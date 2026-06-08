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Los mexicanos Jesse & Joy harán parada en el Auditorio Roig Arena con su 'El Despecho Tour'

El dúo, galardonado en sus dos décadas de carrera con un premio Grammy y seis Latin Grammy, aterrizará en València el 15 de noviembre

Jesse &amp; Joy traen 'El Despecho Tour' a la sala Auditorio Roig Arena el 15 de noviembre.

Jesse & Joy traen 'El Despecho Tour' a la sala Auditorio Roig Arena el 15 de noviembre. / Levante-EMV

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María Bas

València

El dúo mexicano Jesse & Joy actuará el 15 de noviembre en la sala Auditorio Roig Arena en el marco de su gira internacional 'El Despecho Tour'. Tras más de veinte años de trayectoria, el dúo aterriza en Valencia con un espectáculo que reunirá los grandes temas de su carrera junto a las canciones de su etapa más reciente. Formado por los hermanos Jesse Huerta y Joy Huerta, el dúo irrumpió en la escena musical a mediados de los años 2000 con una propuesta que fusiona pop, folk, soul y rock latino. Su repertorio incluye canciones como '¡Corre!', 'Dueles', 'Espacio Sideral' o 'La de la Mala Suerte', entre otros.

A lo largo de su carrera, Jesse & Joy han recibido algunos de los reconocimientos más prestigiosos de la industria musical, incluyendo un premio Grammy y seis Latin Grammy, además de múltiples nominaciones y galardones internacionales que avalan su trayectoria artística.

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La gira llega en un momento especialmente significativo para el dúo. Su reciente lanzamiento, 'Lo Que Nos Faltó Decir (Deluxe)', publicado en 2025, "reafirma su capacidad para seguir emocionando al público a través de letras honestas y melodías memorables", destacan desde el Roig Arena. Las entradas para el concierto de Jesse & Joy ya están a la venta en la web del recinto valenciano, con una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.

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