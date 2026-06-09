El papa y Bad Bunny, juntos en el Bernabéu

Tras varias semanas de rumores, todos se confirmaron el lunes por la tarde. Tras el encuentro del papa Leon XIV con la sociedad civil en un acto masivo organizado en el estadio Santiago Bernabéu, el pontífice se encontró con el cantante Bad Bunny, en una residencia de casi dos semanas de conciertos en la capital.

Así lo ha adelantado RTVE confirmando todas las informaciones de los últimos días que apuntaban a que ambos equipos estaban en conversaciones para intentar que ambos coincidieran. Con una agenda apretada y llena de actos, además de los conciertos que Benito Martínez Ocasio celebra cada noche en el estadio Riyadh Air Metropolitano, finalmente pudieron verse en el interior del campo y al margen de la mirada pública.

Ninguno de los dos equipos, ni el del papa ni el de Bad Bunny, han facilitado todavía fotografías del encuentro ya que se encuentran buscando el momento adecuado para hacerlas públicas.

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De hecho, hoy mismo han trascendido unas imágenes similares pero con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien le recibía en el estadio y le enseñaban algunas de las copas ganadas por el equipo. Un equipo que, por cierto, es al que pertenece el propio Leon XIV, tal como ha reconocido él mismo en diferentes momentos de estos días, desde que llegara el sábado a Madrid.