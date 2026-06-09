Todos los carteles taurinos de la Feria de Julio de Valencia con Roca Rey, Román, Diego Urdiales o Samuel Navalón

Los carteles de la Feria de Julio de València que adelantó Levante-EMV la semana pasada ya son oficiales. La empresa gestora del coso de la calle Xàtiva, Espacios Nautalia 360⁠, presentó las combinaciones hoy martes 9 de julio en el mismo ruedo de la plaza después de que el año pasado no se celebrara el ciclo de San Jaime tras estar la plaza cerrada durante ocho meses para acometer unos trabajos que modernizaron por completo la iluminación.

La Feria de Julio de València contará este año con tres corridas de toros (una de ellas con carácter mixto) y una novillada con picadores, además del primer certamen de clases prácticas en honor a Vicente Ruiz 'El Soro' los próximos 11 y 12 de julio en la plaza de toros de València.

El regreso de Roca Rey

El principal foco de atención estará puesto en Andrés Roca Rey tras asumir el compromiso de volver a hacer el paseíllo en un ciclo en el que no se anunciaba desde 2023. El torero peruano volverá al coso valenciano el 17 de julio, en un cartel que completan Alejandro Talavante y José María Manzanares, con toros de Juan Pedro Domecq.

El joven torero peruano también hará el paseíllo el 9 d’Octubre, día de la Comunitat Valenciana junto a Morante de la Puebla, otro de los nombres más esperados para la afición valenciana después de varios años de ausencia. También hará el paseíllo Tomás Rufo y se lidiarán toros de Núñez del Cuvillo. "Es el gran evento del 9 d’Octubre, un acontecimiento a la altura del día de todos los valencianos, en el que reunimos a los dos nombres más importantes del toreo actual: Morante y Roca Rey. Se trata de una apuesta para que València siga siendo una de las plazas más relevantes del mundo", aseguró el president de la Diputación, Vicent Mompó.

Más allá del tirón taquillero de Andrés Roca Rey, la Feria de Julio destaca por la amplia presencia de toreros valencianos, tal y como avanzó este periódico. Junto al alicantino Manzanares, la representación de la Comunitat Valenciana tendrá un peso notable en la feria como una de las exigencias de la Diputación de València.

La puerta grande de Román en Las Ventas / Plaza 1

"Nos habíamos puesto como prioridad que nuestra plaza debía ser el escaparate del talento valenciano. Los aficionados veníamos reclamando que el peso de Valencia tuviera reflejo en los carteles, y esa reivindicación tiene respuesta en la próxima Feria de Julio. Podemos presumir de tener un cartel equilibrado, de gran nivel, con las figuras más destacadas, y además con acento valenciano", manifestó Mompó.

La presencia de Román

Román Collado, uno de los triunfadores de San Isidro tras desorejar a un Victorino Martín en Las Ventas, hará el paseíllo el jueves 16 de julio en lo que supone el primer día de feria junto al también valenciano de Algemesí, Nek Romero, y la novillera Olga Casado en una corrida mixta con toros de la ganadería José Enrique Fraile de Valdefresno y novillos de Montalvo.

Navalón, triunfador de Fallas

El triunfador de la Feria de Fallas (declarado triunfador del ciclo y autor de la mejor faena por el jurado taurino de la Diputación), Samuel Navalón, torero nacido en Ayora, también hará el paseíllo el sábado 18 de julio junto a otro de los grandes triunfadores de San Isidro, Diego Urdiales, y uno de los nombres ausentes del serial fallero, Daniel Luque. En esa ocasión se lidiarán astados de la ganadería de El Torero.

El ciclo se cerrará el domingo 19 de julio con una novillada de Talavante en la que el también valenciano Marco Polope hará el paseíllo junto a dos jóvenes que salieron por la puerta grande de Las Ventas: Álvaro Serrano y Julio Norte, quien también resultó triunfador de los novilleros en la pasada Feria de Fallas.

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Puerta grande de Samuel Navalón en la Feria de Fallas / Eduardo Ripoll

La Feria de Octubre

La Feria de Octubre, además de la corrida de toros con Morante y Roca Rey, se completará con dos novilladas. La primera, sin picadores, se celebrará el 10 de octubre y estará protagonizada por alumnos de escuelas taurinas, con doble representación de la Escuela Taurina de Valencia, gestionada por la Diputación y el ciclo concluirá el 11 de octubre con una novillada con picadores en la que actuarán el también valenciano Juan Alberto Torrijos, Javier Cuartero e Ignacio Garibay, ante novillos de Casa de los Toreros.