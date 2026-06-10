Bigsound esquiva el murmullo de Les Arts con una autorización de hasta 104 decibelios en Torrent

Cuando la empresa promotora de Bigsound decidió trasladar su próxima edición de València a Torrent, el objetivo era claro: evitar que el festival quedara atrapado en el mismo callejón acústico que ha terminado por hacer descarrilar al Festival de les Arts. Para ello, y según fuentes de la promotora, el evento previsto los próximos 26 y 27 de junio en el Parc Central contará con un límite máximo de 104 dBA en virtud de la resolución específica aprobada por este ayuntamiento de l’Horta Sud para su celebración.

La cifra se sitúa casi veinte decibelios por encima de los máximos aplicados en Les Arts, donde el volumen limitado acabó provocando protestas del público y, posteriormente, la cancelación de la segunda jornada tras detectarse incumplimientos de la ordenanza acústica.

Diferencia jurídica

La diferencia es técnica y, sobre todo, jurídica. Bigsound empezó a negociar su traslado a Torrent apenas unos días después de la sentencia que condenó al Ayuntamiento de València por no proteger de forma eficaz a los vecinos afectados por el ruido de los espectáculos y no hacer cumplir la ordenanza acústica municipal que establecía en 85 dBA el máximo de decibelios en el recinto y de 45 a 55 en el interior de las viviendas cercanas.

En Torrent, en cambio, el festival se acoge a la vía excepcional prevista para acontecimientos musicales con marca turística. La Ley valenciana 7/2002 permite que la autoridad competente -en este caso, el ayuntamiento- exima temporalmente del cumplimiento de los niveles ordinarios de perturbación acústica en determinados actos culturales, festivos o análogos. Desde 2019, dentro de esos supuestos también se incluyen los festivales, siempre que dispongan de marca turística y adopten las mejores tecnologías disponibles para reducir el ruido transmitido a los receptores más próximos. La misma norma exige, en cualquier caso, que esos eventos no superen los límites máximos fijados en la correspondiente resolución específica que tiene que aprobar el municipio en el que se celebre el festival.

Ese es el encaje que permite ahora a Bigsound operar con un máximo de 104 dBA en Torrent, según fuentes del festival, frente al marco que hizo inviable mantener la cita en València. La excepcionalidad, insisten desde el entorno de la promotora, no supone una “barra libre” de ruido, sino la fijación de un límite alternativo concreto para garantizar la celebración del evento con seguridad jurídica. La propia ley autonómica establece que las autorizaciones municipales de espectáculos al aire libre deben incluir los niveles máximos de potencia sonora que puedan producir.

Imagen del Parc Central de Torrent en el que podría celebrarse el BigSound. / L-EMV

Asentarse en Torrent

Según fuentes de la promotora, tanto Bigsound como el Festival de les Arts habían solicitado desde 2022 acogerse a esta misma excepcionalidad prevista para festivales con marca turística, pero ni el Ayuntamiento de València ni CACSA activaron esa vía. La organización sostiene que la ciudad de València ha quedado, en la práctica, muy condicionada para albergar grandes eventos musicales al aire libre tras la resolución judicial. Ese diagnóstico explica por qué el traslado a Torrent no se plantea ya como una mudanza puntual, sino como el inicio de una nueva etapa.

De hecho, el consistorio que preside Amparo Folgado y Bigsound han acordado, según la promotora, que el festival se celebre en Parc Central durante varios años, aunque ninguna de las partes ha precisado todavía la duración exacta del compromiso. Fuentes consultadas por este periódico sitúan inicialmente ese horizonte entre tres y cinco ediciones. El pacto confirma el cambio de ciclo abierto por la sentencia de la Ciutat de les Arts, un espacio que los promotores de grandes conciertos y festivales ya descartan como escenario para la música en directo.

La propia Generalitat parece que va a favorecer la estrategia de reubicar eventos de gran formato en municipios próximos a València, como ocurre en otras áreas metropolitanas como Madrid o Barcelona. Tanto es así que el gobierno autonómico trabaja ya con el ayuntamiento y con la promotora en un plan de transporte y movilidad específico que incluirá servicio especial de Metrovalencia hasta las 03.30 horas, lanzaderas desde la Ciutat de les Arts, autobuses oficiales desde otras localidades y más de 4.000 plazas de aparcamiento en el entorno del recinto.

Todas las fotos de la primera jornada del Bigsound / M.A. Montesinos

Protestas vecinales

Sin embargo, el traslado del Bigsound a Torrent no llega libre de contestación vecinal. Residentes del entorno de Parc Central ya han empezado a organizarse para intentar impedir la celebración del festival. El ayuntamiento ha incorporado medidas específicas para tratar de reducir las molestias: el evento no podrá extenderse más allá de las 02.15 horas, se instalarán limitadores acústicos y estos deberán ser verificados por el mismo Organismo de Control Autorizado (OCA) encargado de inspeccionar las instalaciones antes de la apertura al público.

La organización también ha asumido una redistribución del recinto para alejar el mayor impacto sonoro de las viviendas. Los escenarios principales se orientarán hacia las zonas menos pobladas, en dirección al cementerio y los campos del Safranar, mientras que los escenarios más pequeños, situados más cerca de áreas residenciales, terminarán su actividad antes. Todos los escenarios concluirán a medianoche salvo el principal, que podrá prolongarse hasta las 02.00 horas.

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El nuevo recinto del Bigsound ocupará más de 40.000 metros cuadrados en Parc Central, el doble de superficie respecto a ediciones anteriores en la Ciutat de les Arts. El festival pasará de tres a seis escenarios en los que el viernes 26 de junio actuarán, entre otros, Rels B, David Bisbal, Ana Mena, Lia Kali, Despistaos, Marc Seguí, Yami Safdie, Dollar Selmouni, Hens, Metrika DJ Set, Chema Rivas, Juanjo García, King África y Mayo. El sábado 27 será el turno de Lola Índigo, Nathy Peluso en formato Club Grasa DJ Set, Rigoberta Bandini, Juan Magán, Rusowsky, Barry B, Lucho RK, Maldita Nerea, Samuraï, Chimeno, Lara Taylor, Mario Los Códigos y Selecta, además de un artista sorpresa.