Oposiciones abiertas para entrar en la Orquesta de València, la Banda Municipal y el Conservatorio José Iturbi

"Reforzar la estructura artística y administrativa de la institución y avanzar en la reducción de la temporalidad". Esos son los dos objetivos con los que el Ayuntamiento de València, a través del Organismo Autónomo Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, ha anunciado este lunes una Oferta Extraordinaria de Empleo Público 2025, integrada por 28 plazas de personal laboral. Un proceso que, según ha explicado el concejal de Acción Cultural y presidente del Palau, José Luis Moreno, permitirá que el Palau de la Música continúe "desarrollando las medidas previstas en la normativa estatal para la estabilización del empleo público, garantizando la cobertura definitiva de puestos estructurales y reforzando la calidad del servicio público cultural”.

En concreto, la oferta incluye 24 plazas para la Orquestra de València en distintas especialidades instrumentales: 4 de violín, 4 de viola, 3 de violonchelo, 3 de contrabajo, 1 de oboe/corno inglés, 2 de clarinete, 1 de fagot, 1 de trompa, 1 de trompeta, 1 de trombón, 1 de trombón bajo, 1 de timbal y 1 de percusión; además de una plaza de técnico/a de Administración General, una plaza de Ingeniería Técnica Industrial y dos plazas de administrativo/a. El organismo ya ha comenzado la ejecución de esta oferta extraordinaria con la convocatoria de diversas plazas. Actualmente se encuentran convocadas las plazas de trompeta y trompa, las cuatro plazas de violín, la plaza de técnico/a de Administración General y una bolsa de trabajo para dos puestos de personal administrativo.

Estas convocatorias permitirán seguir consolidando la plantilla de la Orquestra de València y de los servicios administrativos del Palau, reforzando tanto la excelencia artística como la capacidad de gestión de una de las instituciones musicales de referencia de la ciudad, ha añadido el concejal.

La Banda Sinfónica y el Conservatorio

Pero no solo la Orquestra tendrá 'refuerzos'. Porque la Banda Sinfónica Municipal de València también forma parte de este impulso a la empleabilidad musical pública. En concreto, actualmente se están desarrollando los ejercicios del proceso selectivo por oposición libre para cubrir una plaza de profesor de banda en la especialidad de Fagot y otra plaza de profesor de banda en la especialidad de Trompeta-Fliscorno. “Estos procesos permiten reforzar la plantilla artística de una agrupación histórica, profundamente vinculada a la vida musical, festiva y cultural de València, y consolidan la función de la Banda Municipal como uno de los grandes activos públicos del ecosistema musical valenciano”, ha subrayado Moreno.

Por otro lado, el Conservatorio Municipal de Música de València José Iturbi refuerza también su papel como espacio de formación, profesionalización y generación de oportunidades docentes. A finales de 2025 se realizaron las pruebas para cubrir una plaza de profesor de Armonía, con la constitución de una bolsa de trabajo. Además, está prevista la próxima convocatoria de una bolsa de trabajo de Lenguaje Musical para cubrir una vacante.

El centro afronta también un hito especialmente relevante: las primeras oposiciones en 20 años. Los primeros ejercicios comenzarán en julio e incluirán las especialidades de Piano, Música de Cámara, Clarinete, Oboe, Violín, Violonchelo y Guitarra, en un proceso que supone un avance significativo para la estabilidad del profesorado, la renovación de plantillas y el fortalecimiento de la educación musical pública en la ciudad.

València Music City

Según se ha señalado desde València Music City, el impulso coordinado de estos procesos refuerza una idea central de la estrategia municipal: "una ciudad musical no se define solo por su programación, sino también por su capacidad para generar oportunidades profesionales, consolidar estructuras públicas y acompañar el desarrollo de quienes hacen posible la música", han destacado en un comunicado. Así, la estabilización de plazas en la Orquestra de València, los procesos selectivos en la Banda Sinfónica Municipal y las nuevas convocatorias docentes del Conservatorio José Iturbi muestran "una línea de trabajo común orientada a reforzar la empleabilidad musical desde tres ámbitos complementarios: la interpretación profesional, la educación musical y la gestión cultural", añaden.

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“Con estas actuaciones, València avanza en la construcción de un ecosistema musical más sólido, estable y conectado, capaz de ofrecer oportunidades reales a músicos, docentes y profesionales vinculados al sector”, se ha subrayado desde la dirección de la estrategia, añadiendo que “en el marco de València Music City, la empleabilidad musical se consolida así como una pieza clave para garantizar el futuro de la música en la ciudad, fortalecer sus instituciones y proyectar València como una capital musical con talento, estructura y vocación de largo recorrido”.