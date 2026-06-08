El Ayuntamiento de València justifica la suspensión de Les Arts: “Los promotores conocían las reglas del juego”

El Ayuntamiento de València ha defendido que la suspensión de la segunda jornada del Festival de les Arts respondió al cumplimiento de la normativa acústica vigente y no a una decisión discrecional. El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha enmarcado lo ocurrido este fin de semana en la Ciutat de les Arts i les Ciències en la obligación municipal de hacer cumplir las reglas derivadas de la ordenanza contra la contaminación acústica y de las resoluciones judiciales que han condicionado la celebración de conciertos y festivales al aire libre en este entorno.

“Lo que se ha hecho es cumplir con la normativa vigente”, ha señalado Giner al ser preguntado por la cancelación del festival, después de que la primera jornada se desarrollara marcada por las quejas del público por el bajo volumen y por las mediciones que, según las administraciones implicadas, acabaron constatando incumplimientos de los límites fijados. El edil ha comparado la situación de Les Arts con la de otros eventos celebrados en la ciudad el mismo fin de semana: “El sábado hubo un concierto en Viveros que sí que cumplía los decibelios y, a partir de ahí, los promotores conocen perfectamente el contenido de la ordenanza, conocen las reglas del juego y podrán buscar donde consideren sabiendo cuáles son las reglas del juego”.

Los verdaderos perjudicados

Giner ha insistido en que el marco normativo era conocido por las partes antes de la celebración del festival. “Las reglas se conocían y cada uno ha ido adoptando las medidas y las decisiones en el momento que ha considerado cada una de las partes”, ha afirmado. Pese a ello, el concejal ha reconocido que la consecuencia más inmediata de la cancelación recae sobre quienes habían comprado sus entradas o abonos. “Sí que es cierto que entendemos que los verdaderamente perjudicados son los asistentes al concierto. Sin duda”, ha admitido.

La suspensión de la segunda jornada llegó después de semanas de incertidumbre en torno a la viabilidad del festival en su ubicación tradicional, la Ciutat de les Arts, afectado por la sentencia que condenó al ayuntamiento por no proteger de forma eficaz a los vecinos frente al ruido generado por eventos musicales al aire libre. Otros festivales previstos en este entorno habían optado por trasladarse, mientras que Les Arts mantuvo finalmente su emplazamiento con medidas correctoras, limitadores de sonido y un ajuste de horarios.

"Hubo conversaciones"

Preguntado por la comunicación entre el Ayuntamiento y la empresa promotora después de que The Music Republic criticase al consistorio por no querer reunirse con ellos para buscar alternativas, Giner ha rechazado que no hubiera interlocución. “Me consta expresamente que ha habido varias conversaciones entre concejales de este ayuntamiento y director general con ellos. En ese sentido sí que ha habido comunicaciones”, ha asegurado. El concejal no ha detallado el contenido concreto de esos contactos, pero ha defendido que la organización conocía las condiciones bajo las que podía celebrarse el evento y las consecuencias de no cumplirlas.

El responsable de Urbanismo también ha vinculado el debate abierto por Les Arts con la situación de la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica y ha criticado al anterior gobierno municipal y, en particular, al exconcejal Giuseppe Grezzi, responsable de las competencias de contaminación acústica durante el mandato anterior. “En este caso, el tema de contaminación acústica recaía sobre el concejal Giuseppe Grezzi”, ha señalado, antes de añadir que “la inactividad del anterior equipo de gobierno tiene consecuencias y consecuencias reales para los vecinos reales de esta ciudad”.

Sanciones

Sobre las posibles sanciones al festival, el edil ha evitado concretar si habrá nuevos expedientes o multas y ha situado la suspensión como la consecuencia más contundente adoptada hasta ahora. “De momento, yo creo que la sanción más dura es el cierre”, ha señalado. Tampoco ha precisado el dato exacto de cuánto se habrían excedido los niveles de ruido permitidos durante la primera jornada. “No lo recuerdo exactamente”, ha respondido.

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Giner ha defendido, por último, que el mensaje del consistorio no es contrario a la actividad cultural ni musical, sino a los incumplimientos de la normativa. “Lo que sí queremos trasladar es la idea de que en València quien cumple la normativa está protegido y puede realizar cualquier tipo de actividad, y que este es un ayuntamiento serio y siempre se cumple la normativa”, ha concluido.