IVAM rompe con su pasado

Blanca de la Torre quiere que se vea el arte desde otra perspectiva. Que el IVAM "se transforme". Poco a poco, la actual directora está implantado su proyecto y esa evolución no se ciñe al proyecto expositivo. Va más allá. Uno de los símbolos más reconocibles del IVAM, su logo, se actualiza y, porqué no, se moderniza. Lo hace, explica la directora, sin romper con un pasado que ya supera los 40 años. La nueva imagen es, según su autor Javier Tortosa del estudio Democracia, una "reinterpretacón contemporánea" del que en el 1987 Andreu Alfaro diseñó. "Es un cambio de identidad", apuntó durante la presentación de la nueva imagen que, por primera vez, incorpora el color para romper con la tradicional identidad monocromática del museo.

El IVAM ha presentado su nueva imagen corporativa / JM LOPEZ

Más allá del logotipo, la renovación se aplicará de forma progresiva a todos los ámbitos del museo, soportes de comunicación, la señalética o el propio espacio arquitectónico. La directora del IVAM, Blanca de la Torre, ha asegurado que “el cambio no se plantea como una ruptura con el legado histórico del IVAM, sino como una reinterpretación contemporánea de una identidad que forma parte del patrimonio cultural valenciano”.

De este modo, tal como ha explicado Blanca de la Torre, el proyecto apuesta por criterios de sostenibilidad, accesibilidad e inclusión, con una reducción de materiales físicos y una mayor presencia de los canales digitales. También ha destacado que el proyecto “apuesta por una reducción de la materialidad, priorizando la accesibilidad y la inclusión con soluciones sostenibles y modulares, así como por una mayor presencia de lo digital como canal de relación con los públicos”.

Una nueva "dimensión"

Javier Tortosa ha detallado que el logotipo mantiene las características asociadas históricamente a la marca IVAM, aunque ahora se articula en torno a un concepto central: la nueva dimensión, el arte visto desde otra perspectiva. “El IVAM deja de ser únicamente un espacio de contemplación para convertirse en un lugar de experiencia. Esta mirada sitúa al visitante en el centro, como parte activa de un sistema construido a partir de múltiples capas que conviven y dialogan entre sí”, manifestó. Así, la identidad del IVAM se construye mediante planos que incluso se deforman, generando composiciones dinámicas y en constante transformación. “Al mismo tiempo, el proyecto conserva elementos clave de su identidad anterior, como la tipografía institucional, estableciendo así un diálogo entre pasado, presente y futuro”, ha destacado Javier Tortosa. “La gama cromática asciende a más de veinte colores”, ha explicado Javier Tortosa. Además, contempla el empleo de un sistema gráfico versátil que convierte las comunicaciones del espacio expositivo hacia las audiencias en procesos simples y aplicables en múltiples soportes o formatos requeridos para su correcta implementación.