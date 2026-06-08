El público de la Sala Russafa galardona a 'Las amistades peligrosas', 'Here comes your man' o 'Yo soy 451'

'Las amistades peligrosas', 'Here Comes Your Man', 'Yo soy 451', 'Face Au Mur', 'La ovejita que vino a comer', 'Ada Byron, la tejedora de números', además de Marwan y Toni Valesa en las categorías vinculadas a la música. Esos han sido los galardonados en la XV edición de los Premios del Público de Sala Russafa, unos premios conocidos este lunes que -como han explicado desde la organización del teatro- "reconocen el trabajo de los artistas que han pasado por el escenario del centro cultural de Ruzafa durante toda la temporada, excluyendo las producciones del teatro y las de su propia compañía, Arden".

“El IVC sigue sin clarificar si va a recuperar los Premios a las Artes Escénicas Valencianas, parece que no sean conscientes de cómo puede ayudar a impulsar un espectáculo ese tipo de reconocimientos. Pero nosotros pensamos que es imprescindible dignificar y reconocer a los artistas que pasan por la programación de la Sala Russafa, aunque sea con este pequeño gesto”, explica Juan Carlos Garés, director del centro, quien también destaca que los espectadores tengan un papel activo a la hora de escoger el palmarés.

“Es una manera más de expresar un apoyo a las artes escénicas que ya hace explícito y que agradecemos muchísimo a todos y cada uno de los espectadores que acuden a las salas y teatros. De alguna manera, queremos favorecer el vínculo con la cultura, con los espacios donde se ofrece al público y a los creadores la oportunidad de conectar”, concluyen desde el teatro de Russafa. Tras las funciones, el público tiene la oportunidad de puntuar el espectáculo que acaba de ver, puntuándolo del 1 al 10. Y al acabar la programación regular, se suman las puntuaciones recibidas para hacer una nota media, de forma que no afecte el número de votos recibido y se tenga en cuenta el nivel de satisfacción de los espectadores.

El público, en la Sala Russafa. / Levante-EMV

Los premiados

Así surge un palmarés que este año ha coronado a 'Las amistades peligrosas', de alarcón&cornelles, como el Mejor Espectáculo Valenciano. Un reconocimiento apadrinado por À Punt Mèdia (quien aporta el galardón que recibe la compañía) para esta versión que conecta el clásico de la literatura epistolar con el siglo XXI, diseccionando temas como el poder, la seducción, los techos de cristal o el edadismo.

'Here Comes Your Man', de la compañía Tarambana Teatro (Madrid) se ha aupado como el Mejor Espectáculo Nacional, premio otorgado con la colaboración de la revista especializada ArtezBlai. Esta valiente obra habla de las consecuencias del bullying infantil sobre personas homosexuales y los tabús que a día de hoy siguen rodeando a la diversidad afectiva. Por su parte, el Mejor Espectáculo de Danza ha sido para 'Face Au Mur', una coproducción de TransferMove (Valencia) y AlleRetrour Danse (Francia) en la que se aborda la creatividad en la edad madura y cómo el cuerpo de los bailarines recoge la memoria de lo vivido. El galardón cuenta con la colaboración de la tienda especializada Menkes y reconoce las coreografías ideadas e interpretadas por Toni Aparisi y Jesús Hidalgo.

Camel Cat (Madrid) ha recibido el Premio del Público de Sala Russafa al Mejor Espectáculo para Niños y Niñas gracias a 'La ovejita que vino a comer', una versión escénica del cuento de Steve Smallman con títeres. Una fábula "tierna y divertida" que habla de las amistades inesperadas y de los cuidados en un mundo cada vez más individualista. El Centro Comercial Nuevo Centro ha apadrinado este premio.

