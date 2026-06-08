La cancelación de Les Arts: De consultas para reclamar a plataformas colectivas de afectados en redes

Cuando un evento de tal magnitud como Les Arts acaba cancelado, los afectados por no poder disfrutar de lo prometido se cuentan por miles. Una importancia que se traduce en que, cuando apenas han transcurrido tres días desde su suspensión, los damnificados ya estén buscando una solución en forma de compensación, bien de manera individual o bien de forma colectiva.

Primeras consultas

Así lo explica Francisco Rodríguez a este diario, quien destaca que su asociación -la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana- ya ha estado recibiendo "algunas consultas" sobre qué pasos dar ahora para obtener de vuelta su dinero. "Están llegando a cuentagotas, pero están llegando. Y les decimos que envíen ya la primera comunicación a la empresa, para que conste por escrito esa petición de devolución", añade sobre una petición que cree que pueden solicitar tanto aquellos que sí asistieron al festival como aquellos que, pese a tener entrada, no lo hicieron "para evitar incurrir en mayores gastos".

Por otro lado, otros afectados están apostando por un clásico como 'la unión hace la fuerte' a través de redes sociales. Sin ir más lejos, la cuenta de Instagram 'demandacolectiva_arts26', ilustrada con una imagen en la que se puede ver un mensaje claro "EstafArts", cuenta ya con más de 720 seguidores pasado en la tarde de hoy. "Pagar una entrada para un festival de música y no escuchar bien la música es, sencillamente, una estafa", añade en unas pocas líneas la plataforma de afectados. "El ofrecimiento del 50 % es insuficiente para mucha gente", insiste al respecto Rodríguez, que espera que no haya "un nuevo Diversity ni tampoco llegue a la Justicia, porque ahí no gana nadie".

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Reunión Conselleria

En este sentido, el secretario general de Unió de Consumidors insiste en que les "corresponde el 100 %" de la devolución, porque "la primera jornada no se dio con las condiciones óptimas" e incide en que han pedido una reunión con la Conselleria de Emergencias e Interior para tratar un cambio de la normativa actual. "No puede ser que por estas situaciones se dañe la imagen de la Comunitat Valenciana", concluye.