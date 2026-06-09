La senyera del Valencia CF se cuela en “La Casita” de Bad Bunny

Raul Clyde continúa demostrando que su vínculo con el Valencia CF va mucho más allá de una simple simpatía. El cantante y compositor de Aldaia, considerado una de las grandes promesas de la música urbana española, volvió a hacer gala de su valencianismo durante uno de los eventos musicales más mediáticos de las últimas semanas. El artista apareció en “La Casita”, el espacio VIP que forma parte de la gira de Bad Bunny y que ha generado una enorme repercusión en redes sociales, vistiendo una de las camisetas más icónicas de la historia reciente del conjunto de Mestalla: la senyera Nike con patrocinio de Toyota correspondiente a la temporada 2004-05.

Las imágenes de Raul Clyde disfrutando del espectáculo del artista puertorriqueño se difundieron rápidamente entre sus seguidores, muchos de los cuales destacaron el detalle de lucir una elástica tan especial para el valencianismo. No es la primera vez que el cantante aprovecha un escaparate de gran alcance para reivindicar sus colores. A lo largo de los últimos años ha convertido su pasión por el Valencia CF en una parte más de su identidad pública.

Un valencianista sin complejos: de Mestalla a los escenarios

La relación entre Raul Clyde y el Valencia CF ha sido constante desde que comenzó a ganar notoriedad en el panorama musical nacional. El artista, cuyo nombre real es Raúl Pérez Marqués, nunca ha ocultado su pasión por el club de Mestalla y ha protagonizado varias iniciativas junto a la entidad valencianista.

Uno de los momentos más destacados llegó en 2024, cuando eligió el estadio de Mestalla para anunciar el lanzamiento de su álbum “Destino 2014”. Además, ha participado en colaboraciones con el club y ha mostrado en numerosas ocasiones símbolos relacionados con el Valencia CF tanto en sus apariciones públicas como en sus redes sociales. Su conexión emocional con la entidad es tan profunda que incluso ha llegado a inmortalizar parte de ese sentimiento mediante tatuajes vinculados al club.

Su crecimiento como figura de la música urbana ha ido acompañado de una imagen muy ligada a sus raíces valencianas. Antes de dedicarse profesionalmente a la música trabajó como camarero y empleado aeroportuario, experiencias que forman parte de una trayectoria de esfuerzo personal que hoy le ha convertido en uno de los artistas emergentes más seguidos del panorama nacional.

David Villa, Peter Lim y la voz de una afición cansada

Hace apenas unas semanas, Raul Clyde pasó por los micrófonos de 'Radio Marca', donde habló abiertamente sobre la actualidad del Valencia CF. Durante la entrevista fue preguntado por el futbolista más importante que había visto vestir la camiseta valencianista y no tuvo dudas al señalar a David Villa como su gran referente.

El cantante aseguró que el delantero asturiano, máximo goleador histórico de la selección española, es su ídolo futbolístico y el mejor jugador que ha visto defender la camiseta blanquinegra. Una declaración que conecta con el sentir de gran parte de la afición valencianista, que sigue considerando al “Guaje” como uno de los grandes símbolos de la época dorada reciente del club.

Raul Clyde también se pronunció sobre la situación institucional que atraviesa el Valencia CF y mostró su apoyo a las protestas contra Peter Lim. El artista reflejó el sentimiento de frustración existente entre muchos seguidores valencianistas al afirmar que la afición siente que le han arrebatado algo que considera suyo y que las manifestaciones en el minuto 19 de cada partido son una de las pocas herramientas que quedan para expresar su descontento.

La camiseta de una temporada histórica para el Valencia CF

La elección de la camiseta que lució en el concierto de Bad Bunny tampoco fue casual. La senyera de la temporada 2004-05 ocupa un lugar privilegiado en la memoria colectiva del valencianismo. Aquel curso llegó inmediatamente después de uno de los años más exitosos en la historia del club.

El Valencia dirigido por Claudio Ranieri conquistó la Supercopa de Europa tras imponerse al Oporto por 2-1 en una final disputada en Mónaco. Rubén Baraja abrió el marcador con un brillante cabezazo y Marco Di Vaio amplió la ventaja en la segunda mitad. Aunque Ricardo Quaresma recortó distancias con un espectacular disparo lejano, el conjunto valenciano supo administrar su ventaja para levantar el trofeo continental.

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Aquella victoria permitió al Valencia proclamarse campeón de Europa por segunda vez en la Supercopa y culminar una etapa de éxitos que permanece grabada en la memoria de varias generaciones de aficionados. Precisamente esa camiseta, convertida hoy en una pieza de culto para coleccionistas y seguidores valencianistas, fue la elegida por Raul Clyde para una aparición que volvió a unir música, identidad valenciana y pasión por el club de Mestalla.