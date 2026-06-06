La Unión de Consumidores reclama la devolución íntegra de las entradas del festival de Les Arts y compensaciones por transporte y alojamiento

Tras la indignación y la decepción de los asistentes al conocerse, como ha informado la organización a través de un comunicado en sus canales oficiales, la suspensión del festival de Les Arts tras recibir una notificación por parte del Ayuntamiento de Valencia y de la Dirección General de CACSA, se abre ahora la incertidumbre sobre qué ocurrirá con el importe de las entradas.

La organización ha confirmado que devolverá el importe completo de las entradas de este sábado (el 50 % en el caso de los abonos generales, VIP y Golden VIP) y el saldo restante de las pulseras cashless. Para ello, el festival habilitará un canal específico para tramitar estas devoluciones e incidencias.

Sin embargo, la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana va más allá. La asociación también reclama a la empresa promotora la devolución del importe de las entradas del viernes y de los gastos asociados al transporte o al alojamiento, puesto que muchos asistentes procedentes de otras localidades. “Deberían devolver el dinero de todo el festival por las condiciones en las que se desarrolló la primera jornada, con quejas de los asistentes e, incluso, de los propios artistas que, en algún caso, llegaron a abandonar el escenario”, señala el secretario de la entidad, Francisco Rodríguez.

Rodríguez recuerda que, tras el conflicto judicial por las molestias acústicas denunciadas por varios vecinos de la avenida Profesor López Piñero, otros eventos optaron por trasladar sus festivales a espacios alternativos, por lo que, a su juicio, Les Arts “también debería haber buscado otras opciones”. En este sentido, insiste en que “la devolución del dinero de las pulseras es correcta, pero debería devolverse íntegramente el importe de las entradas”.

Otros casos

El portavoz teme que esta situación pueda derivar en un escenario similar al que vivió la promotora del festival Diversity en julio de 2022. Pese a prometer la devolución de las entradas tras la cancelación previa al evento, finalmente solo se reembolsó el 6 % del coste a los cientos de asistentes que habían pagado entre 80 y 1.200 euros por los distintos abonos.

Según explicó la propia asociación de consumidores, el dinero procedió del remanente de otras devoluciones, que se destinó a liquidar deudas pendientes de la promotora consideradas de pago preferente, como las contraídas con la Seguridad Social. Posteriormente, la empresa fue declarada en concurso de acreedores.

“Si los artistas reclaman una indemnización, o si lo hacen empresas como la de cáterin o montaje, esto podría perjudicar a los asistentes, ya que quizá no puedan asumir todas las compensaciones económicas”, advierte Rodríguez. “Esperemos que no acabe como el Diversity. Es una lástima que la normativa de espectáculos no proteja a los asistentes ante estas circunstancias”, añade.

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Ante esta situación, la Unión de Consumidores solicita a los asistentes que reclamen la devolución a la empresa organizadora y presenten una queja ante la asociación. “Nos preocupa que no dispongan de suficientes recursos, por lo que la última vía sería la judicial. Estaremos al lado de los usuarios si lo necesitan”, concluyen.