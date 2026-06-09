La vida íntima de Frida Kahlo a través de sus cartas y fotografías inéditas

València cuenta desde este martes con una de las experiencias culturales del ámbito internacional en torno a la figura de Frida Kahlo. Después de haber sido expuesta en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York y veinte ciudades de todo el mundo, 'Frida Kahlo by Woman Experiences' llega al Salón Noble del Ateneo Mercantil tras haber sido visitada por más de medio millón de personas en todo el mundo.

De hecho, la exposición nace y se desarrolla desde ONU Mujeres y está alineada con el movimiento global Generation Equality, la muestra ofrece una propuesta innovadora que combina patrimonio documental, artes escénicas, fotografía y recursos audiovisuales para acercar al público a la dimensión más humana y personal de una de las artistas más influyentes del siglo XX.

Frida Kahlo continúa siendo un referente universal del arte y la libertad creativa. Su obra y su vida han inspirado innumerables publicaciones, investigaciones y exposiciones alrededor del mundo pero en esta exposición se propone una mirada más íntima que permite descubrir aspectos menos conocidos de su historia.

Esa mirada se produce acompañada por actores y actrices que acompañan a los visitantes por las distintas etapas vitales de Frida Kahlo, lo que transforma la visita en una experiencia inmersiva donde el relato histórico y la interpretación escénica se unen para dar vida a la artista mexicana.

Exposición inmersiva de Frida Kahlo en el Ateneo Mercantil de València. / AMV

Así, la propuesta combina elementos poéticos, visuales y sonoros para recrear los momentos más significativos de su trayectoria personal y artística, permitiendo al público acercarse a sus desafíos, inquietudes y procesos creativos desde una perspectiva completamente diferente.

Manuscritos y fotografías

Entre las piezas más destacadas de la exposición se encuentra una selección de cartas manuscritas originales de Frida Kahlo dirigidas a personalidades de su época, procedentes de una colección privada. Algunos de estos documentos cuentan con certificado caligráfico emitido por servicios periciales de la República Mexicana y otros han sido estudiados y atribuidos a la artista por Pilar Sedano Espín, ex directora de Restauración del Museo del Prado y del Museo Reina Sofía y ex directora general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid.

La muestra reúne además una exclusiva colección de fotografías inéditas que permiten descubrir aspectos poco conocidos de la vida de Frida Kahlo, su entorno familiar y las influencias que marcaron su trayectoria.

Exposición inmersiva de Frida Kahlo en el Ateneo Mercantil de València. / AMV

El recorrido se completa con la exhibición de joyas originales de época, algunas de ellas identificables en las propias fotografías expuestas, reforzando el vínculo entre los objetos conservados y la vida cotidiana de Frida Kahlo.

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La experiencia culmina con un documental audiovisual que invita al visitante a profundizar en la vida de la artista a través de testimonios, imágenes y material documental para demostrar que no solo fue una pintora universal, sino que transformó el dolor en arte e inspiró a millones de personas en el mundo. Más allá de su dimensión artística, el proyecto promueve la igualdad de género y el empoderamiento femenino a través de la cultura, en línea con los valores impulsados por ONU Mujeres.