'Ada Byron, la tejedora de números', de La Westia (Asturias), por su lado, ha resultado escogida como Espectáculo Revelación, un reconocimiento apadrinado por la web cultural Verlanga. Un galardón que reconoce la originalidad de su temática, así como en la traslación de conceptos matemáticos a escena. La obra gira alrededor de Ada Lovelace, joven matemática que en el siglo XIX ya sentó las bases de la computación y programación informática. Del mismo modo, el premio al Mejor Texto, apadrinado por la Fundación Bromera ha sido otorgado a Xavo Giménez por 'Yo soy 451', una versión escénica de la novela de ciencia ficción de Ray Bradbury Farenheit 451. En formato de monólogo, transformando al intérprete en los diversos personajes con los que el protagonista interactúa, se narra la distopía de un mundo donde se ha prohibido la literatura.

Por otro lado, la música ha estado presente en el palmarés de los Premios del Público de Sala Russafa con el premio Mejor Directo Musical, apadrinado por la revista especializada Mondo Sonoro CV. Este año ha recaído en Marwan por su concierto 'Un encuentro más allá de las canciones' en el que compartió anécdotas sobre su proceso creativo y trayectoria en una actuación llena de complicidades con el público.

Los premiados por el público de la Sala Russafa. / Levante-EMV

Para agradecer a los participantes en las votaciones de los galardones que cada temporada reflejan las preferencias del público de Sala Russafa, entre todas las papeletas de votación recibidas a lo largo de la temporada, se escoge una al azar como ganadora del Premio al Espectador. Un galardón entregado con la colaboración de la revista especializada Makma que consiste en un abono para dos personas valorado en 800 euros para disfrutar gratuitamente de los estrenos de todos los espectáculos programados en el teatro de Ruzafa la próxima temporada. Este año ha recaído en el espectador Clemente Carrasco.

Dinamismo de la escena valenciana

La gala, por último, ha servido también para que el equipo directivo de Sala Russafa, compuesto por Juan Carlos Garés, Chema Cardeña y David Campillos, entreguen el Premi Escena, un reconocimiento que ya por su octava edición y con el que se busca reconocer el trabajo de personas y entidades que contribuyen al dinamismo de la escena valenciana. Es el caso del gestor cultural Toni Valesa, director artístico del Paranimf de la Universitat Jaume I de Castellón, así como del Servei d’Activitats Socioculturals. "Durante décadas, su dedicación para promover la danza y el teatro dentro de la oferta cultural de la capital castellonense ha contrarrestado la escasa actividad de los teatros públicos de la ciudad. Y ha favorecido el contacto del público general y especialmente de los universitarios con el trabajo de los creadores valencianos, que han encontrado un escenario en donde mostrar sus propuestas", han destacado.

"Es imprescindible que las compañías valencianas puedan tener espacios de exhibición en las tres provincias, sobre todo en lo que compete a la oferta cultural pública, la que tienen que promover las instituciones. Pensamos que, aunque sea complejo, es muy importante luchar contra la centralización, la concentración de la oferta escénica en la capital autonómica. Es también una forma de reconocer la inestimable labor de la figura del técnico de cultura de los municipios valencianos, que pelan de forma incansable por restablecer el Circuit Cultura Valencià", explica Chema Cardeña, director artístico de Sala Russafa. En su opinión, “el Paraninf de la UJI se ha convertido en un puente para llegar a los espectadores castellonenses y es justo reconocer la trayectoria de quien ha trabajado con mucho esfuerzo para que la escena valenciana pudiera tener presencia en todo el territorio”.

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Con este galardón, entregado por la periodista cultural Begoña Donat, Premi Escena en 2025, ha concluido una gala que retrata la especialización en el criterio del público del teatro. “Es muy bonito ver cómo en las votaciones dan más valor a espectáculos valientes, que abordan temas complejos como los traumas infantiles, la manipulación o la ciencia. Y los ponen en escena de forma muy personal”, explica Cardeña sobre el apoyo de los espectadores a propuestas con temáticas y estructuras narrativas no convencionales. Unas preferencias que refrendan la sintonía entre la línea de programación de Sala Russafa y quienes, durante los nueve meses de programación regular, encuentran en su patio de butacas un espacio para la reflexión, la emoción y el disfrute.