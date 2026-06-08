La Unión de Consumidores exige la devolución íntegra de los abonos del Festival de Les Arts

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana exige a la organización del Festival de Les Arts la devolución íntegra del importe de entradas o abonos para el evento celebrado parcialmente este fin de semana. La exigencia se produce tras las incidencias registradas durante el primer día de celebración, donde el festival, en cumplimiento de la sentencia judicial que instaba a cumplir con la ordenanza acústica municipal, no pudo superar los 85 decibelios de sonido máximo, lo que generó un creciente malestar entre el público. Finalmente, la organización decidió sobrepasar el límite de volumen y el Ayuntamiento de València abrió un expediente que terminó por cancelar el festival para su segunda jornada del sábado al haber rebasado las limitaciones fijadas.

The Music Republic, empresa promotora del festival, anunció el mismo sábado que se devolería el importe correspondiente a las entradas del sábado y el 50 % del precio de los abonos para los dos días, así como el reembolso del saldo pendiente de las pulseras desde donde se compra la comida y la bebida. La Unión de Consumidores califica de "insuficientes" estas medidas porque no compensan "los perjuicios sufridos a las personas afectadas".

La asociación considera que el público tiene derecho a recuperar el importe completo de entradas y abonos "teniendo en cuenta las deficiencias denunciadas durante la primera jornada del festival, tanto por los asistentes como por los artistas, relacionados con la calidad del sonido y las condiciones en las que se desarrollaron varias actuaciones", señalan en un comunicado.

Además, la Unión también pide a la promotora del Festival de Les Arts que cubra los gastos de transporte y alojamiento de las personas afectadas que se desplazaron desde otras localidades o comunidades autónomas para asistir al evento "y que vieron frustrada su experiencia por la suspensión del festival". En esta línea, el secretario de la Unión de Consumidores, Francisco Rodríguez, asegura que las personas que adquirieron las entradas del festival "no son los responsables de su cancelación, y por lo tanto, no deben asumir las consecuencias de una situación que era previsible y para la que los organizadores deberían haberse buscado alternativas organizativas más eficaces, tal y como se habían previsto en otros festivales que iban a realizarse en la misma ubicación”.

Precisamente para velar por el público asistente, la Unión ha solicitado una reunión urgente a la Conselleria de Emergencias e Interior para analizar la situación y buscar soluciones para las miles de personas afectadas por esta cancelación, además de trasladar una propuesta de modificación de la normativa autonómica vigente que refuerce la protección de los consumidores ante estas situaciones.

Además, la asociación recomienda a todas las personas afectadas que soliciten cuanto antes, por escrito y mediante correo electrónico, la devolución íntegra de las cantidades abonadas, conservando toda la documentación relacionada con la compra de entradas, reservas de alojamiento, billetes de transporte y otros gastos generados.

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Este correo elect´ronica es fundamental para poder requerir a los organismos de consumo la reclamación oficial hacia el festival que tramitarán desde las asociaciones como oficinas municipales para exigir la devolución del dinero.