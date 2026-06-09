Vicent Mompó reivindica el regreso de la Feria de Julio "con acento valenciano"

Los carteles de la Feria de Julio de València que adelantó Levante-EMV han sido presentados esta tarde en la plaza de toros de València y contará con nombres de la talla de Andrés Roca Rey, Diego Urdiales, Daniel Luque y los valencianos Román, Samuel Navalón y Nek Romero junto al novillero de Torrent, Marco Polope.

Durante el acto presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha subrayado que la programación supone una apuesta decidida por situar a València entre las grandes plazas del circuito taurino, combinando la presencia de figuras de primer nivel con un protagonismo destacado de toreros y novilleros valencianos.

Las prioridades

"La plaza de toros de Valencia debía ser el escaparate del talento valenciano", ha defendido Mompó durante la presentación, en la que también ha remarcado que esta era una de las prioridades de la institución: "Los aficionados veníamos reclamando que el peso de Valencia tuviera reflejo en los carteles, y esa reivindicación tiene respuesta en la próxima Feria de Julio".

Así ha sido la presentación de los carteles taurinos de la Feria de Julio en València / Raquel Abulaila

El acto ha contado también con la participación del director general de Espacios Nautalia 360, Rafael García Garrido, en una convocatoria en la que se han dado a conocer los festejos de julio y los programados en octubre con motivo de la festividad de la Comunitat Valenciana.

Mompó ha puesto en valor el equilibrio de unos carteles que, según ha señalado, reúnen "a las figuras más destacadas" del toreo actual y, al mismo tiempo, refuerzan la presencia de nombres valencianos. "Podemos presumir de tener un cartel equilibrado, de gran nivel, con las figuras más destacadas, y además con acento valenciano", ha afirmado.

El papel de la Feria de Julio

El presidente de la Diputación ha invitado además a abrir una reflexión sobre el futuro de la Feria de Julio, con el propósito de reforzar su papel dentro del calendario taurino. En este sentido, ha abogado por "hacer una reflexión colectiva sobre el futuro de la Feria de Julio con el objetivo de fortalecerla de cara a las próximas décadas, analizando cuándo debería celebrarse y cómo debería evolucionar".

La temporada tendrá otro de sus grandes hitos en octubre, con un cartel de máxima expectación coincidiendo con el 9 d’Octubre. Mompó ha destacado que se trata de "un gran evento, un acontecimiento a la altura del día de todos los valencianos", en el que Valencia reunirá "a los dos nombres más importantes del toreo actual: Morante y Roca Rey".

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama y Vicent Mompó junto al novillero de Torrent, Marco Polope / Raquel Abulaila

València, plaza relevante

Para el presidente provincial, esta cita representa una declaración de intenciones: "Es una apuesta para que Valencia siga siendo una de las plazas más relevantes del mundo".

Mompó ha cerrado su intervención reafirmando el compromiso de la Diputación con la tauromaquia valenciana y con la modernización del coso de la Calle Xàtiva. "La Diputación continuará apoyando e impulsando la Escuela Taurina de Valencia y también seguiremos invirtiendo para modernizar la Plaza de Toros de Valencia", ha asegurado.