Los promotores piden habilitar un recinto para festivales que evite que se repitan cancelaciones como la de Les Arts

La cancelación de la segunda jornada del festival de Les Arts, anunciada poco menos de una hora antes de la apertura de puertas por incumplir la ordenanza municipal del ruido, ha reabierto el debate sobre la necesidad de contar con un espacio específico para este tipo de eventos que permita compatibilizar su celebración con el descanso vecinal.

Una sentencia judicial favorable a los residentes ya había obligado a algunas promotoras a trasladar sus festivales a otros recintos. En el caso de Les Arts, la organización optó por adaptar los conciertos a las limitaciones marcadas por la ordenanza, una decisión que provocó un gran malestar entre el público y los artistas por el bajo volumen de la música.

Sin embargo, esta reducción no evitó su cancelación. Las mediciones realizadas el viernes superaron los 85 decibelios permitidos en los escenarios y rebasaron también el límite de 55 decibelios establecido para las viviendas, por lo que el Ayuntamiento de València y Cacsa comunicaron la suspensión de la segunda jornada.

Diálogo y colaboración

Ante esta situación, las asociaciones de promotores musicales MusicaProCV y Promfest han reclamado abrir un proceso de diálogo entre todas las partes implicadas para evitar que vuelvan a producirse episodios similares. En un comunicado conjunto, consideran "imperativo y urgente impulsar un marco estable de diálogo y colaboración entre administraciones públicas, profesionales, promotores, asociaciones vecinales y ciudadanía".

Las entidades sostienen que València necesita una planificación a largo plazo que permita identificar espacios adecuados para la celebración de eventos musicales, aportar seguridad jurídica a los organizadores y anticipar posibles conflictos antes de que desemboquen en crisis que dañen la imagen de la ciudad.

Aunque por el momento los promotores no plantean una ubicación concreta para este tipo de actividades, el presidente de MusicaProCV, Sergi Almiñana, reconoce que la posibilidad de habilitar espacios específicos "está sobre la mesa". Por ello, insta a las administraciones a estudiar si esta opción "es posible y viable". "Hay que analizar la situación y buscar soluciones", sostiene.

"No hay ningún espacio pensado porque esa decisión corresponde a la administración, pero hay que insistir en que la cancelación de un festival nunca es una buena noticia", añade. El sector recuerda además que "la música forma parte de la identidad contemporánea de València: es cultura, economía, turismo, empleo y proyección internacional".

En este sentido, hacen un llamamiento a todas las partes implicadas para encontrar una solución consensuada, al considerar que este tipo de cancelaciones representan "un duro golpe para la imagen de València, para el público, para los profesionales de la cultura y para todo el tejido económico vinculado a la música en directo".

Cabe recordar que el acuerdo alcanzado entre el consistorio y la organización del festival contemplaba que, si durante la jornada del viernes se superaban los límites acústicos establecidos por la normativa, la segunda jornada quedaría suspendida, como finalmente ocurrió.

Modelo cultural

Tras la cancelación, el sector ha pedido abrir "una reflexión profunda sobre el modelo cultural que queremos para nuestra ciudad y sobre el papel que deben desempeñar las administraciones públicas en su desarrollo".

Los promotores recuerdan que València y la Comunitat Valenciana llevan años trabajando para consolidarse como un destino abierto a la cultura, capaz de atraer grandes eventos musicales y proyectar una imagen dinámica, creativa y contemporánea. Por ello, advierten de que situaciones como esta "generan incertidumbre y transmiten una imagen de fragilidad que puede afectar a la confianza de artistas, promotores, empresas, patrocinadores y público".

También destacan el impacto sobre los asistentes. En su opinión, la suspensión supone "una profunda decepción para miles de personas que habían organizado viajes, reservas y planes personales para disfrutar de uno de los acontecimientos culturales más relevantes del calendario valenciano". Recuerdan, por otra parte, que la confianza del público "es uno de los activos más valiosos del ecosistema musical y debe protegerse mediante una planificación rigurosa, una gestión eficiente y una visión estratégica compartida".

A ello se suma el impacto económico y laboral. Según exponen, "detrás de cada gran festival existe una amplia red de empresas proveedoras, profesionales técnicos, trabajadores culturales, personal auxiliar, servicios de hostelería y transporte, además de numerosos autónomos cuya actividad depende en gran medida de la celebración de estos eventos".

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Las asociaciones recuerdan que la música en directo constituye un sector estratégico para la economía valenciana y citan los datos del Anuario de la Música en la Comunitat Valenciana, que atribuye a esta actividad una aportación cercana a los 400 millones de euros al PIB y más de 12.500 empleos equivalentes a tiempo completo al año, una magnitud comparable a la de otros sectores productivos como el textil o el mueble.