Pérez Llorca defiende la actuación de la Generalitat en la cancelación del Festival de Les Arts: “Hemos cumplido una orden”

El ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido este martes la actuación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la sociedad pública autonómica que gestiona el complejo donde se celebraba el Festival de les Arts, después de la cancelación de la segunda jornada del certamen el pasado sábado.

“Había unas reglas que había que cumplir y, si no se cumplían las reglas, había que atender a los requerimientos que haga la administración pública”, ha afirmado Pérez Llorca en declaraciones a los periodistas tras participar en la inauguración de un encuentro informativo organizado por Europa Press.

La suspensión ha dejado miles de asistentes sin la segunda jornada del festival y ha abierto un escenario de reproches cruzados entre administraciones, promotora y afectados. El Ayuntamiento de València ha defendido que su actuación respondió al cumplimiento de la normativa acústica y de las obligaciones derivadas de la sentencia, mientras que la Generalitat sostiene que CACSA actuó tras recibir el requerimiento municipal.

El jefe del Consell se ha pronunciado así por primera vez sobre una suspensión que ha abierto una nueva polémica en torno al futuro de los grandes conciertos y festivales en la Ciutat de les Arts i les Ciències. La cancelación se comunicó apenas unos minutos antes de la apertura de puertas de la segunda jornada del Festival de les Arts, después de una primera noche marcada por las restricciones acústicas, las quejas del público por el bajo volumen y los controles derivados de la sentencia judicial que obliga a proteger a los vecinos del entorno frente al ruido.

Según ha explicado Pérez Llorca, CACSA recibió el sábado “un requerimiento por parte del Ayuntamiento de València que pedía la suspensión inmediata” del festival. “Nosotros hemos cumplido una orden”, ha recalcado, en un intento de situar la actuación de la Generalitat en el terreno del cumplimiento administrativo y no en el de la decisión política sobre la continuidad del evento.

El ‘president’ ha defendido que CACSA se limitó a “respetar las resoluciones judiciales y respetar la ley”. La referencia apunta a la sentencia dictada el pasado mes de marzo, que condenó al Ayuntamiento de València por no haber protegido de forma eficaz los derechos de los vecinos afectados por el ruido de los eventos celebrados durante años en el entorno de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

“Eso es lo que ha hecho la Generalitat: establecer unas medidas correctoras por si alguno de los que tenían el contrato firmado para hacer allí sus festivales los hiciesen. Tenían que cumplir unos parámetros”, ha señalado Pérez Llorca.

La cancelación de Les Arts ha reabierto también el debate sobre si el festival debía haberse mantenido en su ubicación tradicional tras conocerse la sentencia o si, por el contrario, habría sido más prudente trasladarlo a otro recinto. Otros eventos previstos inicialmente en la Ciutat de les Arts optaron por reubicarse. Es el caso de Bigsound, que se celebrará este año en Torrent tras abandonar València.

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Preguntado por si hubiera sido mejor seguir ese camino y mover el Festival de les Arts a otro espacio, Pérez Llorca ha evitado entrar en la discusión. “Yo creo que ese es un debate estéril. Lo que ha pasado es lo que ha pasado y ya no lo podemos solucionar”, ha respondido.