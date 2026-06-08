Bigsound pesca en Les Arts y ficha a Samantha Palos y Obtuso tras la cancelación del sábado

Bigsound 2026 ha aprovechado la recta final antes de su celebración para mover ficha en la escena local. El festival que tendrá lugar en el Parc Central de Torrent por la sentencia del ruido en la Ciutat de les Arts, ha anunciado la incorporación de última hora de Samantha Palos y Obtuso, dos artistas valencianos que tenían previsto actuar el pasado fin de semana en València y que finalmente no pudieron hacerlo después de la cancelación de la segunda jornada del Festival de les Arts.

Con estos dos nombres, Bigsound pesca directamente en Les Arts y refuerza la presencia valenciana en un cartel marcado por grandes nombres del pop, la música urbana, los sonidos latinos y la cultura de club. La organización enmarca estas incorporaciones como un gesto de apoyo a los artistas y profesionales de la escena musical valenciana afectados por la suspensión del sábado, además de como una apuesta por mantener el pulso de la música en directo en la Comunitat Valenciana.

El anuncio llega acompañado de la publicación de los horarios oficiales y de la programación definitiva de los seis escenarios de Bigsound, que se celebrará los próximos 26 y 27 de junio en Parc Central de Torrent. El recinto contará con más de 40.000 metros cuadrados y distribuirá durante dos jornadas más de medio centenar de actuaciones entre Turia Stage, Imagin Stage, Ploom Stage, Turia Bubble Room, La Casita Lo Perreo y OCB Music.

La edición de 2026 se presenta como la más ambiciosa e inmersiva de la historia del festival, con una propuesta renovada y una programación pensada para combinar grandes artistas consolidados, nuevos talentos y propuestas locales. Además, Bigsound ha avanzado que en los próximos días dará a conocer el plan especial de movilidad y transporte, diseñado junto a la Generalitat y las administraciones implicadas, para facilitar los desplazamientos hasta Parc Central de Torrent durante los días del festival.

David Bisbal, Rels B y Ana Mena, protagonistas del viernes

La primera jornada de Bigsound arrancará el viernes 26 de junio a las 16.00 horas con actividad en todos los espacios musicales del recinto. El Turia Stage, escenario principal del festival, tendrá como grandes reclamos a Rels B y David Bisbal, que será el encargado de cerrar la noche con uno de los conciertos más esperados del fin de semana.

Por ese mismo escenario pasarán también Hens, Despistaos y Ana Mena, mientras que Imagin Stage reunirá a Dollar Selmouni, Marc Seguí, Yami Safdie, Lia Kali y Juanjo García.

La programación del Ploom Stage estará orientada a la cultura DJ y a los nuevos sonidos, con las actuaciones de Mayo, King África, Chema Rivas, Fercho Energy, Samantha Palos, Sugar Mami y Metrika. La presencia de Samantha Palos será una de las novedades de la jornada tras su incorporación al cartel después de no haber podido actuar en el Festival de les Arts.

La propuesta del viernes se completará con la actividad de Turia Bubble Room, encabezada por Mar Electronic, además de La Casita Lo Perreo y OCB Music, que mantendrán programación continuada durante toda la jornada.

HORARIOS2026 VLC VIERNES / L-EMV

Lola Índigo cerrará el festival el sábado

El sábado 27 de junio, Bigsound tendrá como gran protagonista a Lola Índigo, que pondrá el broche final a la edición de 2026 con el espectáculo completo de su nueva gira. La segunda jornada contará también con algunos de los nombres más destacados del cartel, como Nathy Peluso presenta Club Grasa DJ Set, Rigoberta Bandini, Juan Magán y Maldita Nerea, todos ellos en Turia Stage.

Imagin Stage reunirá durante el sábado a Samuraï, Barry B, Rusowsky y Lucho RK, mientras que Ploom Stage contará con Mario Los Códigos, Lara Taylor, el tradicional Artista Sorpresa, Piqueras, Chimeno, Selecta y Ele DJ.

Obtuso, el otro artista valenciano incorporado tras la cancelación del sábado en Les Arts, actuará en Turia Bubble Room, un espacio que también contará con PLAY, Fat Gordon, Kid Rizzo, Pascu, Don Fluor y Sugar Mami. La Casita Lo Perreo y OCB Music completarán la programación con una propuesta dedicada a la cultura urbana, el perreo y los nuevos talentos emergentes.

HORARIOS2026 VLC SABADO post / L-EMV

Recta final hacia el festival

Con los horarios ya publicados, Bigsound entra en la cuenta atrás definitiva para una edición que abrirá una nueva etapa en Parc Central de Torrent. La organización destaca que el festival reunirá durante dos jornadas a artistas como David Bisbal, Lola Índigo, Rels B, Nathy Peluso Club Grasa DJ Set, Ana Mena, Rigoberta Bandini, Juan Magán, Rusowsky, Lia Kali, Barry B, Hens, Lucho RK, Samuraï, Maldita Nerea, Marc Seguí, Yami Safdie, Despistaos, King África, Samantha Palos, Obtuso, Metrika, Selecta, Lara Taylor o Chimeno.

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A menos de tres semanas de su celebración, el festival afronta la recta final hacia un nuevo sold out con únicamente 300 abonos disponibles, según ha informado la organización. Las últimas entradas de día y abonos continúan a la venta a través de la web oficial del festival.