa en bares cercanos cuando ha caído como una losa la noticia, adelantada por Levante-EMV. "Pues nada, vamos a hacer tardeo aquí", ríen resignados desde sus sillas un grupo de cuarentañeros apurando sus 'gin-tonics' y ataviados con camisas coloridas mientras debaten. A ratos sobre la decadencia del festival en los últimos años -"Les Arts murió ayer", opina uno-, a ratos, sobre el plan alternativo al que se van a agarrar. No se dan por vencidos.

Tampoco cuatro mujeres rebañadas en purpurina, que hacen tiempo en un banco todavía consternadas. "Nos hemos enterado cuando estábamos aparcando, la chica del hotel nos ha enseñado el comunicado y nos hemos quedado a cuadros", explica una de ellas: "Estamos todavía en 'shock' y no sabemos qué hacer". "Damos pena, ¿no?", se pitorrea para quitar hierro al asunto. "Es que cuesta aceptarlo", le responde una de las amigas mientras señala a otra, la única en pie: "Ella es mamá, no tiene tiempo para hacer vida y salir, para una vez que sale...". Aquella hace una mueca de chasco. Se cruzan dos desconocidos y se miran todos: "¿Y ahora qué? ¿Sabéis dónde hay fiesta?".

Suspensión del Festival de Les Arts / Fernando Bustamante / LEV

Dos jóvenes de Alzira y un pueblo cercano se han enterado al intentar acceder. "Habíamos comprado la entrada de día para hoy, hemos venido en tren adrede y cuando hemos intentado entrar, nos han dicho que se había cancelado", explican. "Ahora no sabemos qué hacer hoy", lamentan, aunque están tranquilos porque el festival ha garantizado la devolución de las entradas, así que la comunicación de la organización ha sido efectiva para calmar al público.

Otros dos chicos, entre la sorpresa y la aceptación, buscan plan alternativo en algún bar cerca. "Nosotros hemos venido de cerca, pero no quiero imaginar el fastidio para quienes hayan venido de lejos", dice uno. Bromean: con la devolución de la entrada, se pagarán una comida de lujo. Parece que el humor es la única salida. Otros critican a las administraciones: "No entiendo cómo han permitido que se llegue a esto, lo digo por el Ayuntamiento".

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La cancelación del festival se produce después de que el evento superara las limitaciones de ruido impuestas por el Ayuntamiento de València a raíz de una sentencia que obligaba a garantizar el descanso tras una denuncia vecinal. Los técnicos han constatado que en la primera jornada del festival se superaron los límites fijados, por lo que la Ciudad de las Artes y las Ciencias ha comunicado a la organización la cancelación del evento antes de empezar la segunda entrega, que tenía como cabeza de cartel al grupo irlandés Two Door Cinema Club.